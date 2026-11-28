A fuoco la moto di Marc Marquez dopo che la partenza della Sprint è stata ritardata con le moto già schierate e lo spegnimento dei semafori bloccato sul rosso per un problema elettronico

Davvero incredibile quanto successo nella Sprint del Gp di Valencia, ultimo week end della stagione MotoGP. Il semaforo verde non è scattato e dopo una lunga attesa la procedura di partenza è stata annullata. Molti motori accesi hanno cominciato a fumare, in particolare la Ducati di Marc Marquez che dopo qualche istante ha cominciato ad andare a fuoco costringendo il pilota spagnolo a scendere dalla moto. Start rinviato e oltre il danno la beffa il campione del mondo è stato penalizzato con due long lap penalty nonostante non fosse responsabile di quanto accaduto. Proteste del pubblico spagnolo.

Cosa è successo alla partenza della Sprint di Valencia

Le moto erano già schierate e stavano aspettando lo spegnimento dei semafori, che però tardava ad arrivare (per un problema elettronico al circuito). Con il semaforo già rosso, il fumo non si è spento a causa di una Desmosedici che il dieci volte campione del mondo ha cercato di spostare velocemente per lasciare spazio alle altre moto in griglia. Lo spagnolo ha spinto la sua moto ferma, guidato da un commissario di pista, e nel tentativo, deve aver fatto cadere la GP26 a terra perché aveva preso fuoco vicino alla sua gamba destra.

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Subito dietro di lui è apparso un pompiere che in seguito ha scortato lo spagnolo al box della Ducati per spegnere le fiamme che avvolgevano la moto e che avevano completamente interrotto la partenza dello sprint della MotoGP. Gli altri piloti in griglia hanno alzato le mani in segno di perplessità e subito è stata sventolata la bandiera rossa, interrompendo una partenza che non è mai decollata del tutto. Nel frattempo, Marquez si è diretto verso il box del team italiano, acclamato dal pubblico sugli spalti, alla ricerca di una seconda moto per prendere il via alla gara.

“La gara è stata ritardata a causa di un problema tecnico”, ha annunciato la Direzione Gara, avviando un’indagine sulla posizione di partenza dello spagnolo. Davide Tardozzi, team manager della Ducati , ha ripetutamente sostenuto che, in una procedura di quick start, il suo pilota avrebbe potuto partire dalla pit lane nel giro di formazione e partire dalla seconda posizione. Tuttavia, i commissari hanno ora annunciato che il dieci volte campione del mondo dovrà completare un doppio giro lungo in una gara accorciata di un giro (12 in totale), una decisione che ha provocato un’immediata reazione da parte del pubblico di Valencia. I piloti hanno iniziato a darsi il cambio sul circuito spagnolo, accompagnati da grida di “fuori, fuori”, in segno di protesta contro la controversa decisione che mette a rischio lo sprint finale di Márquez .

Perchè Marquez è stato penalizzato: cosa dice il regolamento

Il motivo per cui Marc Marquez si è visto attribuire due long lap penalty sta nel fatto che la partenza è stata “ritardata” e non c’è stata bandiera rossa. In ques’ultimo caso lo spagnolo avrebbe potuto cambiare la moto senza colpo ferire. Invece nel primo caso chi cambia la moto, sia per scelta che per necessità, cosa che ha fatto lo spagnolo, va incontro alla penalità.

Solo che Tardozzi ai microfoni di Sky aggiunge: “Noi siamo per la sicurezza ma è ovvio che la moto l’abbiamo cambiata perchè si era incendiata e non per colpa nostra ma per un problema alla procedura di partenza. E poi se hanno dato la ‘partenza rinviata’ allora dovevano ripartire subito anche se con gomme fredde e non quanto hanno aspetta, che poi ripeto, giusto così per la sicurezza ma ci sono delle anomalie”.