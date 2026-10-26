Un secondo eisodio a distanza di poche settimane dal ripristino dell'opera da parte dell'artista che ci ha confermato l'intenzione di non cedere e di restituire ai tifosi e alla città il suo Baresi

Franco Baresi, con il suo silenzio più che le parole, è stato oltraggiato di nuovo, offeso nella sua memoria e nell’umanità che ha saputo interpretare e proteggere con la casacca del Milan. Mai una scorrettezza in campo, ma eleganza e lealtà in ogni anticipo a prescindere dall’avversario a dimostrazione che si può crescere casciavit e battagliare in campo senza umiliare. Un sistema valoriale che oggi appartiene a chi resiste e che andrebbe recuperato, difeso ed è stato vandalizzato, invece. Il murales che Luca Rosada, alias Lucas, aveva già recuperato e restituito alla collettività è stato ancora una volta deturpato poco distante da Casa Milan, in piazza Gino Valle. Contattato subito dopo, Lucas ci ha confermato la sua resilienza, dopo aver assistito al secondo atto vandalico ai danni di una sua opera, e la decisione di ripristinarla ancora.

Il nuovo sfregio al murale di Franco Baresi

Stavolta è stata cancellata la fascia da capitano, il simbolo del Milan dai pantaloncini e la Coppa dei Campioni alzata dall’ex capitano rossonero. Come se un simile oltraggio, una challenge no sense possa appiattire la storia che Baresi aveva scritto nei gesti, nelle dichiarazioni sempre essenziali, che ha accompagnato a vittorie epiche, che hanno reso unico quel Milan.

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La nuova opera era stata ripristinata il 10 ottobre scorso, con un risultato finale differente dalla prima versione più ampia e articolata forse, ma anche un atto di resistenza all’accanimento di chi hanno colpito la migliore rappresentazione possibile dell’elevatezza di cui Baresi era stato capace.

Un oltraggio bis che offende il capitano, il giocatore, non certo l’uomo ma che andrebbe difeso dalla stessa collettività in segno di attenzione, cura e comprensione del ruolo dell’arte in una città in cerca di una nuovo equilibrio sociale.

L’oltraggio a Baresi, murales vandalizzato a Milano

Baresi è e rimarrà una leggenda del Milan, l’uomo che ha scelto di non essere la malattia, che non riassume un individuo portando la fiamma olimpica con il sorriso, accanto a Beppe Bergomi, ex capitano e difensore di Inter e della Nazionale. Quella dello scempio subito dall’opera ripristinata non è la verità, non è Milano pure in una delicata fase di profondo mutamento sociale. Il capitano milanista è morto il 31 luglio scorso, a 66 anni: la sua carriera calcistica sarà difficilmente replicabile al Milan con 719 presenze e 33 gol totali. E poi i successi: sei titoli di Serie A, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, quattro Supercoppe Italiane e due Supercoppe Europee. Per sempre numero 6.

L’impegno di Lucas

Lucas, l’artista autore dell’opera che abbiamo contattato subito dopo la notizia di questo secondo atto vandalico, ci ha ribadito il proprio impegno a riportare Baresi vicino a Casa Milan con la sua casacca rossonera, il suo sguardo assoluto sul campo e sul mondo.

Alla domanda sulla decisione di intervenire ancora per riportare alla sua forma, il murale ci ha confermato che come già accaduto provvederà a ripristinare l’opera che ha dedicato a Baresi, in segno di resilienza e con un intento quasi pedagogico che, oggi, acquisisce un senso in più in questa città. Nelle sue storie, ha esteso in un post pubblicato la sua posizione. “Guardare questo nuovo sfregio fa male al cuore”, ha rimarcato.

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Perché deturpare quel murale dedicato al campione, al Milan o alla sua famiglia (e al privato, dunque) è un tema di rilevanza pubblica. E meriterebbe, per Milano e per chi rimane, una forma di giustizia.