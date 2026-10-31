Il tecnico azzurro non si fida della crisi dei bianconeri, evita sentimentalismi nel ricordare il suo passato con Madama e ricorda i veri obiettivi della sua squadra

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando la partita dell’ex l’hai giocata tante volte diventa meno significativa: per Max Allegri la Juventus non è il passato di scudetti, coppe, battaglie e incomprensioni ma solo l’avversario da battere per risollevare il suo Napoli, che ha appena preso un brodino con il 4-1 a Monza. Se da un lato il tecnico livornese smonta anche la storica rivalità tra i due club (che viene vissuta solo sulla sponda napoletana, però), dall’altro un piccolo sfizio vorrebbe toglierselo. Dimostrare ai suoi ex tifosi che anche lui sa giocare in attacco, dando spettacolo e segnando tanti gol alla faccia del corto muso.

La svolta tattica di Allegri

Lui dice che una nuova filosofia non c’è ma i numeri raccontano che nelle ultime partite, non appena ha ritrovato qualche uomo chiave (McTominay su tutti), il Napoli segna a valanga. Tutt’altro che difensivista Allegri che ha spesso osato il tridente puro più un trequartista offensivo e che non ha avuto paura a schierare una squadra a trazione anteriore. Le etichette si sa, si fa fatica a toglierle. Ma l’Allegri di Napoli è diverso e farlo brillare proprio a casa della “sua Juve (“Inutile stare tutte le volte a ricordare… ho passato 10 anni, il 50% della mia carriera lì, tra l’altro ho mio figlio che vive a Torino”) è quel pizzico di pepe in più sulla gara.

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L’altro lato della medaglia

E’ un fatto che l’Allegri degli 1-0 non c’è più ma è anche vero che adesso la sua squadra di gol ne prende eccome: “Nelle ultime 4 partite abbiamo segnato diversi gol, ma non scordiamoci che abbiamo concesso parecchio, alcune situazioni di partita vanno migliorate, in fase di possesso e non possesso. Bisogna occupare meglio tutto il campo, secondo me, la gestione della palla va fatta meglio, con maggiore lucidità nel capire quando rallentare ed accelerare, le fasi sono due, quando hai palla e quando non ce l’hai”.

Guai però a pensare che il peggio sia già alle spalle:”In questo momento l’equilibrio deve regnare, inutile fare proclami, bisogna stare molto zitti e lavorare, zitti a prescindere, ma ora ancora di più perché siamo indietro in classifica. Bisogna sistemare la classifica, non sarà facile perché domani c’è uno scontro diretto contro una squadra che è allestita per lottare nelle prime 4 posizioni, sicuramente è come noi, ha gli stessi punti nostri”.

Dopo aver perso Lobotka restano in dubbio per febbre anche Anguissa e Rrahmani contro una Juve che pure ha i suoi assenti e i suoi problemi.

Allegri non si fida della Juve

Una squadra massacrata dalla critica ma Allegri avvisa: “Troveremo una squadra ferita, arrabbiata, servirà agonismo, tecnica, non troveremo una squadra come la stanno dipingendo. Tutti dicono che è morta ma la Juve difficilmente muore, in questi casi le squadre si compattano”.

Ultimo avviso ai naviganti: Juve-Napoli vale come le altre, nè più nè meno: “Sarebbe riduttivo dare importanza a una sola partita, l’obiettivo è entrare in Champions, rimanere in coppa Italia e passare il turno di Champions se ci accontentiamo di vincere uno scontro diretto penso non vada bene”.