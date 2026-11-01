Yamaha ha comunicato ufficialmente che rinuncia al GP del Qatar: si apre così la frattura tra team e vertici della MotoGP, che insistono sulla sicurezza di Lusail. Non è dello stesso avviso Miller, che assicura: i piloti si rifiutano di correre

Tanto tuonò che alla fine piovve: il team Yamaha ha comunicato ufficialmente che non si recherà, con tutta la sua forza lavoro e i suoi piloti, in Qatar per il GP di Lusail. È l’esito di una diatriba neanche tanto sotterranea tra la già Dorna, oggi MotoGP Sports Entertainment Group, e le squadre ma in particolare i piloti, i più restii a recarsi in un terra al centro suo malgrado delle tensioni geopolitiche che stanno agitando la zona mediorientale (e con il rischio di una ulteriore escalation dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti che si terranno questa settimana).

La politica aziendale che vieta a Yamaha di recarsi in Qatar

Nelle scorsi giorni il ministero degli esteri giapponese aveva sconsigliato i viaggi nell’area, dando un primo sostegno alla presunta volontà del team di non recarsi in Qatar. Terminato il GP della Malesia Yamaha ha rotto gli indugi annunciando il proprio forfait con queste parole: “A seguito delle ultime valutazioni della situazione in Medio Oriente, Yamaha non ha riscontrato elementi sufficienti per modificare le restrizioni aziendali sui viaggi attualmente in vigore“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Difatti, la politica interna della casa dei tre diapason vieta gli spostamenti dei suoi dipendenti nelle zone in cui è in corso un conflitto. Ed è il caso dell’area del Golfo Persico, con il Qatar che da un lato sta provando a portare avanti un’azione diplomatica per appianare le divergenze (per usare un eufemismo) tra Stati Uniti e Iran, e dall’altra deve difendersi dagli attacchi degli Houthi filoiraniani. Immaginiamo cosa significhi fare un GP in un contesto del genere, nonostante le recenti rassicurazioni fornite da Carlos Ezpeleta, che in qualità di viceamministratore delegato di MGPSEG si era recato di recente in Qatar per dimostrare che sussistono le condizioni per poter gareggiare.

Non è dello stesso avviso Yamaha, evidentemente. Il suo comunicato prosegue quindi con queste parole: “Yamaha ha informato il MotoGP Group della propria decisione di non partecipare al Gran Premio del Qatar 2026. Questa scelta riflette le valutazioni di Yamaha sulla base delle informazioni al momento disponibili ed è indipendente dalle misure attuate dal MotoGP Group e dall’organizzatore dell’evento. Yamaha conferma il suo impegno totale nella MotoGP e non vede l’ora di tornare a gareggiare in occasione del Gran Premio del Portogallo“.

Quali conseguenze potrebbero esserci ora per Yamaha e la risposta della MotoGP

Cosa succederà ora? Yamaha rischia delle sanzioni e richieste di risarcimento da parte degli organizzatori del GP, oltre che sponsor e emittenti televisive. Ma non solo. A stretto giro è arrivato un comunicato di risposta da parte di MotoGP SEG, che ha messo in guardia su altre conseguenze in arrivato per il team della casa di Iwata: “Oltre alle implicazioni contrattuali della decisione di Yamaha per gli accordi siglati con MotoGP e IRTA, la mancata partecipazione comporta anche conseguenze sportive […] che saranno gestite dalla FIM in conformità con il regolamento del Campionato”.

La tesi di MotoGP Group è che non sussistono le “cause di forza maggiore” che possano spingere un team a mancare un appuntamento del campionato. Sempre nel comunicato si legge che, se da un lato si comprende la politica aziendale di Yamaha in merito ai viaggi, dall’altro lato si ritiene che questa decisione presa non tenga conto delle “ampie rassicurazioni fornite a tutti gli stakeholder del campionato“. Infatti, si precisa, “a seguito della consultazione con lo Stato del Qatar, il Lusail International Circuit, consulenti indipendenti per la sicurezza ed un processo continuo di valutazione del rischio di MotoGP, MotoGP non ha ricevuto alcuna informazione che avvallerebbe una modifica degli attuali piani per l’evento“.

Per il momento gli altri team hanno confermato, in teoria, la loro presenza. L’assenza della casa madre, di Fabio Quartararo e di Alex Rins e di tutta la squadra, espone al momento la scuderia alle conseguenze di una violazione dei contratti che obbliga i team a prendere parte a tutti gli eventi del calendario (se non venisse provata la causa di forza maggiore).

Tradotto in termini pratici, significa ricevere delle multe ingenti e anche delle conseguenze di tipo sportivo, come punti di penalizzazione nelle classifiche (sebbene il team ufficiale non abbia nulla per cui lottare, tutto sommato), se non addirittura l’esclusione dalle gare successive qualora la rottura con i vertici della MotoGP diventi più profonda e insanabile.

Jack Miller: “Il 50% del paddock non vuole andare in Qatar”

Intanto da Pramac, team satellite, è arrivato un primo commento da parte dei piloti legati alla galassia Yamaha, ovvero Jack Miller. Che, parlando con i media come riporta Motorsport.com, ha rivelato che ben 19 piloti non intendano recarsi in Qatar. “Abbiamo fatto il massimo della pressione con le armi che abbiamo a disposizione, e non solo per noi ma per tutto coloro che lavorano nel Motomondiale. Il 50% del paddock non vuole andare a Lusail, e non capisco perché ci dobbiamo andare comunque”, ha spiegato l’australiano.

Il quale ha anche aggiunto che il problema non è tanto il Qatar “che adoro”, quanto l’area circostante. Esprimendo inoltre l’angoscia di correre con un programma noto al dettaglio, orari compresi, a chiunque, anche a chi potrebbe avere intenzioni malevole per azioni dimostrative o terroristiche.

Un altro aspetto su cui si è soffermato Miller è la responsabilità, “che qualcuno dovrà assumersi: se volete che gareggiamo in Qatar, devono metterci il loro nome”. Non basta infatti l’assicurazione per eventuali rischi fornita dallo Stato del Qatar. E l’australiano ha affondato quindi il colpo: “Ci possono attaccare come vogliono, sia dal punto di vista finanziario che sportivo, con le licenze e con tutto. Tutti mi chiedono cosa stiamo facendo. Non è una cosa che dipende da noi, siamo solo un numero in questo ingranaggio purtroppo. Ma 19-20 di noi sono irremovibili: non ci vogliamo andare in Qatar”.