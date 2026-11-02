Napoli, cent'anni di solitudine: la rivolta dei tifosi: Allegri va esonerato. Il ko con la Juventus l’ultima goccia amara

Nell'anno del centenario gli azzurri galleggiano in una situazione di classifica sempre più deprimente e il popolo partenopeo ha ormai perso la pazienza

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La pentola è saltata, la pazienza – già messa a dura prova in questi mesi – è finita. I tifosi del Napoli sono sul piede di guerra e non fanno sconti: tutti colpevoli, dal presidente De Laurentiis al ds Manna ma a pagare per primo deve essere Allegri, che la piazza non ha mai amato. Il ko con la Juve è stata l’ultima goccia d’amarezza contro una squadra di per sè impaurita e confusa.

L’anno del centenario

Dopo due anni con scudetto, supercoppa e secondo posto si sognavano altri trionfi nell’anno del centenario ma il Napoli è partito maluccio e sta finendo come peggio non ci si poteva attendere. L’alibi degli infortuni è reale (anche ieri ko De Bruyne e Di Lorenzo) ma mai questa squadra ha dato la sensazione di poter esprimere tutto il suo potenziale e il primo ad andare sotto accusa è Allegri.

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La rabbia dei tifosi

Fioccano reazioni inviperite sui social dopo la sconfitta con la Juve: “È l’anno del centenario. Il presidente cosa fa? Non fa mercato e affida la squadra a un allenatore superato i cui risultati degli ultimi anni parlano da sé. Grazie DeLaurentiis per aver rovinato questo traguardo storico, davvero. Mi pento di averti sempre sostenuto” e poi: “Io Allegri non lo avrei mai voluto vedere sulla panchina del Napoli” e anche: “Ennesima partita inguardabile, mai in gioco, contro una squadra a pezzi Allegri pensa a difendere. Vergognosi, i suoi amici giornalisti dopo la vittoria con il Monza, il Monza, lo esaltavano parlando di un grande e di un – 6 dal 4 posto come grande risultato. Vergogna”

C’è chi scrive: “A volte guardare il Napoli questa stagione è stato insopportabile sotto Allegri. Lo sapevo che era un errore fin dal primo giorno, e ora stiamo pagando il prezzo” e poi: “Tutta la mia famiglia, compresa la piccola che ha solo 6 mesi, da questo momento è in sciopero della fame e della sete e ci resterà fino all’esonero di Allegri” e anche: “Dopo 10 giornate, il Napoli è a soli +9 punti dalla zona retrocessione. Nessun segnale di inversione di tendenza, infermeria piena e un allenatore senza idee. Cos’altro dobbiamo aspettare prima di mandare a casa i responsabili di questo scempio?”

I tifosi sono scatenati: “Le parole di Landucci forse sono ancora più imbarazzanti della prestazione…De Laurentiis prenditi le responsabilità e caccia quel bollito di allenatore. Ormai hai fallito quasi tutti gli obiettivi e mercoledì può compromettere anche la CL. Caccia lui e Manna”, oppure: “Allegri è incapace di gestire situazioni del genere, non riesce a trasmettere motivazione, rabbia.L’allenatore del Napoli è superato e demotivato!” e infine: “Ormai è un calvario, questo Napoli è come un moribondo che attende l estrema unzione, non ci sono neanche le parole per descrivere questa situazione deprimente”.