Napoli, Allegri pagherà care l’espulsione e la sfuriata post-Roma: solo Mourinho peggio di lui, ma Max rischia più di una multa

Il tecnico attende l’ennesima ammenda della sua carriera ma la giustizia sportiva potrebbe presentargli un conto ancora più salato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il cartellino rosso in campo e la sfuriata contro gli arbitri nel post partita di Napoli-Roma costeranno caro a Massimiliano Allegri, che attende per oggi il responso della giustizia sportiva: il tecnico rischia anche un’indagine da parte della Procura Federale. Scontate squalifica e ammenda, ma alle multe Max è abituato: solo José Mourinho ha pagato più di lui negli ultimi anni.

Napoli, Allegri e le multe

“Pagherò ancora, l’anno scorso ho pagato 80mila euro di multe…”. Questa una delle frasi pronunciate da Massimiliano Allegri nell’intervista a Dazn dopo Napoli-Roma, durante la quale si era lamentato per l’espulsione decretata dall’arbitro Colombo su suggerimento del quarto uomo Sacchi. Allegri, che si prepara a ricevere una squalifica di almeno un turno e un’ammenda da parte del giudice sportivo, ha però un po’ esagerato nel riportare la cifra sborsata nella scorsa stagione, quando era allenatore del Milan. Tuttavia quella versata dal tecnico toscano in multe è comunque una cifra da record.

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Ammende in serie A: solo Mourinho peggio di Allegri

Nella stagione 2025/26, infatti, Allegri è stato espulso tre volte ed ha pagato complessivamente 30mila euro di ammende per i suoi comportamenti sulla panchina del Milan: si tratta di un dato clamoroso, soprattutto se si tiene presente che il secondo in questa speciale classifica, il suo predecessore al Napoli Antonio Conte, si è fermato a quota 15mila.

Non solo: negli ultimi 5 anni di serie A, soltanto José Mourinho ha pagato di più in ammende comminate dalla giustizia sportiva, sforando quota 60mila euro nell’annata 2023/23 con la Roma.

Il vero rischio per Allegri

Per quanto accaduto durante e dopo Roma-Napoli, però, Allegri rischia più di una multa dai 2.500 ai 50mila euro, come stabilito dal codice di giustizia sportiva. Nell’immediato il tecnico del Napoli non dovrebbe ricevere più di una giornata di squalifica – non sarà in panchina mercoledì nella gara di Monza – per l’espulsione. Ma sono le accuse del post-partita agli arbitri di presunti favori alla Roma nella passata stagione che potrebbero costare care ad Allegri: nella pancia del Maradona erano presenti gli ispettori federali e in base al loro rapporto la Procura Figc potrebbe aprire un’inchiesta sull’allenatore del Napoli.