La procura di Bruxelles chiede due anni di carcere per l’ex Inter e Roma, accusato di aver riciclato oltre 100mila euro legati a un’organizzazione dedita al narcotraffico

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Nainggolan ancora nei guai. L’ex, tra le altre, Inter e Roma è chiamato a difendersi dall’accusa di riciclaggio. A puntare il dito contro il belga è la procura di Bruxelles, che chiede una condanna a dir poco pensante per il Ninja.

Nuovi guai per Nainggolan

Non c’è pace per Radja Nainggolan, che, dopo l’arresto a inizio 2025 nell’ambito dell’indagine per narcotraffico, è ora chiamato a difendersi dall’accusa di riciclaggio. A gennaio dello scorso anno, il classe 1988 era stato fermato dalla polizia federale di Bruxelles, insieme ad altre 14 persone, nell’ambito di una maxi indagine iniziata nel 2023 su presunti traffici di cocaina dal Sudamerica, che aveva nel porto di Anversa il varco d’ingresso delle sostanze in Belgio e in Europa.

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L’accusa della procura di Bruxelles

In queste ore, il centrocampista ex Inter e Roma si trova nuovamente costretto a difendersi dalle accuse mosse dalla procura di Bruxelles, che ha chiesto al tribunale penale una condanna a due anni di carcare. Anche in questo caso, l’accusa è di riciclaggio di soldi derivati dal traffico di stupefacenti col Sudamerica. Radja avrebbe, di fatto, aiutato l’organizzazione criminale a nascondere una gran quantità di denaro.

Stando all’accusa, Nainggolan avrebbe ricevuto ben 105.500 euro in contanti da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello di Ashraf Sekkaki, indicato dalle forze dell’ordine come uno dei capi del gruppo criminale. Come si evince dalle carte della procura, il Ninja avrebbe versato quei soldi sul conto della madre dei due fratelli, ponendo come causale dei lavori edili in realtà mai realmente eseguiti.

Radja sapeva che cosa stava facendo

Attualmente in forza al Lierse, in Serie B belga, Nainggolan si dichiara innocente. A incastrarlo ci sarebbero però i dati ricavati dalla forze dell’ordine dai telefoni utilizzati negli ultimi mesi. Secondo la procura della capitale belga, infatti, dalle conversazioni e dai messaggi emergerebbe in maniera evidente la consapevolezza del Ninja in merito alla gravità delle sue azioni. Dopo l’arresto a inizio 2025, il Ninja aveva anche trascorso una notte in cella, prima di essere scarcerato. Ora il rischio è di passare ben 2 anni in prigione.

Palla in mano alla difesa

Nel corso degli anni, nell’ambito delle indagini sono state fermate 18 persone e compiute qualcosa come trenta perquisizioni, che hanno permesso di recuperare quasi 3 chili di cocaina, oltre ad auto e orologi di lusso, armi e circa 370mila euro in contanti. I presunti capi del gruppo criminale rischiano dai 12 ai 14 anni di reclusione e multe fino a 800mila euro, oltre alla confisca di beni pari a circa 15 milioni di euro. Il processo si aggiorna il prossimo 13 novembre, data in cui la difesa chiederà l’assoluzione per Nainggolan.