Il contratto fino al 2030, con uno stipendio intorno ai 25 milioni di euro a stagione, viste le condizioni di Musiala, rischia di diventare un problema per il Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco non vuole vendere Jamal Musiala, ma potrebbe chiedergli di rivedere il proprio contratto. Dopo le dichiarazioni di Uli Hoeness, anche Karl-Heinz Rummenigge mette in dubbio il ritorno ai livelli precedenti e apre a un confronto economico con il giocatore e il suo entourage.

Rummenigge: “Cifre non più giustificabili”

Le parole di Karl-Heinz Rummenigge hanno abbassato ulteriormente la temperatura intorno al futuro di Jamal Musiala. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Colonia, nel quale il numero 10 è tornato in campo dopo circa due mesi di assenza, il dirigente del Bayern ha parlato apertamente delle preoccupazioni del club.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla domanda sulla possibilità che il talento tedesco non riesca a tornare ai livelli precedenti, Rummenigge ha risposto: “È assolutamente possibile e non è da escludere”. Il passaggio più delicato riguarda però il contratto: “Dovremo parlare con la famiglia, con il giocatore e soprattutto con l’agenzia, perché quelle cifre non sarebbero più giustificabili”.

Il contratto da 25 milioni e il paradosso cessione

Musiala ha firmato il rinnovo nel febbraio 2025, legandosi al Bayern fino al 2030. Il suo ingaggio si aggira intorno ai 25 milioni di euro a stagione, una cifra che lo colloca tra i giocatori più pagati della rosa. Un investimento coerente con il ruolo che il club gli aveva assegnato: quello di uno dei volti del futuro, un talento sul quale costruire il prossimo ciclo.

Adesso, però, proprio quel contratto rappresenta il nodo più difficile da sciogliere. Rummenigge ha escluso, almeno nella sua valutazione attuale, che la cessione possa essere una soluzione semplice: “Non riesco a immaginare che Jamal lasci il club o che un’altra società possa acquistarlo in queste condizioni”.

Il Bayern non vuole liberarsi di Musiala, ma sa che mantenere un ingaggio così elevato senza la certezza di ritrovare il giocatore di prima potrebbe diventare economicamente complicato. È il paradosso di un investimento pensato per il futuro che ora deve fare i conti con un presente incerto.

Prima Hoeness, ora Rummenigge

La discussione era stata aperta da Uli Hoeness, che aveva espresso pubblicamente i propri dubbi sulla possibilità di rivedere Musiala al massimo della condizione. Il presidente onorario del Bayern Monaco aveva parlato di un “dilemma” tra il sostegno dovuto al calciatore e le esigenze economiche di una società che deve tutelare i propri investimenti.

Rummenigge non soltanto ha difeso il collega, ma ha definito le sue dichiarazioni “corrette, serie e leali”, confermando una sostanziale unità di vedute ai vertici del Bayern. Anche il presidente Herbert Hainer aveva espresso comprensione per le preoccupazioni di Hoeness.

La posizione non è però condivisa in modo uniforme all’interno della società: il direttore sportivo Max Eberl ha ricordato che nell’area sportiva c’è una convinzione diversa sulla possibilità di recuperare Musiala. Il messaggio della dirigenza, comunque, è ormai evidente: il club vuole aspettare, ma non intende ignorare le conseguenze economiche di un eventuale mancato ritorno ai livelli precedenti.

Il Bayern aspetta il vero Musiala

Rummenigge ha precisato che non ci sono ancora stati colloqui con il giocatore o con i suoi rappresentanti. “La conversazione non ha ancora avuto luogo. Per ora sono soltanto idee”, ha spiegato, aggiungendo che il Bayern vuole osservare l’evoluzione della situazione nelle prossime settimane prima di prendere qualsiasi decisione.

Il rientro contro il Colonia rappresenta un primo passo, ma non può bastare per valutare il recupero di un calciatore che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con problemi fisici e di salute. La vera partita di Musiala, dunque, si gioca su due fronti: ritrovare continuità in campo e riconquistare la fiducia di una società che lo considera ancora centrale, ma che ha iniziato a mettere in discussione il costo del suo contratto.