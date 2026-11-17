L'attaccante della Nazionale piace da tempo al d.s. che vuole portarlo in azzurro a gennaio, ma il suo ingaggio può trasformarsi in un altro problema per il tecnico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli fa sul serio per Sebastiano Esposito, pallino del d.s. Giovanni Manna sin dalla scorsa estate: mentre il dialogo con l’agente dell’attaccante del Sassuolo si intensifica, però, sorge il dubbio che l’operazione possa trasformarsi in un nuovo problema per Massimiliano Allegri.

Napoli, Manna vuole Sebastiano Esposito

L’attacco è uno dei reparti che il Napoli intende rafforzare nel mercato di gennaio e l’ultima idea del d.s. Giovanni Manna per raggiungere lo scopo porta dritta a Sebastiano Esposito, 24enne attaccante del Sassuolo entrato nel nuovo gruppo della Nazionale costruito da Roberto Mancini. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Manna ha già incontrato Mario Giuffredi, agente di Esposito che gestisce molti altri giocatori del Napoli (da Giovanni Di Lorenzo ad Antonio Vergara), e ottenuto il sì di Aurelio De Laurentiis all’operazione, che coinvolgerebbe sì il Sassuolo, ma anche il Cagliari: l’attaccante è infatti ancora di proprietà del club sardo, che l’ha girato in prestito a quello emiliano con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

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Napoli, chi parte per Esposito?

Per prendere Esposito, però, il Napoli dovrà fare spazio in rosa: l’attaccante potrà arrivare soltanto se un altro azzurro lascerà posto nella lista della serie A e in quella di Champions League. E qui sorge il vero dubbio legato all’operazione: con Esposito quale giocatore Manna intende sostituire? Se pensiamo agli altri nomi accostati finora al Napoli per gennaio – Gustavo Varela del Monza e Joshua Zirkzee del Manchester United – il sospetto è che l’attaccante oggi al Sassuolo possa arrivare per rimpiazzare Lorenzo Lucca, a cui sembrano interessate Genoa e Bologna. Questa idea, però, nasconde un equivoco che rischia di creare altri problemi al Napoli e in particolare a Massimiliano Allegri.

Dove rende di più Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito, infatti, è un giocatore profondamente differente sia da Lucca, che da Varela e Zirkzee. Il 24enne nato a Castellammare di Stabia può infatti giocare da centravanti – lo ha fatto in carriera e anche nelle 8 presenze collezionate finora col Sassuolo in serie A – ma in squadre che cercano il palleggio e l’occupazione degli spazi. Per caratteristiche tecniche, infatti, Esposito assomiglia più a una seconda punta: è un giocatore che ama giocare faccia alla porta, più che di spalle, e soprattutto ama agire accanto a un altro attaccante.

Proprio da seconda punta ha disputato le sue stagioni migliori: la scorsa col Cagliari, condita da 8 gol e 6 assist in 39 presenze tra campionato e Coppa Italia, e quella precedente con l’Empoli (10 reti e 2 assist in 37 presenze). E da esterno (ma con l’incarico di accentrarsi nel mezzo spazio) o sotto-punta l’ha utilizzato anche Roberto Mancini in Nations League.

Esposito vice-Hojlund: il possibile equivoco al Napoli

Il profilo di Esposito non sembra dunque corrispondere al ruolo occupato oggi nel Napoli da Lucca vice-Hojlund, ovvero quello di centravanti classico, chiamato a battagliare fisicamente con i difensori avversari, tenere il pallone sui lanci lunghi, attaccare la profondità. Prenderlo per sostituire l’ex Udinese potrebbe dunque rappresentare un errore e lasciare Allegri addirittura con una risorsa in meno – o comunque con un giocatore meno efficace – per dare respiro a Hojlund.

Diverso, invece, potrebbe essere l’impatto di Esposito se Manna lo volesse per sostituire uno degli esterni d’attacco che finora hanno deluso – in caso di offerte il Napoli non si opporrebbe alla partenza di uno tra Noa Lang e David Neres – o per offrire ad Allegri un attaccante in grado di giocare accanto a Hojlund in un sistema di gioco a due punte. È a questa condizione che potrebbe essere legata l’efficacia di un’operazione che, altrimenti, rischia di trasformarsi in un nuovo equivoco di mercato per il Napoli.