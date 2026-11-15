La decisione di Yamaha di saltare il GP di Qatar per motivi di sicurezza non avrà conseguenze sportive: la FIM ha smentito l'ex Dorna, ma comunque la casa di Iwata dovrà pagare pegno. Ecco come

Alla fine il Gran Premio del Qatar si è tenuto regolarmente, e non ci sono stati problemi di sorta per i piloti della MotoGP e delle altre categorie. Tutto è filato liscio per tutti gli addetti ai lavori presenti a Lusail, per il pubblico e per i team che si sono presentati, ma qualcuno ha dato comunque forfait: è il caso di Yamaha, che potrebbe in qualche modo pagare questo suo eccesso di prudenza.

Le incertezze sul GP del Qatar e la fronda dei piloti

La casa di Iwata aveva dato corso alle sue politiche aziendali, per cui i dipendenti non debbono mettere a repentaglio la propria sicurezza recandosi in contesti delicati. Come poteva essere il Qatar, al centro delle tensioni che stanno attanagliando la regione mediorientale e con le incertezze delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti nei giorni precedenti al GP, con un’eventuale decisione da parte dell’amministrazione americana di condurre un’escalation nei confronti dell’Iran. Il regno qatariota, inoltre, deve fare i conti con le tensioni dei miliziani Houthi del vicino Yemen.

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Nelle settimane che hanno condotto all’appuntamento di Lusail i piloti, per la prima volta dopo anni, si sono riuniti per decidere il da farsi e mettere pressione alla ex Dorna, oggi MotoGP Sports Entertainment Group dopo l’acquisto da parte di Liberty Media, almeno per ottenere garanzie di sicurezza da parte del Qatar. Così è stato, anche se si parlava di un nutrito gruppo di piloti (quasi la totalità, con una fronda pare capeggiata dall’imminente campione del mondo 2026 Marc Marquez) che premeva per far annullare il GP.

Ezpeleta: “Sul Qatar c’è stata disinformazione”

Carlos Ezpeleta, saldo sulla tolda di comando come vice amministratore delegato dell’organizzazione che detiene diritti della MotoGP, aveva tenuto duro, recandosi pure in Qatar nei giorni precedenti l’evento per dimostrare che la situazione era tranquilla. Il resto è storia: il fine settimana di Lusail è filato via liscio, cosa che comunque non era così scontata viste le continue tensioni nel Golfo Persico e il fatto che un appuntamento di MotoGP poteva essere un bersaglio ambito per eventuali attacchi dimostrativi o terroristici.

Ezpeleta alla Reuters ha potuto dire tra le righe “ve l’avevo detto”, comprendendo da una parte le ansie dei piloti e facendo autocritica sulla comunicazione con essi e con i team, ma scagliandosi dall’altro contro la “disinformazione e le speculazioni” che non hanno trovato riscontro concreto.

Le potenziali conseguenze per Yamaha

Però Yamaha non ha ceduto, e ha lasciato a casa tutta la sua spedizione, a partire dai piloti ufficiali Fabio Quartararo e Alex Rins (che certo non hanno molto per cui lottare in questo momento, ma tant’è) e il team cliente Pramac con Jack Miller e Toprak Razgatlioglu. Mancare un appuntamento della stagione significa andare incontro a sanzioni, ma nel caso della realtà giapponese si è creato un piccolo caso a cui è seguito un chiarimento.

Il forfait, infatti, comporta sanzioni economiche da parte del gestore dei diritti del campionato e dell’organizzatore o anche delle penalizzazioni sportive nel Mondiale? Inizialmente la MotoGP SEG aveva parlato di possibili conseguenze sul campionato per Yamaha e tutti i suoi piloti, con sanzioni comminate dalla Federazione Motociclistica Internazionale.

La FIM sconfessa il MotoGP Group: “Non possiamo comminare sanzioni sportive, per ora”

A stretto giro però la FIM, tramite il suo presidente Jorge Viegas, ha smentito questo scenario, creando se vogliamo un precedente. La Federazione infatti ha confutato una dichiarazione della ex Dorna secondo cui il team andava contro a sanzioni sportive. “La cosa non esiste […]. Se un pilota non si presenta ad una gara non è in questo momento soggetto a sanzioni sportive“, ha spiegato Viegas alla testata spagnola AS, specificando che ora come ora non ci sono regole specifiche per casi come questi, “anche se in futuro potremmo modificarle”, colmando così un vuoto normativo.

Insomma, le attuali norme non consentono alla FIM di stangare Yamaha e tutti i suoi piloti. Niente punti tolti in campionato, quindi. Al limite, l’unica sanzione contemplabile “deriva dal contratto tra Dorna e costruttori”: se un pilota o entrambi non vengono schierati né vengono conseguentemente sostituiti, si tratta di un caso che riguarda i contratti commerciali tra le parti, e dove la FIM non può intervenire visto che, ha proseguito Viegas, “nel nostro codice disciplinare non esiste alcuna disposizione che preveda sanzioni in caso dell’assenza di un pilota”.

Ma comunque Yamaha dovrà pagare

Yamaha quindi se l’è sfangata, almeno dal punto di vista sportivo. Ma non potrà evitare conseguenze finanziare per il suo gesto: l’entità della multa è ancora da ufficializzare, ma il presidente della FIM ha fatto capire che la cifra pagata dalla casa di Iwata sarà poi distribuita in forma di bonus ai team che invece si sono presentati in Qatar.

Il sito CorseDiMoto, riportando quanto scritto sulla testata francese Paddock-GP, parla di una decisione frutto di un incontro tra i capi dell’ex Dorna e il Managing Director Motor Racing di Yamaha Paolo Pavesio avvenuto nei giorni scorsi a Madrid. Al momento però non non abbiamo dettagli precisi su come verrà effettuata questa spartizione.