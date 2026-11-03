Allegri col Napoli dei superstiti a Porto: ruolo inedito per Lang e un dubbio da sciogliere. Politano fa mea culpa

L’allenatore vara una formazione d’emergenza per la partita di Champions League, ma recupera Hojlund. L’appello del senatore azzurro al gruppo

Chiamarla emergenza è riduttivo: il Napoli si presenterà alla gara di domani in Champions League col Porto in totale emergenza e con ruoli completamente scoperti, che obbligheranno Massimiliano Allegri a una formazione a dir poco sperimentale, con Noa Lang schierato in un ruolo inedito e un dubbio ancora da sciogliere. Intanto Matteo Politano ha fatto mea culpa per la prova di domenica con la Juventus.

Napoli in emergenza, ma Allegri non vuole alibi

Sono appena 15 – di cui tre portieri – i giocatori della prima squadra a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di domani del Napoli in casa del Porto di Francesco Farioli. Una situazione di totale emergenza causata dagli infortuni (ben 9 gli assenti) ma l’allenatore dei partenopei in conferenza stampa non ha cercato alibi. “Parlare serve a poco – ha detto Allegri quando gli hanno chiesto degli infortuni – c’è da fare una bella prestazione. In Champions abbiamo il destino tra le nostre mani perché con 10 punti riusciremmo ad andare ai playoff. Poi c’è da sistemare il campionato… la cosa più importante”.

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Più avanti Allegri è stato ancora più chiaro: “Domani è una partita importante, quella col Manchester City è importante ma quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Brugge, Viking e Sabah”.

Hojlund recuperato, il dubbio De Bruyne

Nel conto dei giocatori disponibili rientra anche Rasmus Hojlund, che come comunicato da Allegri ha superato la febbre che gli ha impedito di scendere in campo a Torino. Il tecnico in questo momento ha un solo dubbio, legato però a un altro giocatore chiave per il Napoli. “Hojlund è sfebbrato – ha chiarito Allegri – mentre per De Bruyne vedremo dopo l’allenamento di oggi se sarà a disposizione”. Se il belga dovesse farcela, andrebbe a occupare il posto di regista in mezzo a Frank Anguissa e Scott McTominay, con Billy Gilmour come unica opzione dalla panchina. Il centrocampo a tre è l’unico punto fermo di un Napoli obbligato a cambiare ancora una volta sistema di gioco a causa delle assenze.

Napoli sperimentale, ruolo inedito per Lang

Allegri è infatti rimasto completamente a secco di laterali di difesa: Di Lorenzo, Favasuli, Spinazzola e Olivera sono tutti infortunati, mentre Marianucci (che a volte si è adattato nel ruolo di terzino) è fuori lista Champions. La soluzione dovrebbe essere obbligata il 3-5-2, con Beukema, Rrahmani e Rafa Marin (gli unici difensori a disposizione) nel pacchetto arretrato e un’inedita coppia di esterni a tutta fascia composta da Matteo Politano e Noa Lang: il romano ha già ricoperto questo ruolo con Antonio Conte; per l’olandese, che in carriera ha sempre giocato dalla trequarti in su, si tratta di una posizione completamente nuova.

In avanti poi Hojlund dovrebbe far coppia con uno tra Giovane e Vergara, che partirebbe qualche metro più dietro. Di sicuro, il Napoli deve alzare il livello di attenzione. “Nell’ultima mezzora abbiamo preso 11 gol – ha detto Allegri in conferenza – Vuol dire che in quel momento della partita lasciamo qualcosa per strada. Domani o facciamo una partita di grande sofferenza o ne usciamo con le ossa rotte”.

Il mea culpa di Politano

Lo stesso concetto è stato ribadito anche da Matteo Politano, che ha parlato in conferenza prima del suo allenatore. “Abbiamo avuto qualche infortunio, può essere un alibi e noi di alibi non ne vogliamo in questo momento”, ha detto l’esterno allineandosi ad Allegri. Poi il veterano ha fatto mea culpa per i gol incassati contro la Juventus. “Quando si prende gol è colpa di tutti, non solo della difesa – le sue parole – Si prende gol di squadra e le colpe vanno a tutti. Ci manca un po’ di cattiveria nell’accorciare sull’avversario e così è normale che contro giocatori di qualità prendi gol. Dobbiamo raggrupparci e fare un blocco diverso rispetto alle ultime: non dobbiamo prendere gol”.