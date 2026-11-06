Musetti fa un salto a Stoccolma: i punti conquistati varranno per la Race 2027 (ed è... colpa sua)

Lorenzo Musetti giocherà la settimana prossima a Stoccolma in un torneo dove i punti andranno a comporre la Race del 2027, dopo il "pasticcio" di Atene 2025 (dove c'era coinvolto anche il toscano)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La sconfitta con Van Assche in qualche modo va metabolizzata, e possibilmente in fretta. Perché in questi casi il detto “chiodo schiaccia chiodo” torna utile a Lorenzo Musetti per decidere di dedicarsi a un’altra settimana di tornei. Quello di Stoccolma, nella fattispecie: in Svezia il toscano proverà a ripetere quanto fatto a Lione un paio di settimane fa, quando era tornato alla vittoria a 4 anni di distanza dall’ultimo torneo ATP vinto in carriera (quello di Napoli 2022: in mezzo, 6 finali perse). E sarebbe importante fare bottino pieno anche perché i punti raccolti andrebbero a fare cumulo per la Race del 2027, dal momento che quella 2026 si chiuderà con la finale di Parigi di domenica.

Il precedente 2025 e la scelta ATP di cambiare

Proprio Musetti, suo malgrado, è stato “l’artefice” di questa variante regolamentare. Un anno fa, andando a cercare la qualificazione alle Nitto ATP Finals direttamente ad Atene (torneo che finiva a 24 ore dall’inizio della kermesse di Torino), il carrarino finì per tenere tutta l’organizzazione sulle spine, poiché in lizza per un posto con Auger-Aliassime.

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Il canadese alla fine restò davanti per soli 5 punti, perché Musetti doveva vincere il torneo ateniese e invece cedette in finale a Novak Djokovic, il quale però un istante dopo aver finalizzato il championship point scese a rete per salutare Lorenzo, rassicurandolo sul fatto che il posto per Torino era comunque garantito, dal momento che Nole aveva già deciso di rinunciare alla trasferta italiana per via di un problema fisico.

Ma questo comportò anche una riformulazione del calendario e soprattutto dei gironi delle Finals proprio a ridosso della partenza del torneo. Una situazione che l’ATP dimostrò di gestire un po’ a fatica e non senza disappunto, al punto da decidere immediatamente di correre ai ripari e considerare il Masters 1000 di Parigi l’ultimo appuntamento valido per aggiungere punti alla propria Race.

Anche Fritz verso il forfait: occasione d’oro per Lorenzo

Il nuovo regolamento scatterà ufficialmente lunedì, con Musetti che proverà subito ad approfittarne. Perché a Stoccolma la concorrenza non sarà di primissimo ordine: gli organizzatori attendono con ansia Taylor Fritz, la cui presenza è però condizionata alla partecipazione alle Finals (la vittoria nel quarti di finale di Parigi contro Alcaraz dovrebbe suggerire all’americano di rinunciare alla trasferta in terra svedese).

Oltre a Musetti ci sono poi Ruud, Tabilo, Humbert, Rinderknech, Michelsen, Bergs e Norrie attualmente accreditati di una delle 8 teste di serie. Darderi e Berrettini si sono ritirati, il primo perché influenzato, il secondo per via del problema al gomito destro che l’ha costretto a rinunciare all’ottavo di finale contro Alcaraz a Parigi.

Musetti in Svezia potrebbe trovare la compagnia di Francesco Passaro e Lorenzo Sonego, che proveranno ad accedere al main draw dalle qualificazioni e aprire nel modo migliora le Race per l’anno venturo, prima di pensare un po’ alle meritate vacanze.