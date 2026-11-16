Contro gli Azzurri è tornato il fuoriclasse ammirato al Manchester City. Van Bommel lo ha rimesso al centro del Belgio: il Napoli non commetta l’errore di cederlo a gennaio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Trentacinque anni, e non sentirli. Almeno quando indossa la maglia del Belgio. Kevin De Bruyne è tornato in versione Manchester City nella serata in cui i Diavoli Rossi hanno reso un inferno la notte dell’Italia di Mancini, che si era presentata a Bruxelles fiera del successo ottenuto contro la Francia. Invece, è finita malissimo per gli Azzurri e King Kev non ha timbrato il cartellino soltanto per il miracolo di Donnarumma, che ha ingaggiato una battaglia personale con il trequartista del Napoli. Già, il Napoli. I tifosi partenopei hanno strabuzzato gli occhi. Perché in un anno e mezzo un De Bruyne così impressionante e decisivo non lo hanno (quasi) mai visto. Per quale motivo? Allegri faccia una telefonata a Van Bommel, suo ex calciatore ai tempi del Milan.

Belgio-Italia, De Bruyne mostruoso: col Napoli è diverso

Ha detto bene Adani durante la telecronaca di Belgio-Italia: in nazionale De Bruyne si diverte, è come se avesse dieci anni in meno. Si è visto tutto il meglio del suo repertorio: passaggi illuminanti, intuizioni geniali, numeri d’alta scuola, conclusioni potenti e precise. Insomma, non l’ultimo KDB allenato da Conte prima e Allegri poi, ma quello che con Guardiola era diventato il centrocampista più forte del mondo.

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Il problema è solo tattico? Forse. Ma potrebbe non essere l’unica spiegazione al ‘mal di Serie A’ del calciatore. Prendiamo ad esempio due azioni. Napoli-Lazio: sull’assist di Milinkovic-Savic, il belga si è ritrovato a tu per tu con Mandas, colpendolo con un tiro debole. Avete visto con quale foga si è invece fiondato sul pallone regalatogli dal distratto Bastoni? L’ex City si è liberato di Tonali con una finta di corpo per poi scagliare una sassata su cui è stato monumentale Donnarumma, che ha deviato il pallone sul palo con la punta delle dita.

Allegri chieda lumi a Van Bommel: come va impiegato De Bruyne

Riavvolgiamo il nastro alla vigilia degli ultimi Mondiali, quando – una volta certo dell’addio di Conte – De Bruyne criticò l’ex ct per il suo gioco difensivo. Anche con Allegri, che non rinuncia mai alla sua classe, finora non sono mancate incomprensioni (senza dimenticare le scintille con i compagni di squadra, da Di Lorenzo a Lucca). Contro il Villarreal si è raggiunta l’apoteosi, con l’allenatore che gli chiedeva di abbassarsi a centrocampo per favorire gli inserimenti di McTominay e il belga che ignorava le sue indicazioni, preferendo restare più avanti, vicino all’area avversaria.

Poi l’intuizione di Max di impiegarlo alla Pirlo, in cabina di regia: KDB ha fornito risposte significative, ma ingabbiato alla Lobotka è proprio in un ruolo che fatica a esprimersi. Van Bommel ha fatto una scelta molto più semplice, quasi scontata: lo ha rimesso al centro del villaggio. Le chiavi del Belgio sono affidate all’ultimo talento della generazione d’oro. E i risultati parlano chiaro: con il 3-1 all’Italia la sua squadra ha staccato il pass per i quarti di finale di Nations League.

Van Bommel ha chiarito a tutti chi è davvero De Bruyne

Van Bommel ha giocato alla corte di Allegri ai tempi del Milan. Oggi, da neo ct del Belgio, può fornire consigli utili al suo ex allenatore. Poche parole, le sue. Ma che ricordano a tutti chi è De Bruyne: “Kevin è un top, è uno dei migliori giocatori in circolazione”.

Altro che peso. Napoli aveva già pensionato Ancelotti, ora sta commettendo lo stesso errore con De Bruyne. L’olandese, però, è fiducioso: “Ho visto qualche partita del Napoli e ho giocato con Allegri: penso sia in grado di gestirlo bene”.

Altro che cessione, De Bruyne è l’unica speranza del Napoli

Nelle ultime ore è emersa con prepotenza l’ipotesi che il belga possa lasciare Napoli già a gennaio per trasferirsi al PSV, così da avvicinarsi a casa. A tal proposito, Van Bommel ha precisato di non aver detto “a lui o ai media che deve andar via. Mi hanno solo chiesto se fosse adatto al calcio olandese”.

Con la squadra decima in classifica dopo 11 giornate, a -9 dalla zona Champions, sarebbe un autogol clamoroso privarsi di De Bruyne a stagione in corso. Sarà anche il calciatore più pagato della rosa, ma è uno status che si è guadagnato con merito, grazie a una carriera eccezionale. KDB non è un peso, ma una risorsa da valorizzare almeno fino al termine della stagione. Perché è l’unica speranza per superare la crisi che attanaglia gli azzurri.