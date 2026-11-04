Nadal entra nel Real Madrid, farà parte del CdA e sarà il braccio destro di Florentino Perez

Da sempre tifosissimo delle merengues l'ex tennista maiorchiino, vincitore di 22 Slam, sarà un'arma in più dei blancos e non solo una figura di rappresentanza

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“La prima volta che ho visto il Real Madrid è stato a casa mia a Maiorca. Mio zio giocava con il Maiorca e io indossavo la maglia del Real, dovevo uscire in campo con Michel ma non ci sono riuscito. Ero davvero timido e non potevo uscire in campo, sono rimasto nel tunnel. Poi da questo punto di vista le cose sono migliorate per me, ma quello è il primo ricordo che mi lega al mondo Real Madrid. Anche se avevo uno zio che giocò per il Barca, e ovviamente tutti lo supportavamo: quando tornò a Maiorca, alcuni dei miei hanno continuato a simpatizzare per i blaugrana mentre altri non hanno mai smesso di esultare per il Real Madrid”. Rafa Nadal è da sempre uno dei primi tifosi delle merengues ma da sabato entrerà anche ufficialmente a far parte della famiglia dei blancos.

Nadal tifoso sfegatato

C’è un curioso aneddoto sul Nadal tifoso, a solo 16 anni fu invitato, insieme a Feliciano Lopez, altro tifoso madrileno, al Santiago Bernabeu per assistere all’incontro tra il Real Madrid e il Deportivo La Coruña. I due stavano infatti guardando la partita dietro al vetro sino a quando un gol del Real Madrid li fece saltare dalla gioia. Rafa, in preda all’euforia più totale, decise di aprire il vetro per poter ascoltare meglio il boato veemente dello stadio al goal dei Merengues. Sfortuna volle però che lo spagnolo cadde dalle scale. I presenti al match, incluso Feliciano, si lanciarono subito a soccorrerlo. Nel mentre Nadal era arrivato in fondo alle scale, pieno di dolori e con una brutta botta al braccio. Il risultato finale fu una lesione al gomito che lo costrinse a stare lontano dai campi da tennis per diverse settimane.

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L’ipotesi di Nadal presidente

L’ex tennista maiorchino ora entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del Real Madrid nelle prossime settimane. Il club lo ha confermato in un comunicato, aggiungendo che la questione sarà sottoposta al voto della prossima Assemblea Generale, che si terrà sabato 21 novembre. Nadal si è sempre identificato con il Real Madrid. Addirittura, la scorsa estate ha dovuto rilasciare una dichiarazione per smentire tutte le indiscrezioni che lo collegavano a una possibile candidatura alle elezioni del club. Ora però uno dei suoi sogni diventerà realtà; si posizionerà come una delle figure chiave per il futuro del Real Madrid a lungo termine. Avrà l’opportunità di conoscere da vicino la gestione quotidiana del club per diversi anni, lavorando a stretto contatto con Florentino Pérez, realizzando così il sogno di molti tifosi madridisti di vedere Nadal coinvolto nell’organizzazione della società.

La nota del club

Questa la nota del Real: “ Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid C.F. , riunitosi oggi, mercoledì 4 novembre, ha deciso di sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci Delegati la ratifica della nomina di Rafael Nadal Parera , socio numero 67.778 del nostro club, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Per il Real Madrid e per tutti i tifosi madrileni, è motivo di grande orgoglio che una figura del suo calibro sportivo e umano, punto di riferimento dello sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione e contribuisca, da questa posizione di responsabilità, al presente e al futuro del nostro club. Con il suo straordinario palmarès di 92 titoli individuali, tra cui 22 titoli del Grande Slam, 2 medaglie d’oro olimpiche, 5 Coppe Davis con la Spagna e il primo posto nella classifica mondiale, Rafael Nadal (che si è ritirato nel 2024) ha costruito una carriera sportiva leggendaria. Ma la sua figura rappresenta molto più dei suoi successi : il suo talento, la sua costante spinta al miglioramento, la sua capacità di sacrificio, la sua competitività, la sua umiltà, il rispetto per avversari e compagni di squadra e il suo impegno per la solidarietà lo rendono un esempio dentro e fuori dal campo. Tutti questi valori fanno parte dell’identità del Real Madrid e Rafael Nadal li ha rappresentati e difesi per tutta la sua carriera sportiva, diventando un modello per milioni di persone in tutto il mondo”.