Anche se infortunato, Bagnaia ha voluto essere presente al Gp di Valencia ultima gara del Mondiale MotoGP 2026 e sua con la Ducati. Pecco ha spiegato le ragioni del suo forfait, non per la frattura al piede bensì per un'ematoma formatosi alla testa

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Piangono tutti a Valencia, piange Dall’Igna, piange Bagnaia. Troppo grande il sodalizio tra Pecco e la Ducati perchè l’addio tra le due parti si consumasse senza emozioni forti così come sono stati questi anni insieme. Nonostante l’infortunio, nonostante il forfait, il pilota torinese ha voluto essere comunque presente in Spagna per l’ultima gara della stagione e della sua carriera con Borgo Panigale. Ed è stato proprio lui a comunicare il vero motivo dello stop forzato dei medici. Non c’entra niente la frattura al piede bensì un’ematoma che si è formato alla testa.

Bagnaia svela il vero motivo del forfait a Valencia

Sarebbe potuto stare comodamente a casa a godersi la moglie Domizia Castagnini e il piccolo Oliviero. Ed invece è a Valencia come se fosse un week end di gara normale. Eppure non lo è per mille aspetti. Tanto per cominciare è l’ultimo fine settimana da pilota della Ducati per Bagnaia che chiude, purtroppo con un doppio forfait la sua esperienza con la moto di Borgo Panigale che gli ha dato e a cui Pecco ha dato due titoli mondiali e svariate vittorie.

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E poi perchè, come detto, Bagnaia non correrà il Gp della Comunità Valenciana, ultima gara del Mondiale 2026 MotoGP. Eppure come ha spiegato lo stesso Pecco incontrando la stampa in Spagna, lo stop dei medici non è motivato dalla recente operazione al piede destro dopo la caduta nella Sprint del Qatar bensì un’ematoma alla testa. Il pilota torinese nutre ancora una piccola speranza per i test di martedì dove dovrebbe salire per la prima volta sull’Aprilia 850cc del prossimo anno : “Al momento dai medici è un no anche per il test di martedì. Ma essendoci cinque giorni ancora il piccolo ematoma potrebbe, lo spero tanto, anche evolvere in meglio. E comunque se potessi fare il test dovrei andare con molta tranquillità”.

Pecco e Dall’Igna scoppiano a piangere, il video di addio Ducati

Forti emozioni si diceva a Valencia per Bagnaia e tutto il team Ducati. Il team di Borgo Panigale ha deciso di dedicare un video all’addio del suo due volte campione del mondo con il claim “Da rookie a leggenda”. E ha montato un video in cui un nutrito gruppo di membri del team da Tardozzi a Dall’Igna, leggono una lettera di encomio per il pilota mentre scorrono le immagini più significative della sua avventura (vincente) in sella alla Desmosedici.

In particolare, sul finale, all’ultimo “grazie” Gigi Dall’Igna scoppia a piangere. Ed in lacrime c’è anche Bagnaia ripreso durante la visione del video. Bello l’abbraccio tra i due a sciogliere tutte le tensioni di due ultime stagioni non facili per entrambi. Ma prima la storia di Bagnaia con Ducati è stata gloriosa: dopo aver vinto il riconoscimento di Rookie of the Year nel 2017, campione del mondo Moto2 nel 2018 con 8 vittorie e 12 podi, è approdato in MotoGP proprio con Ducati nel team satellite Pramac salvo poi diventare pilota ufficiale Ducati un paio di anni dopo.

Ed è qui che il talento cristallino di Pecco si è sublimato con la supremazia della Desmosedici conquistando il titolo mondiale nelle stagioni 2022 e 2023, tra i pochissimi piloti al mondo che si sono riconfermati campioni per due anni consecutivi. Ed un terzo sfiorato nel 2024, perso per pochi punti nello scontro tra ducatisti con Martin.