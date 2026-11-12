Rafa Nadal non gioca più da due anni, ma è sempre nel suo "mondo" del tennis. "Il logorio è un problema, gli infortuni sono anche figli dei troppi tornei sul cemento". A febbraio sarà in campo a Las Vegas

Non parla spesso, ma quando lo fa Rafa Nadal non è il tipo da girare intorno agli argomenti. Lui che alla fine è riuscito in un’impresa comune a pochi eletti: mettere d’accordo esteti del gioco e accaniti sostenitori dell’agonismo che si può essere un po’ dell’una e un po’ dell’altra sponda, riuscendo lo stesso a unire le folle. E adesso che da due anni ha appeso la racchetta al chiodo, il maiorchino se l’è sentita di provare a dare qualche consiglio al mondo che è stato (e sempre sarà) la sua stessa ragione di vita. Con un paio di suggerimenti destinati ad animare una sana discussione attorno nuovi orizzonti esplorabili.

La critica ai Masters 1000 che durano come gli slam

Parlando ad Associated Press, Nadal ha sensibilizzato soprattutto sul tema legato agli infortuni e al logorio del tennis moderno. “Ogni giocatore è schiavo del ranking e della necessità di difendere i punti, e quindi la posizione conquistata nel tempo. Ma se si gioca tanto sul cemento, è evidente che il fisico poi ne risente. Avessi detto questa cosa mentre ero in attività mi sarebbero saltati addosso in tanti, conoscendo la mia predilezione per la terra (e il relativo dominio), ma la verità è che soltanto nel tennis si gioca ancora così frequentemente sul cemento, e in generale su superfici molto aggressive per il corpo, con le articolazioni particolarmente sollecitate. E alla lunga gli atleti ne pagano le conseguenze”.

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Da Nadal parte allora una prima proposta: “Intanto diminuire le durate dei tornei. Adesso quasi tutti i Masters 1000 si giocano su 10 o più giorni e credo che sia stato un errore aumentarne la durata, perché così facendo aumenta anche lo stress e c’è meno tempo da dedicare al recupero fisico e mentale”.

La ricetta che previene infortuni: ranking su due anni

Lo spagnolo ha avuto un pensiero anche riferito al ranking, che essendo basato sui risultati conseguiti nel corso degli ultimi 12 mesi finisce per diventare esso stesso una “gabbia” per ogni singolo giocatore. “Io lo farei basato su 24 mesi, perché così facendo ci sarebbe maggiore libertà per prendere decisioni migliori. E soprattutto ci sarebbe più spazio anche per poter recuperare da un infortunio, evitando di affrettare i tempi del rientro. Si gioca tanto, anche troppo per quelle che sono le esigenze degli atleti, e piccoli accorgimenti potrebbero aiutare a prevenire grandi problemi”.

A Nadal è stato chiesto anche se abbia mai pensato a una carriera da allenatore, visto che tanti ex giocatori di alto livello hanno intrapreso questa strada (e poi lui avrebbe un “santone” in casa, cioè lo zio Toni). “Con due bambini piccoli, l’idea di mettermi a disposizione h24 di un atleta non fa proprio per me. Però nella vita mai dire mai”.

Intanto a febbraio tornerà in campo in un match esibizione allo Sphere di Las Vegas, anche se l’avversario rimane top secret. E se fosse Federer? “Ci sentiamo ogni settimana, magari se troveremo il motivo e il luogo giusto, perché no? Sarà bello tornare a giocare davanti a tanto pubblico: ho voglia di tornare a sentire certe emozioni e sarà una bellissima occasione di festa”.