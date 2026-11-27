In una MotoGP che ha già deciso i titoli (o quasi, manca ancora quello nei Costruttori dove è lotta gomito a gomito tra Aprilia e Ducati) e che soprattutto è focalizzata oggi sul ritiro dalle scene di Marc Marquez, i risultati in pista del fine settimana in quel di Valencia sembra vogliano passare un po’ in secondo piano. Ma intanto oggi lo spagnolo ha dato prova di non essere già in modalità pensionamento, visto che nelle pre-qualifiche ha conquistato non solo il primo posto, ma ha anche firmato il nuovo record della pista. In Q2 accedono anche tutte le Aprilia, sebbene Jorge Martin ancora una volta conquisti l’ultimo posto utile per un pelo.
- Zarco il primo a fissare i riferimenti, Marquez vola in testa scalzato poi da Di Giannantonio (e ci sono due cadute)
- La riscossa di Aprilia
- Ma Marc Marquez alla fine beffa tutti
- GP Valencia, pre-qualifiche: risultati finali
Zarco il primo a fissare i riferimenti, Marquez vola in testa scalzato poi da Di Giannantonio (e ci sono due cadute)
Il primo riferimento della sessione é di colui che resterà il più anziano della griglia dopo l’addio alla MotoGP di Marquez, ovvero Johann Zarco con 1:29.683, seguito da Fabio Quartararo con 90 millesimi di distacco e Marco Bezzecchi con 110 millesimi (quinto Marc Marquez a 2 decimi).
Ma è solo questione di tempo prima il campione del mondo uscente (dalla MotoGP) si portasse in testa, con 1:29.204, per essere poi scalzato però da Fabio Di Giannantonio, in testa per 118 millesimi. Intanto in pista cadono due piloti legati a Marquez, sia direttamente (il fratello Alex) che indirettamente (l’ormai non più compagno di squadra dal prossimo anno Pedro Acosta). Per entrambi nulla di preoccupante, ma ovviamente sulla pista del Ricardo Tormo ha sventolato la bandiera gialla.
La riscossa di Aprilia
Da Aprilia arriva poi la risposta con Bezzecchi, che porta i riferimenti sotto l’1:29 e si posiziona in testa con 1:28.890, un decimo meglio di Di Giannantonio e 2 su Raul Fernandez, mentre Marquez scivola al quarto posto con 314 millesimi di ritardo dal pilota che quest’anno ha provato a contendergli il titolo.
Sempre dalla casa di Noale, ma per il team satellite Trackhouse, è quindi la volta di Fernandez portarsi in testa (con 1:28.791) mentre Di Giannantonio accusa problemi alla sua moto tali da far sventolare un’altra bandiera gialla. Si riporta quindi in vetta Bezzecchi (1:28.730), ma il predominio non dura molto.
Ma Marc Marquez alla fine beffa tutti
Sul finale della sessione infatti Marc Marquez non solo riconquista la vetta, ma con 1:28.483 segna il nuovo record del Ricardo Tormo. In questo modo mette in fila le Aprilia, nell’ordine, di Bezzecchi, Ogura e Fernandez, mentre Jorge Martin riesce alla fine a strappare un posto in Q2, ancora una volta prendendosi l’ultimo piazzamento utile staccando di 49 millesimi Zarco, undicesimo. Accedono alla Q2 anche Acosta, Alex Marquez, Espargarò, Aldeguer e Di Giannantonio.
GP Valencia, pre-qualifiche: risultati finali
|Pos.
|Pilota
|Team
|Tempo / Distacco
|1
|
M. Marquez
|Ducati Lenovo Team
|01:28.483
|2
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0.247
|3
|
A. Ogura
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|+0.291
|4
|
R. Fernandez
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|+0.308
|5
|
P. Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|+0.334
|6
|
A. Marquez
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+0.422
|7
|
P. Espargaro
|Red Bull KTM Tech3
|+0.425
|8
|
F. Aldeguer
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+0.429
|9
|
F. Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+0.461
|10
|
J. Martin
|Aprilia Racing
|+0.487
|11
|
J. Zarco
|Castrol Honda LCR
|+0.536
|12
|
F. Quartararo
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|+0.841
|13
|
E. Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|+0.842
|14
|
J. Miller
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|+0.866
|15
|
J. Mir
|Honda HRC Castrol
|+0.996
|16
|
D. Moreira
|Pro Honda LCR
|+1.009
|17
|
B. Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|+1.099
|18
|
L. Marini
|Honda HRC Castrol
|+1.139
|19
|
I. Lecuona
|Ducati Lenovo Team
|+1.267
|20
|
A. Rins
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|+1.359
|21
|
F. Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+1.500
|22
|
A. Fernandez
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|+1.831