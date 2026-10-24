Napoli, Allegri furioso dopo l’espulsione e le proteste del Maradona: lo sfogo in tv e l’attacco al quarto uomo

L’allenatore stravolto davanti ai microfoni di Dazn: prima attacca arbitro e quarto uomo per il cartellino rosso, poi risponde con sarcasmo alle domande dallo studio

Furioso, quasi stravolto: così Massimiliano Allegri si presenta davanti ai microfoni di Dazn dopo aver visto il suo Napoli rimontato dalla Roma e aver sentito i mugugni del Maradona nei suoi confronti. Il tecnico se la prende col quarto uomo per l’espulsione, poi si sfoga con lo studio rifiutandosi di analizzare la partita.

Napoli, Allegri contro il quarto uomo per l’espulsione

All’ennesima rimonta subita dal Napoli, Massimiliano Allegri è scoppiato. Al termine della partita con la Roma il tecnico toscano fatica a trattenere la rabbia davanti ai microfoni di Dazn. Il suo primo bersaglio è il direttore di gara Colombo e la sua squadra. “Il quarto uomo ha richiamato l’arbitro e mi ha cacciato fuori – le parole di Allegri -. Non avevo fatto assolutamente niente: mi dispiace, ma tutte le volte che mi muovo, vengo buttato fuori, l’anno scorso ho pagato 80mila euro di multe… Vedo altri tecnici che entrano in campo e ribaltano le panchine”. Poi il sarcasmo su Juan Luca Sacchi, il quarto uomo. “Ringrazio Sacco, Saccani… Come si chiama? Saccani, lo ringrazio”.

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Allegri e il sarcasmo sulla difesa

Ma il nervosissimo Allegri non prende di mira solo la squadra arbitrale. Il tecnico si mostra visibilimente infastidito anche per la domanda sulla difesa del Napoli che continua a prendere gol troppo facilmente. “Ma io ho cambiato modo di giocare, adesso voglio giocare tutto all’attacco… – dice Allegri con tono sarcastico – Quando ho cambiato? Dall’inizio della stagione, se posso metto adesso metto anche quattro attaccanti…”.

Lo sfogo in tv di Allegri

Allegri prova poi ad analizzare almeno in parte la gara. “Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una Roma forte – il commento del tecnico -. Sul terzo gol non potevamo fare di più, ma giocando con questo spirito risaliremo la classifica. Hojlund? Ha avuto tre situazioni favorevoli e ha lavorato molto bene per la squadra. Deve stare sereno”. L’ultima domanda, però, finisce nuovamente per infastidirlo. “Se il bicchiere è mezzo pieno o vuoto? Ditelo voi, non sono nelle condizioni lucide per commentare, per la prima volta dopo 25 anni non riesco ad analizzare”.

Napoli, i mugugni del Maradona

Il 3-3 con la Roma ha intanto già riaperto il dibattito sulle responsabilità di Allegri. Dopo il pareggio dei giallorossi al Maradona si sono registrati mugugni e proteste dei tifosi, alcune sono entrate anche nell’audio della diretta tv. “È scandaloso, si deve dimettere Allegri!”, urla un tifoso, la cui voce quasi sovrasta quella dei telecronisti. In attesa della prossima partita contro il Monza, mercoledì 28 ottobre, per Allegri si prospettano giornate caldissime.