Dopo l'ospitata da Fazio in cui Valentino Rossi è tornato a parlare di Marquez, di Sepang 2015 e di quel mondiale perso, la criminologa più famosa della tv, Roberta Bruzzone ha mandato un messaggio chiaro al Dottore

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sono passati 11 anni eppure per Valentino Rossi sembra ieri. Lo scontro con Marc Marquez nel 2015 a Sepang, la penalizzazione a Valencia e un mondiale perso contro Jorge Lorenzo. Una ferita ancora aperta, come scrive nel libro, come in questi giorni continua a dire come un mantra nella varie promozioni in giro per l’Italia. Anche da Fabio Fazio a Che tempo che fa, il Dottore ha ribadito il concetto. Ma c’è una voce fuori dal coro di ossequi alla leggenda di Tavullia. La criminologa Roberta Bruzzone ha fatto un lungo post in cui, di fatto, invita Rossi a metterci una pietra sopra e godersi quanto di vincente, tanto, tantissimo, ha costruito nella sua splendida carriera.

Rossi assillato da Marquez e Sepang 2015: da Fazio nuovo sfogo

“Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora. La sensazione, il mio stato d’animo, è ancora uguale alla sera di Valencia”. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo ha detto lui stesso, domenica sera, ospite di Fazio a Che tempo che fa. Non ce la fa proprio Valentino Rossi a superare quello che è successo nel Mondiale di MotoGP 2015. Un titolo di cui il Dottore si sente privato e non per demeriti suoi o solo per meriti di Jorge Lorenzo che poi quel campionato l’ha vinto.

Nel libro, in tv e in ogni intervista che passi, il Dottore viene puntualmente stimolato, e risponde, sullo screwjob di Sepang quando irretito dalla marcatura a uomo di Marquez, Rossi scalciò la Honda dello spagnolo venendo poi penalizzato per la successiva ultima gara di Valencia dove partì ultimo perdendo la possibilità di lottare con Jorge che quella gara la vinse, anche lì, spalleggiato da Marquez che tenne dietro Pedrosa.

Roberta Bruzzone scrive a Rossi: “Quel mondiale è finito, il processo no”

In questi lunghi 11 anni si è detto e si è scritto tanto su quell’episodio. Protagonista di un episodio controverso anche sabato nella Sprint del Qatar, Marquez ha provato più volte a ricucire il rapporto con quello che lui stesso ha sempre definito il suo idolo da ragazzino. In tanti hanno anche fatto un appello a Valentino per sotterrare l’ascia di guerra anche per evitare la solita battaglia tra opposte fazioni che si è venuta a creare, sul web e in pista, vedi i copiosi fischi di cui Marquez è spesso oggetto quando si corre in Italia, al Mugello e soprattutto a Misano.

A dire la sua sulla vicenda è stata anche Roberta Bruzzone. La criminologa più famosa della tv ha fatto un lungo post scrivendo una sorta di lettera aperta a Valentino. Lei che, oltre a essere una esperta del suo campo, è anche una grandissima appassionata di motociclette e si diletta spesso in lunghi viaggi on the road: “Quel mondiale Rossi l’ha perso. Lorenzo l’ha vinto. E in quella stagione Lorenzo vinse sette Gran Premi, Rossi quattro”.

L’analisi della criminologa tocca sia il versante sportivo che professionale: “Capisco perché la prospettiva che Marquez possa arrivare a dieci titoli renda quella vecchia storia ancora più ingombrante. Il ragazzo che doveva restare il cattivo del 2015 continua a correre e a vincere. Una certa scomodità narrativa, in effetti, la crea. Quando hai costruito una parte importante della tua identità sull’idea di essere quello che nessuno può superare, ammettere che qualcuno, quella volta, è stato più bravo può costarti parecchio. E allora può diventare più sopportabile raccontarsi che ti abbiano imbrogliato. A quel punto il rivale diventa il colpevole perfetto”.

Bruzzone: un consiglio e una domanda per Rossi

La criminologa termina il suo lungo post passando ancora una volta dal suo ambito, psicologico e forense, a quello sportivo: “La parte più amara è che, mentre cerchi di togliere valore al percorso di chi è riuscito dove tu hai fallito, puoi finire per passare anni a orbitargli intorno intriso/a di rancore. E nel caso di Rossi il paradosso è ancora più evidente”.

La dottoressa Bruzzone termina con una domanda al “Dottore” Valentino Rossi: “Perché lui una carriera straordinaria non l’ha immaginata, l’ha costruita passo passo con determinazione. Ha vinto nove titoli, ha cambiato uno sport, ha fatto una carriera che quasi chiunque firmerebbe a occhi chiusi. E allora una domanda sorge spontanea che farei volentieri a Rossi: Quanto spazio vuoi concedere, ancora, all’unico mondiale di cui stiamo parlando proprio perché l’hai perso?”