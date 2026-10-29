Momento di grande commozione a Sepang alla vigilia del week end del Gran Premio della Malesia. Pochi giorni fa, il 23 ottobre, sono ricorsi i 15 anni dalla morte di Marco Simoncelli quella maledetta domenica mattina del 2011. Ieri come oggi, mamma Rossella e papà Paolo sono tornati laddove tutto è finito, in quella curva 11 dovo il Sic perse la vita in un incidente tanto cruento quando doloroso e sfortunato. Dove c'è una targa che ricorda il loro ragazzo dai riccioloni, l'astro nascente del motociclismo italiano ma soprattutto uno che sorrideva sempre e che era una gioia anche solo a vedersi per il suo modo di essere.

Nessuno pensava che quella mattina in Malesia il sogno di Marco Simoncelli si sarebbe spezzato per sempre. Ma quel ragazzo sempre sorridente, coi capelli riccioluti, è rimasto nei cuori di tutti, negli occhi, nelle parole e nei gesti di papà Paolo che è rimasto lì, nel paddock, a fare motociclismo, per restare quanto più vicino al mondo che suo figlio Marco amava di più.

Eppure ancora oggi di Simoncelli resta un buon ricordo in tutto il paddock come ha detto qualche giorno fa lo stesso papà Paolo: "La gente è molto carina, manda un sacco di messaggi, la gente mi ferma di continuo per delle foto. Qualcuno mi dovrà spiegare perché, però sono cose fanno piacere. Per il resto, questa è la vita e noi andiamo avanti. Lo abbiamo già detto tante volte, andiamo avanti ragazzi, dai godiamoci questo sole, questo circuito e grazie del vostro pensiero”.