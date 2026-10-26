Virgilio Sport
CALCIO

Mourinho: una prestazione eccellente dei miei ragazzi contro il Barca

Il tecnico del Real commenta il vittoria nel Clasico

1 min di lettura

Milano, 26 ott. (askanews) – “Una partita di altissimo livello, seguita con attenzione dagli appassionati di calcio di tutto il mondo”, commenta soddisfatto l’allenatore del Real Madrid, José Mourinho, dopo la doppietta di Kylian Mbappé, che ha regalato ai madrileni una vittoria per 2-1 nel primo Clasico della stagione contro la capolista della Liga, il FC Barcellona. “È stata anche la nostra partita più difficile, contro un avversario di altissima qualità: una squadra che, fino a questo momento, aveva vinto tutte le partite di campionato. Per noi, questa è la vittoria più significativa. Abbiamo vinto con quattro gol di scarto contro questo avversario e contro un altro, ma qui parliamo del Barcellona, e i giocatori hanno offerto una prestazione eccellente.”

Mourinho: una prestazione eccellente dei miei ragazzi contro il Barca

Leggi anche:

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio