Escalation di paura per la MotoGP a pochi giorni dal GP del Qatar, pubblicata una lista di obiettivi sensibili, ci sarebbero alcuni hotel previsti dal Motomondiale. Pioggia di assenze a Lusail dove Marquez può vincere il mondiale. Tiene banco la polemica Bagnaia-Ducati

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tra mille timori la MotoGP si appresta a sbarcare a Doha per poi andare a Lusail dove in questo fine settimana si correrà il Gran Premio del Qatar, terzultima prova del Motomondiale. Una tappa il cui svolgimento ha creato una spaccatura all’interno del paddock a causa dei timori per il conflitto in Medio Oriente quanto mai vicino. E le notizie che arrivano da quel costone continuano a non essere incoraggianti.

Non ci sarà la Yamaha e sarà una classe regina dimezzata anche dagli infortuni, anche se rientra Aldeguer, col punto interrogativo Jorge Martin e con Marc Marquez che potrebbe vincere il 10° titolo mondiale domenica sera. Intanto tiene sempre banco la polemica interna, infinita, almeno fino a fine stagione, tra Bagnaia e la Ducati.

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MotoGP, cresce la tensione in Medio Oriente

La controversia che circonda il Gran Premio del Qatar di MotoGP ha preso una nuova, preoccupante piega. Alcuni organi di stampa legati allo stato iraniano hanno pubblicato una lista di potenziali obiettivi di rappresaglia in Medio Oriente, tra cui diversi hotel della regione, alcuni dei quali utilizzati da membri del paddock durante i loro viaggi in Qatar. L’informazione è stata diffusa da Simon Patterson, giornalista di The Race, che ha avvertito sui suoi social media che alcune delle strutture incluse in quell’elenco coincidono con gli alloggi utilizzati dallo staff del Campionato del Mondo MotoGP.

La notizia giunge a pochi giorni dalla week end di Lusail, il cui svolgimento ha creato non pochi attriti all’interno del paddock. La gara era già stata rinviata da aprile a causa del conflitto in Medio Oriente, e nei giorni scorsi soprattutto i piloti hanno provato a forzare la mano per non andare in Qatar salvo vedersi imporsi l’obbligo da parte della Dorna e di Liberty Media. La principale preoccupazione non si limita a ciò che potrebbe accadere in pista. Anche i viaggi, gli hotel e una possibile evacuazione in caso di chiusura dello spazio aereo rientrano tra le preoccupazioni espresse dai piloti.

Gp Qatar, quante assenze: Yamaha e Alex Marquez ma rientra Aldeguer

La situazione ha portato la Yamaha ad annunciare ufficialmente la non partecipazione al Gran Premio del Qatar. Mancheranno quindi 4 piloti, i due ufficiali Quartararo e Rins e poi il team satellite Pramac con Miller che si aggiunge al forfait già sicuro di Razgatlioglu la cui prima stagione in MotoGP si è chiusa dopo l’operazione dei giorni scorsi.

Operato anche Alex Marquez che, come annunciato dopo l’ultimo week end di gara, è stato sottoposto a un intervento per rimuovere le placche e gli elementi di fissazione che portava sulla clavicola e sulla mano dopo la rocambolesca caduta di Barcellona in primavera. Inoltre, gli è stata asportata una piccola borsa dalla spalla il cui scopo è ridurre l’attrito nell’articolazione. Il pilota spagnolo salterà il Qatar per e proverà a tornare a Portimao.

Per la Honda, sarà assente anche Joan Mir che reduce da un lungo stop per problemi fisici, al suo rientro in Malesia ha avuto nuovamente problemi di annebbiamento alla vista che lo hanno costretto al ritiro. Per Honda potrebbe correre Somkiat Chantra, al posto di Mir. Per tanti piloti out ce n’è uno che rientra, proprio nel team Gresini che recupera Fermin Aldeguer che quindi farà coppia con Iker Lecuona che continua in questa stagione da vice campione del mondo di Superbike dietro a Bulega, a fare da “tappabuchi” per la Ducati in MotoGP.

Punto interrogativo per Jorge Martin

Il conto dei piloti titolari è davvero ridotto all’osso. E non finisce qui come diceva sempre Corrado Mantoni a La Corrida. In casa Aprilia ci sono due incognite legate alle condizioni di Raul Fernandez e Jorge Martin. Lo spagnolo del team Trackhouse dopo la frattura del dito causata dall’incidente in partenza della Sprint a Mandalika, ha provato a correre in Malesia ma ha alzato bandiera bianca e non si sa in quali condizioni si presenterà in Qatar.

Idem per Martinator. Lo spagnolo del team ufficiale Aprilia è in lotta per il Mondiale ma la rovinosa caduta nella Sprint di Phillip Island gli ha causato un’infortunio al braccio che gli ha impedito, nonostante il coraggio e il tentativo, di correre a Sepang. Jorge vuole provarci anche a Lusail ma non è escluso a questo punto che Aprilia affidi una delle sue 4 moto a Luca Savadori.

Marquez al match point: Marc campione se

In tutta questa precarietà, fisica e politica, c’è un titolo che potrebbe già essere assegnato domenica. Marc Marquez a Lusail ha il primo match point per portarsi a casa il 10° mondiale in carriera, l’ottavo della classe regina. Dall’alto dei suoi 44 punti di vantaggio su Martin e 67 su Bezzecchi a Marc basterà conquistare 30 punti più di Martinator e 8 più del Bez per laurearsi ancora campione del mondo. Difficile ma non impossibile considerando che Bezzecchi non è più in gran forma come nella prima parte di stagione e che Jorge, come sopra, potrebbe dare forfait o, nel caso dovesse correre, non essere al 100%.

La querelle Bagnaia con Ducati, le parole di Tardozzi

Non si placano intanto gli echi dello sfogo di Bagnaia dopo l’ennesima gara incolore in Malesia. Pecco ha chiuso al 13° posto ribadendo la totale assenza di grip di cui si lamenta praticamente da inizio stagione. Due sono state le frasi che hanno scatenato la polemica all’interno della Ducati con cui il rapporto è sempre più logoro: “Ormai quella cosa che mi aveva permesso di tornare a guidare non esiste più” riferendosi a Motegi 2025, senza entrare nello specifico e poi quella frase che dice tutto: “Conto le gare che mi separano dalla fine della stagione”.

Una polemica che il team manager Davide Tardozzi a Sepang non ha voluto raccogliere più di tanto mostrando stupore: “Non lo so, in tutta onestà non ho idea a cosa si riferisca. Abbiamo fatto di tutto, ma purtroppo non siamo ancora riusciti a trovare quello che gli serve”.