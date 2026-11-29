Il tecnico azzurro arrabbiato per il pareggio con il Sassuolo ma non colpevolizza Guida per il rigore negato al 90', i tifosi sui social furiosi

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“Ho deciso io, ho deciso io”. Marco Guida è stato chiaro a metà dopo aver negato il rigore al Napoli al 90′ nonostante il richiamo del Var all’on field review. Il fischietto torrese nella circostanza ha anche dimenticato di spiegare col microfono, come da regolamento, la decisione presa dopo aver rivisto le immagini al monitori ma di sicuro l’episodio farà discutere a lungo. Chi si stacca dalle polemiche è proprio Allegri nel post-partita.

Allegri non cerca alibi

L’allenatore azzurro non critica la decisione dell’arbitro: “Non ho mai commentato episodi arbitrali, per Guida era una giornata particolare, il diavolo fa le pentole e non i coperchi e al 90′ ha preso questa decisione, la vita è strana ma non voglio entrare nel merito, Guida è un arbitro straordinario, la cosa buffa è che poi gli capiti una cosa così al 90′..”.

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“Dobbiamo essere arrabbiati perché sono due punti persi – continua Allegri – nella ripresa abbiamo creato molto ma dobbiamo accettare la situazione, serve più cattiveria sotto porta. Ci sono le partite da giocare e quelle da vincere, a Manchester era da giocare, oggi da vincere e non ci siamo riusciti. Dobbiamo migliorare a giocare tra le linee, bisogna essere bravi tecnicamente ma le caratteristiche i ragazzi ce l’hanno, dobbiamo guardare meno dietro e più davanti”.

Per D’Aversa non c’era rigore

Lapidario il giudizio del tecnico del Sassuolo D’Aversa: “Tocca il petto e poi il braccio, quindi non era rigore, è stato bravissimo Guida nonostante il tentativo del Var di condizionarlo: non si può sindacare su questo, non creiamo false polemiche”.

La rabbia dei tifosi

Fioccano i commenti sui social: “Non c’è organizzazione offensiva se gli unici spauracchi te li mette un lungo degente dell’infermeria come Neres. Se si vuole salvare capra e cavoli ci vogliono idee chiare già il 31 Dicembre” e poi: “Contro la peggior difesa non DEVI sperare in un episodio al 93′ . Stagione vergognosa e come con Garcia, spero che ADL si metta davanti ai microfoni e chiede scusa.” e anche: “Braccio largo sin da subito, rigore solare col braccio fuori figura che smorza la respinta sui piedi del difendente del Sassuolo. Sta roba è folle. Rigore solare”.

C’è chi scrive: “È devastante osservare e sostenere questo Napoli, ostaggio della mediocrità della società e del tecnico. Ps. Mai più arbitrati da Guida, vi prego” e poi: “A fine Novembre il Campionato del Napoli è finito. Chi pensa il contrario o è un folle o è in malafede. Questa squadra non può mai recuperare quel gap di punti a quelle in avanti” e ancora: “La pietra tombale su questa stagione, sempre se ce ne fosse ancora bisogno. Piazzamento europeo ormai impossibile e fallimento che era già preannunciato a giugno al momento dell’annuncio di Allegri”

Il web è scatenato: “Designare per la prima volta un arbitro di Torre Annunziata per il Napoli dopo ciò che dissero lui e Maresca è scriteriato. Quando il VAR l’ha chiamato per assegnare il rigore nn l’ha dato perché timoroso delle polemiche (“hai visto l’arbitro tifoso del Napoli”)..” e infine: “Adesso si appellerà al rigore. Per nascondere lo schifo che fa in campo, oggi contro la peggiore difesa di Europa non abbiamo fatto nulla, semplicemente vergognoso”.