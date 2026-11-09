Il tecnico vuole intervenire sul mercato di gennaio dopo aver assecondato le scelte della società in estate. Dopo Lucca e Lang, un altro problema per il presidente azzurro

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Avanti con Allegri. Dopo il pareggio con la Lazio, il tecnico livornese ha incassato ancora una volta la fiducia del presidente De Laurentiis. Ma questa volta pare abbia proprio deciso di svestire i panni dell’aziendalista per avanzare richieste di mercato al patron. La classifica del Napoli è deficitaria, ma non ancora del tutto compromessa in chiave Champions: Max ci crede davvero nonostante lo spogliatoio sia una polveriera e, a tal proposito, emerge il clamoroso sfogo avuto nel ventre del Maradona.

Napoli, Allegri ha smesso di fare l’aziendalista

Tra i pregi di Allegri elencati da De Laurentiis nel giorno della presentazione dell’allenatore al teatro San Carlo figurava proprio il suo essere aziendalista. Ebbene, alla sosta di inizio novembre il Napoli è decimo in classifica dopo 11 giornate, a 14 punti dalla Lazio capolista e a 9 dal quarto posto. A complicare ulteriormente la situazione ci sono un’infermeria strapiena e uno spogliatoio sempre più spaccato, come lasciano intendere le parole di Politano dopo il ko col Porto e i continui battibecchi in campo, come quello plateale tra De Bruyne e Lucca.

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Secondo quanto riferito da Sky, De Laurentiis è ancora convinto che Allegri sia la figura giusta per voltare pagina (c’entra il contratto triennale da 4,5 milioni netti a stagione?), ma nel frattempo sembra proprio che sia stato Max a cambiare posizione. Essere aziendalista non paga, almeno non in questo Napoli.

Allegri: clamoroso sfogo al Maradona

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rivelato cosa sarebbe successo nel tunnel del Maradona dopo il pareggio con la Lazio. Protagonista proprio Allegri, che per ben tre volte avrebbe urlato: “Io sono il più forte di tutti, mi devi solo prendere i giocatori”.

Non è chiaro se l’allenatore del Napoli si stesse rivolgendo a qualcuno in particolare (il ds Manna?) o se stesse parlando tra sé e sé ad alta voce, ma l’episodio sarebbe avvenuto anche sotto gli occhi di tre calciatori azzurri, che non avrebbero affatto preso bene lo sfogo del tecnico toscano. “L’abbiamo verificato, c’erano 10-15 testimoni”, ha spiegato il giornalista.

Allegri chiede rinforzi a De Laurentiis: i nomi per gennaio

Da qui alla riapertura del mercato, il Napoli è chiamato a migliorare la propria classifica se intende rilanciarsi nella lotta all’Europa che conta. La sensazione è che dalla posizione della squadra dipenderà anche il tipo di mercato che sceglierà di fare la società. Di sicuro, la rosa va modificata e potenziata.

Soprattutto in attacco, dove Hojlund fatica a trovare la via del gol, mentre Lucca continua a essere un corpo estraneo. L’oggetto del desiderio è il capocannoniere della Serie A Gustavo Varela, convocato dal Portogallo e già seguito anche dalla Premier League. A centrocampo si seguono Bakola del Sassuolo e Coulibaly del Monaco, quindi come vice Di Lorenzo piace il 22enne brasiliano Vinicius Tobias dello Shakhtar.

Non solo Lang, De Bruyne e Lucca: un’altra grana per ADL

Il futuro di Lang e Lucca sembra nuovamente segnato. Come già successo la scorsa stagione con Conte, i due potrebbero partire a gennaio. L’olandese è in rotta con i tifosi, che l’hanno fischiato in maniera assordante al Maradona dopo un gesto controverso. Stesso discorso vale anche per il centravanti ex Udinese, bersagliato dal pubblico e pure da qualche compagno di squadra, vedi lite con De Bruyne.

Occhio al belga: gli atteggiamenti dell’ex City non sono passati inosservati e, per quanto centrale nello scacchiere di Allegri, non è detto che resti fino al termine della stagione. Ma il vero problema per De Laurentiis è un altro: le trattative per il rinnovo di McTominay si sono fermate.