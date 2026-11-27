Non solo Marc Marquez che vince il suo 8° mondiale in MotoGP e 10° totale scavalcandolo nella classifica dei titoli vinti all time. Valentino Rossi deve incassare un'altra piccola grande delusione. Grande come il murales che giganteggiava da una delle palazzine del circuito Ricardo Tormo di Valencia che è stata cancellata per lasciare spazio a un maxischermo su cui scorreranno le immagini dei grandi del motociclismo durante il week end di gara.

I tifosi che sono arrivati ​​al Gran Premio della Comunità Valenciana di MotoGP hanno notato un cambiamento che non è passato inosservato: il murales che si trovava su uno degli edifici sul rettilineo del traguardo non c'è più. Non si trattava di un murales qualsiasi; era un omaggio a Valentino Rossi, realizzato nel 2021 in occasione dell'ultima gara del Dottore. Persino Vale in persona lo ha firmato, in giallo, ed era entusiasta del risultato, opera dell'artista di strada Axe Colours.

È una decisione presa dal circuito di Valencia stesso, che ha optato per l'installazione di un maxi-schermo di 64 metri quadrati. "La nuova installazione ci permetterà di preservare la memoria del numero 46 e, allo stesso tempo, di alternarla con altri contenuti legati alla storia e all'attualità del motociclismo", si legge nel comunicato del circuito.

Nicolas Collado, direttore generale del circuito, ha spiegato le ragioni di questo cambiamento: "Vogliamo mantenere l'omaggio a Valentino Rossi, un pilota leggendario che ha scelto il Circuito Ricardo Tormo per concludere la sua carriera in MotoGP, ma il nuovo schermo ci permette di aprire le porte a nuove aggiunte. Piloti come Marc Marquez, che ha già superato i titoli mondiali di Rossi, fanno parte anche loro della storia del nostro sport".