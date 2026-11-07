Napoli, Allegri: annullata conferenza stampa. L’ultimo atto di una crisi, tra veleni, polemiche, accuse e profezie

Alla vigilia del match contro la l’epilogo di una settimana che potrebbe costare l’esonero al tecnico azzurro

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Un bel tacer non fu mai scritto. E in questo caso neppure annunciato. Il Napoli ha annullato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri prevista per le 15 di oggi a pochi minuti dall’inizio, con tutti i giornalisti già schierati nella sala stampa del Centro Tecnico di Castelvolturno. Non c’è stata data una motivazione plausibile da parte del Club, se non che la squadra e il tecnico fossero in ritiro. Ma il ritiro a Pozzuoli era già stato deciso ieri quando la Società aveva comunicato che Allegri avrebbe tenuto la conferenza stampa alle 15 di sabato. Verrebbe da dire regolarmente, perché il tecnico quest’anno non ha mai saltato una conferenza dall’inizio della stagione, anche quando è stato squalificato dopo il match contro la Roma dell’ottava giornata il 28 ottobre scorso. Secondo voci dall’interno, invece, pare sia stato De Laurentiis ad annullare il tutto in modo da evitare che Allegri rilasciasse dichiarazioni prima di un match delicato quale quello con la Lazio

Lo strascico del Porto

Proprio la consuetudine di parlare alla stampa aveva contraddistinto Allegri fino a oggi, in controtendenza con Antonio Conte che nella scorsa stagione ha interrotto le conferenze prepartita addirittura da ottobre. Da questa estate, da quando è stato ingaggiato dal Napoli, Max Allegri aveva ripristinato l’ortodossia del dialogo coi giornalisti alla vigilia delle partite, mostrandosi anche sempre molto disponibile al confronto. Ma è cambiato tutto in pochi giorni, ovvero dalla gara di Champions contro il Porto persa per 4-1. Una sconfitta che rischia di diventare una epigrafe sulla panchina azzurra…

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Le urla del silenzio

Un silenzio che fa rumore, un ossimoro solo apparente quello di decidere di non parlare in questo momento cruciale della stagione. Stare zitti adesso equivale ad un urlo squarciate ed ottiene l’effetto esattamente contrario di un acquiescente tacere. Il Napoli arriva da una settimana da raccontare e che potrebbe scrivere il paragrafo conclusivo dell’ultimo capitolo dell’avventura di Allegri in azzurro. Dopo appena 4 mesi.

November rain

Il primo Novembre piove a Napoli sin dalla notte precedente, quella di Halloween, che sembra portare un presagio macabro. Il Napoli, dopo le lusinghiere prestazioni con Bodo Glimt in Champions (4-3) e la Roma al Maradona (3-3), sembra inviare chiari segnali di ripresa e va ad affrontare la Juventus. E le cronache di appena una settimana fa conferiscono al Napoli l’autorevolezza per dare il colpo di grazia a Spalletti in piena crisi di risultati. Ma evidentemente la crisi è contagiosa e per un per un passaggio osmotico è il Napoli a crollare e ingerire il virus che aveva attanagliato l’avversario. La Juventus vince 2-0 e restituisce tutto il veleno dell’ex ad Allegri, proprio nello Stadio che lo aveva visto protagonista per 10 anni. Il Napoli che aveva accarezzato la risalita in classifica, finisce in una botola. E nemmeno il tempo di riflettere in raccoglimento sull’atto di dolore, arriva il mercoledì di Champions tre giorni fa in Portogallo. E lì fu Napoli. Gli azzurri crollano negli ultimi 20 minuti, il Porto vince 4-1. Ed è esattamente in quel momento che la crisi è conclamata. Ma soprattutto certificata dalle parole degli azzurri dopo la partita.

Tutti contro tutti

Si squarcia la diplomazia e la solita dialettica diplomatica delle solite filastrocche stereotipate del dopo gara. I calciatori azzurri decidono di buttar fuori tutto il magone. Politano dice che lui ci mette la faccia ma altri giocatori stranieri non si espongono mai. Considerando che mercoledì sera hanno parlato ai microfoni McTominay, Beukema e Hojlund, il sirventese affilato ha un indirizzo preciso. Proprio verso la fine del match in Portogallo, la tv cattura un diverbio tra De Bruyne e Lucca, il labiale è chiaro, il fuck off di Kevin lo è ancora di più. In mixed zone McTominay si presenta rosso in volto e dice di essere arrabbiatissimo e che bisogna guardarsi allo specchio e farsi una analisi tutti quanti. Allegri in conferenza adotta la linea pacata: “Abbiamo giocato una buona partita per 70 minuti, poi non avevamo i cambi. Non posso rimproverare nulla alla squadra”. Ma forse è a squadra a rimproverare qualcosa a lui. Come testimoniano le parole pesanti di Rasmus Hojlund pochi minuti dopo quando gli riferiscono al microfono le parole del tecnico: “Non sono d’accordo, abbiamo giocato male, dobbiamo prenderci tutti le responsabilità, calciatori e allenatore”. Più una botta che una risposta.

Il ritiro e l’ultimo atto a Castelvolturno

La Società azzurra, al ritorno da Oporto, annuncia il ritiro in un Hotel a Pozzuoli con un giorno di anticipo rispetto alla classica vigilia. In realtà si tratta di un ritiro a metà, perché la squadra al mattino si allena comunque a Castelvolturno prima di dormire la sera in albergo. Su Allegri pende la spada di Damocle che sembra essere sospesa tra un crine di cavallo e la panchina. Ma De Laurentiis si fa da garante della quiete pubblica e pranza con l’allenatore in segno di dialogo e distensione. Si va avanti col tecnico toscano al punto tale che il Napoli annuncia nel pomeriggio di ieri che Allegri terrà la sua conferenza stampa pre partita alla vigilia del match contro la Lazio. Regolarmente. Poche ore fa l’annuncio opposto. Conferenza stampa annullata in extremis. Senza una apparente spiegazione. Un indizio che può valere più di una prova.

Corsi e ricorsi storici

A Novembre, la città si spense in un istante. Accadde tre anni fa. Esattamente il 14 novembre del 2023. Sulla panchina del Napoli c’era Rudy Garcia. Il Napoli affronta l’Empoli al Maradona ed esce sconfitto per 3-2. E’ l’ultima panchina del tecnico francese, che due giorni dopo viene esonerato. Un dato per gli amanti del brivido: quella gara si giocò di domenica alle 12.30. Nella città di Giambattista Vico, i corsi e ricorsi storici diventano spesso profezia.