Fuori programma all'una di notte per il carrarino, mentre era in campo contro il francese: match interrotto per lo squillo del suo telefonino. Oggi di nuovo in campo per il derby.

Decisamente una notte movimentata per Lorenzo Musetti. Che ha sudato le proverbiali sette camicie per avere ragione di Luca van Assche in un epico confronto dei quarti di finale dell’ATP 250 di Lione, ma che ha dovuto dribblare allo stesso tempo insidie d’ogni sorta. In particolare, lo squillo del suo telefonino all’una in punto, proprio quando il match col francese era nelle sue fasi decisive. Perché il cellulare del carrarino ha costretto il giudice di sedia e il supervisor a interrompere momentaneamente la partita? E perché è stato fondamentale che Musetti “rispondesse” subito alla chiamata? In realtà a risuonare era una sveglia: quella dell’antidoping.

Lione, la maratona tra Musetti e Van Assche

Partita intensissima per Musetti contro Van Assche, cominciata già a tarda ora per il protrarsi del match precedente, vinto da Flavio Cobolli su Brandon Nakashima. Il campione toscano è partito bene, ha vinto il primo set al tie-break, poi però ha fallito l’occasione di chiudere i giochi nel tie-break del set successivo, perso ai vantaggi. Si era già abbondantemente oltre la mezzanotte e il match si è protratto ancora a lungo. All’una, con Musetti avanti 3-2 dopo aver recuperato un break al rivale, il rumore di una suoneria. E una richiesta insolita da parte dell’azzurro al supervisor: “Posso usare il mio telefonino?”.

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Il telefonino di Musetti e la richiesta al supervisor

A dare la “sveglia” a Musetti, infatti, era l’antidoping. Lollo aveva programmato la sveglia a quello specifico orario per un controllo antidoping. Il cellulare gli sarebbe servito per disattivarla e aggiornare la fascia oraria, evitando nuove interruzioni e ulteriori disturbi al gioco. A ogni tennista della top 100 della classifica ATP, infatti, la WADA – l’agenzia mondiale antidoping – applica l’RTP, un protocollo sui test che li “costringe” a fornire giorno per giorno la propria fascia di reperibilità: la finestra di tempo che consente, in specifici luoghi e orari, agli addetti di svolgere un controllo. Musetti, evidentemente, credeva che all’una di notte il match con Van Assche sarebbe finito. In un modo o nell’altro. E invece.

Il protocollo antidoping del tennis e la reperibilità

Se non avesse “aggiornato” la fascia di reperibilità Musetti sarebbe incappato in un rischio paradossale: quello di essere sanzionato per assenza a un controllo antidoping…pur essendo in campo a giocare un incontro di un torneo ATP. Si tratta del sistema ‘Whereabouts’, che consente all’Itia – l’agenzia antidoping del tennis – di effettuare controlli a sorpresa a tutela dell’integrità dello sport. Saltare un controllo e già di per sé grave, saltarne tre nell’arco di un anno può costare una squalifica: uno degli ultimi esempi a riguardo è quello di Jenson Brooksby, tennista statunitense di buon livello.

Vittoria e…levataccia per Musetti: deve sfidare Cobolli

Alla fine Musetti è riuscito a portare a termine la sfida con Van Assche, spuntandola sul punteggio di 6-4 al terzo e chiudendo un’imprevedibile maratona notturna. La sua nottata, però, non è certamente finita lì. Chissà a che ora Lollo ha fissato la nuova disponibilità per il controllo, di certo poi non può essersi alzato troppo tardi nella mattinata di sabato visto che ha dovuto riattivare la sveglia – quella vera, però – per prepararsi a sfidare Flavio Cobolli in semifinale. Pur avendo concluso le sue fatiche in campo all’una e 30 circa, gli organizzatori hanno fissato per le 16 l’orario d’inizio del derby con “Flavietto”. Un’ulteriore sforzo, per un Musetti già provato da crampi, stanchezza e – probabilmente – mancanza di sonno.