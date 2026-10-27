L Gran Premio del Qatar è ora il più grande interrogativo della MotoGP. Secondo alcune fonti, i piloti hanno votato in massa contro la partecipazione e hanno inviato lettere legali ai loro team. Aprilia resta isolata, ore decisive

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Correre (rischi) o non correre. Questo il dilemma. La MotoGP continua a interrogarsi sulla concreta possibilità di disputare il Gran Premio del Qatar sempre più vicino, previsto nel week end tra il 6 e l’8 novembre. Il conflitto in Medio Oriente non si è attenuato e sono in tanto a temere per la sicurezza e la propria incolumità.

Dorna e Liberty Media vogliono onorare l’impegno, soprattutto per evitare grane economiche e diplomatiche con un paese con così tanti interessi economici ma la maggior parte dei piloti e dei team non vuole andare a Lusail. Quasi tutti perchè Aprilia è favorevole, a parole, quelle che hanno creato un po’ di critiche a Massimo Rivola. Mentre il vice amministratore delegato di Dorna, Carlos Ezpeleta, in queste ore sarà a Doha per ottenere garanzie.

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MotoGP: 15 piloti non vogliono andare in Qatar, l’azione legale

Mancano meno di due settimane eppure il Gran Premio del Qatar resta un punto interrogativo del Mondiale MotoGP, quasi quando le possibilità di Jorge Martin di correre in Malesia dopo l’infortunio in Australia. La guerra in Medio Oriente preoccupa e non poco i due emisferi del motorsport, la F1 che dovrebbe correrci due volte, Qatar e Abu Dhabi tra fine novembre e inizio dicembre ma soprattutto nell’immediato la MotoGP che dovrebbe andarci la prossima settimana.

La scorsa settimana i piloti della classe regina si sono riuniti segretamente a margine del GP d’Australia per discutere della loro disponibilità a correre in Qatar. Dalle parole si è passato ai fatti. Ci sarebbe stata una vera e propria votazione. Secondo il giornalista Simon Patterson di The Race, sui 20 piloti in griglia, 15 sarebbero contrari ad andare a Lusail mentre 5 sarebbero disposti a correre, di questi tutti e 4 i piloti Aprilia.

I piloti chiedono chiarimenti sui piani di evacuazione, sulla chiusura dello spazio aereo e sul rimpatrio in sicurezza. Intanto un avvocato avrebbe inviato delle lettere a tutte le squadre rimarcando la posizione dei piloti contraria alla gara in Qatar. L’obiettivo è aggirare la posizione di Dorna riguardo una sorta di obbligo per piloti e team alla partecipazione. Patterson ha affermato che i piloti “hanno inviato queste lettere alle squadre per spronarle” a prendere posizione.

Aprilia isolata, dure critiche per le parole di Rivola

Il fronte della MotoGP spaccato non solo tra i piloti ma anche e soprattutto fra i team. Secondo alcune indiscrezioni, Ducati, Yamaha e Honda sarebbero contrari allo svolgimento della gara. E dopo il duro sfogo del team manager Ducati, Davide Tardozzi, pare che la sola Aprilia sposerebbe in toto la linea di Dorna e Liberty Media. Non a caso risuonano, sono diventate virali sul web e oggetto di dure critiche da parte degli appassionati, le dichiarazioni dell’amministratore delegato del team di Noale, Massimo Rivola che sulla questione è stato molto chiaro:

“Ci dicono di andare o di non andare (in Qatar), non c’è molta discussione. Non capisco tutto il casino che si sta facendo. Se mi dicono di andare, io voglio andare, una settimana in più a casa mia la faccio volentieri ma se non vogliamo fare questo mestiere stiamo a casa, dai giornalisti ai manager, agli ingegneri. Quindi smettiamo di fare cinema e se l’organizzatore decide andiamo”

Ezpeleta vola a Doha: incontro decisivo

Il GP del Qatar avrebbe dovuto inizialmente disputarsi all’inizio di aprile, ma l’evento fu rinviato a novembre a seguito dello scoppio delle ostilità tra Iran, Israele e Stati Uniti, che hanno anche causato notevoli disagi ai viaggi del paddock di ritorno dalla gara inaugurale della stagione in Thailandia a marzo.

Dorna afferma che la gara, in programma dal 6 all’8 novembre, si svolgerà regolarmente e non verrà sostituita in caso di cancellazione. Il vice amministratore delegato Carlos Ezpeleta sarà a Doha in queste ore per ottenere garanzie. Restiamo in attesa.