Marc Marquez ha conquistato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Valencia, andando pure a firmare il nuovo record della pista e mettendo in fila le Aprilia (anche se Martin conquista l'ultimo posto utile per la Q2)

In una MotoGP che ha già deciso i titoli (o quasi, manca ancora quello nei Costruttori dove è lotta gomito a gomito tra Aprilia e Ducati) e che soprattutto è focalizzata oggi sul ritiro dalle scene di Marc Marquez, i risultati in pista del fine settimana in quel di Valencia sembra vogliano passare un po’ in secondo piano. Ma intanto oggi lo spagnolo ha dato prova di non essere già in modalità pensionamento, visto che nelle pre-qualifiche ha conquistato non solo il primo posto, ma ha anche firmato il nuovo record della pista. In Q2 accedono anche tutte le Aprilia, sebbene Jorge Martin ancora una volta conquisti l’ultimo posto utile per un pelo.

Zarco il primo a fissare i riferimenti, Marquez vola in testa scalzato poi da Di Giannantonio (e ci sono due cadute)

Il primo riferimento della sessione é di colui che resterà il più anziano della griglia dopo l’addio alla MotoGP di Marquez, ovvero Johann Zarco con 1:29.683, seguito da Fabio Quartararo con 90 millesimi di distacco e Marco Bezzecchi con 110 millesimi (quinto Marc Marquez a 2 decimi).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma è solo questione di tempo prima il campione del mondo uscente (dalla MotoGP) si portasse in testa, con 1:29.204, per essere poi scalzato però da Fabio Di Giannantonio, in testa per 118 millesimi. Intanto in pista cadono due piloti legati a Marquez, sia direttamente (il fratello Alex) che indirettamente (l’ormai non più compagno di squadra dal prossimo anno Pedro Acosta). Per entrambi nulla di preoccupante, ma ovviamente sulla pista del Ricardo Tormo ha sventolato la bandiera gialla.

La riscossa di Aprilia

Da Aprilia arriva poi la risposta con Bezzecchi, che porta i riferimenti sotto l’1:29 e si posiziona in testa con 1:28.890, un decimo meglio di Di Giannantonio e 2 su Raul Fernandez, mentre Marquez scivola al quarto posto con 314 millesimi di ritardo dal pilota che quest’anno ha provato a contendergli il titolo.

Sempre dalla casa di Noale, ma per il team satellite Trackhouse, è quindi la volta di Fernandez portarsi in testa (con 1:28.791) mentre Di Giannantonio accusa problemi alla sua moto tali da far sventolare un’altra bandiera gialla. Si riporta quindi in vetta Bezzecchi (1:28.730), ma il predominio non dura molto.

Ma Marc Marquez alla fine beffa tutti

Sul finale della sessione infatti Marc Marquez non solo riconquista la vetta, ma con 1:28.483 segna il nuovo record del Ricardo Tormo. In questo modo mette in fila le Aprilia, nell’ordine, di Bezzecchi, Ogura e Fernandez, mentre Jorge Martin riesce alla fine a strappare un posto in Q2, ancora una volta prendendosi l’ultimo piazzamento utile staccando di 49 millesimi Zarco, undicesimo. Accedono alla Q2 anche Acosta, Alex Marquez, Espargarò, Aldeguer e Di Giannantonio.

GP Valencia, pre-qualifiche: risultati finali