A Bologna l'Italia di Davis deve fare fronte ai rapporti praticamente inesistenti tra Musetti e Berrettini. Volandri però li ha voluti entrambi, evidentemente sapendo cose sconosciute all'esterno del gruppo

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Fa freddo a Bologna, ma mai quanto fa freddo a casa Italia. Perché la Davis è anche (se non soprattutto) una competizione che si vince prima nello spogliatoio che in campo, ma quest’anno Filippo Volandri sa perfettamente che la situazione che dovrà gestire non sarà delle più semplici. Col gelo (appunto) tra Musetti e Berrettini che rischia di minare la serenità di un gruppo già chiamato a un’impresa titanica, quella di difendere l’insalatiera dagli assalti di due nazionali come Spagna e Germania che prestano (stavolta si) i calibri grossi, quindi Alcaraz e Zverev.

Lorenzo e Matteo, divisi e distanti (in tutto)

A un occhio attento non è sfuggito che tra Musetti e Berrettini gli sguardi siano stati pressoché inesistenti sin dal loro arrivo a Bologna. E il selfie scattato dal giocatore romano, presenti tutti i 5 convocati azzurri di Davis, ha visto curiosamente (solo casualità?) Lorenzo sullo sfondo, il più lontano dall’esecutore materiale dello scatto.

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Meno “curiosa” ed episodica la scelta dei compagni di allenamento nelle sedute programmate sul campo di Bologna Fiere: Berrettini s’è allenato al mattino con Cobolli, l’amico di una vita, mentre Musetti addirittura s’è concesso una seduta con Rafael Jodar, dal momento che l’altra coppia azzurra (Darderi e Vavassori) ha completato la sessione pomeridiana mattutina su un altro terreno di gioco, obbligando il toscano a cercare uno sparring partner esterno (una cosa abbastanza comune durante le preparazioni delle final eight di Davis).

Ma la distanza non s’è limitata agli allenamenti: anche in conferenza stampa i due hanno scelto di restare separati, con Matteo che ha condiviso le domande dei giornalisti assieme a Cobolli. Anche se a nessuno dei presenti è venuto in mente (traduzione: ha avuto il coraggio) di chiedere cosa fosse effettivamente successo tra i due per giustificare tanta freddezza anche a favore di telecamere.

Berrettini non si era dato per vinto…

Berrettini è stato comunque incalzato sulle sensazioni provate quando, durante la prima tornata di convocazioni, era stato escluso dalla lista di Volandri. “Io sapevo che mi sarei dovuto far trovare pronto, quella era l’unica cosa che contava in quel momento. Ho continuato ad allenarmi e a giocare sapendo che le convocazioni definitive sarebbero arrivate più avanti, e quindi dovevo solo fare del mio meglio per convincere il capitano a portarmi a Bologna.

Volandri con me è stato sempre molto sincero ed è stato lui a dirmi che le decisioni ufficiali sarebbero arrivate solo a ridosso della competizione. Per me vestire la maglia della nazionale è sempre un grande onore, oltre che un gran piacere: sin da quando sono bambino ho cullato il sogno di rappresentare l’Italia, e la Davis è la massima aspirazione possibile che un giocatore possa avere. Sono felice di avere un’altra opportunità per cercare di godermi questa splendida avventura”.

Volandri, questo dualismo necessita di un “mago”

Come riuscirà Volandri a gestire la situazione interna è difficile dirlo. Di sicuro, con Cobolli accreditato del miglior ranking (e reduce dalla partecipazione alle Finals, seppur segnata da tre ko. su altrettanti incontri disputati), è evidente che uno tra Musetti e Berrettini è di troppo (Darderi sembra partire indietro nelle gerarchie, vista la sua attitudine non propriamente eccelsa con il veloce indoor).

Il dualismo dunque è totale: se esistono (come a questo punto pare evidente) problemi di comunicazione a livello personale, è altrettanto chiaro che in questo momento scegliere l’uno piuttosto che l’altro potrebbe produrre effetti imprevedibili. Perché la Davis è un gioco di squadra, e potrebbe apparire strano vedere compagni di nazionale trattenere l’esultanza nel caso in cui a portare a casa un punto dovesse essere quello col quale ad oggi i rapporti sono al minimo.

Volandri però ne sa più di tutti, e se ha deciso di portare entrambi è perché evidentemente il gioco vale la candela. Anche se per ora gli sguardi di Lorenzo e Matteo non si sono incrociati, nemmeno per caso.