Dopo i flop con Fenerbahce e Benfica il portoghese ha rilanciato i blancos risolvendo i problemi di spogliatoio e riportando i suoi big al massimo splendore

Al Real Madrid José Mourinho è tornato ad essere davvero lo Special One: il primato solitario dei blancos in Champions League certifica la bontà del lavoro del tecnico portoghese e soprattutto la sua abilità nel gestire gli spogliatoi zeppi di campioni: Jude Bellingham e Vinicius stravedono per lui e con un gruppo unito il Real è tornato a far paura.

Mourinho, altro che declino

Le ultime esperienze a Istanbul, sponda Fenerbahce, e a Lisbona col Benfica non erano state di certo entusiasmanti per José Mourinho, bollato dai suoi detrattori come un tecnico ormai in declino, superato, un personaggio mediatico più che un uomo di campo, non più in grado di guidare una grande squadra. Anche per questo motivo aveva destato un certo stupore la scelta del Real Madrid di richiamarlo in panchina dopo la terribile scorsa stagione, segnata fallimento del progetto legato al nome di Xabi Alonso e dal flop Arbeloa, tecnico che aveva chiuso la stagione con a 8 punti dal Barcellona nella Liga e con l’eliminazione ai quarti di finale contro il Bayern Monaco in Champions League. Mou, però, ci ha messo poco a spazzare via i dubbi sul suo conto.

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L’impatto di Mourinho sul Real Madrid

Dopo 5 giornate di Champions League il suo Real è solo in vetta alla classifica della league phase, con 2 punti di vantaggio sul Psg, mentre nella Liga i blancos sono sì secondi dietro al Barça, ma hanno vinto lo scontro diretto al Camp Nou e hanno soli 3 punti di ritardo, con la battaglia per il titolo che resta apertissima: quella di martedì col Psv, inoltre, è stata la 10a vittoria di fila del Real. Mourinho, dunque, pare essere davvero tornato lo Special One: per i suoi critici il portoghese non sarà il miglior allenatore del mondo, ma quando ha a disposizione un insieme di fuoriclasse la sua capacità di gestire il gruppo e portarlo a cogliere risultati importanti è straordinaria.

La pace nello spogliatoio e il caso Vinicius

Il lavoro di Mourinho al Real si è concentrato proprio sulla cura di uno spogliatoio zeppo di prime donne, che nella stagione scorsa aveva avuto enormi difficoltà a fare gruppo. Mou ha messo da parte ogni elucubrazione di tipo tattico, focalizzandosi sulla testa dei giocatori e sull’intesa tra loro: nessuno ricorda più la rissa tra Valverde e Tchouameni della scorsa stagione, così come esemplare è stata la gestione di Vinicius, tornato al gol martedì contro il Psv al termine del suo periodo più buio al Real.

“Vinicius ha bisogno di essere sostenuto. Non è nel suo miglior momento, ma vuol tornare ad essere il giocatore ha portato gioie”, disse qualche settimana fa del brasiliano, a cui non ha però risparmiato anche severe bacchettate: il vecchio metodo del bastone e della carota ha pagato e lo stesso Vinicius, oggi, ritiene Mou fondamentale per il suo recupero.

Bellingham innamorato di Mourinho

Chi è però assolutamente innamorato del portoghese è Jude Bellingham, tornato a splendere dopo che Mourinho ha risolto il dilemma della sua compatibilità con Kylian Mbappé: l’anno scorso il francese era accusato di togliere spazio agli inserimenti dell’inglese, limitandone la capacità offensiva. Mou ha liberato Bellingham da compiti difensivi, chiedendogli di partire da lontano e leggere i movimenti di Mbappé per sfruttare gli spazi lasciati liberi dal francese. Bellingham oggi è a quota 7 gol e 5 assist in tutte le competizioni e martedì, a chi gli domandava quale fosse il segreto del suo miglioramento, ha risposto con una sola parola: “Mourinho”. E Mbappé, dal canto suo, non ha perso efficacia: 19 gol in 18 partite, finora, per l’asso francese.

La crescita di Huijsen e Güler

Ma Mourinho non ha solo rispolverato il talento dei fuoriclasse assoluti del Real, è riuscito anche a far splendere giovani sul cui valore, nella scorsa stagione, erano sorti diversi dubbi. Evidente la trasformazione di Dean Huijsen, ormai titolare inamovibile accanto a Ibrahima Konaté, cresciuto in maniera esponenziale nei duelli e nella direzione della linea difensiva. Come evidente è stato il salto di qualità di Arda Güler, dietro Bellingham e Valverde il più utilizzato tra i centrocampisti del Real: dopo anni ai margini, la fiducia di Mou ha permesso al turco di esprimere tutto il suo talento e di trasformarsi in un giocatore chiave per i blancos, ai primi posti in Europa per occasioni create.

Non siamo neanche a metà stagione e la concorrenza del Real, nella Liga e in Champions, è agguerritissima: ma si può tranquillamente affermare che, sì, Mourinho è tornato.