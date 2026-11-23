Il centrocampista ha attaccato la stampa italiana per aver le notizie sulla moglie scontenta del trasferimento in Italia, poi la critica al tecnico sui lanci lunghi

Alla vigilia della gara di Champions League tra il Napoli e il Manchester City, Kevin De Bruyne se la prende con i giornalisti per le polemiche sulle frasi pronunciate dalla moglie e sulla sua eventuale partenza nel mercato di gennaio: il belga, però, non smentisce la possibilità di lasciare gli azzurri, imitato poco dopo da Massimiliano Allegri. E parlando della gara, KDB scocca anche una frecciata al suo allenatore…

Napoli, De Bruyne attacca i giornalisti

Kevin De Bruyne si mostra calmo come sempre nella conferenza stampa alla vigilia della partita del Napoli in casa del “suo” Manchester City, ma il suo disappunto è visibile quando gli viene chiesto delle voci relative a una sua possibile partenza a gennaio e delle polemiche innescate dalle dichiarazioni della moglie sulla difficoltà di vivere nella città partenopea. “Sono abbastanza dispiaciuto, se andate a leggere l’articolo, che voi non avete letto, capirete quello che lei ha detto”, dichiara KDB, che ha poi attacca a viso aperto i giornalisti.

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“Io ero fuori in Belgio, si sono dette tante cose e ci sono state brutte reazioni nei confronti di mia moglie – aggiunge De Bruyne – Ho visto sulla stampa foto di casa mia e non va bene. So che dei giornalisti in Italia hanno creato questa situazione e non so perché. Voi non conoscete la mia vita privata e non avete il diritto di esprimervi. È stata una situazione sgradevole per me e per mia moglie”.

De Bruyne, nessuna smentita sull’addio a gennaio

Quando però gli chiedono se c’è la possibilità che lasci il Napoli a gennaio, De Bruyne resta vago, senza smentire le voci che lo vogliono sempre più vicino al Psv. “Posso dire ben poco, ho giocato al 400% fino ad ora – le parole di KDB – Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. In questo momento c’è ben poco da dire, sto giocando bene, sto cercando di aiutare la squadra a far bene”. Nessuna smentita, nessuna dichiarazione riguardante la voglia di chiudere la stagione al Napoli: la cessione di De Bruyne resterà un tema caldo nelle prossime settimane.

Allegri vago sulla partenza di De Bruyne

A confermarlo, poco dopo, è lo stesso Massimiliano Allegri. A chi gli chiede se tema di perdere De Bruyne, il tecnico del Napoli non dà una risposta chiara. “Con Kevin non ci ho parlato perché siamo in piena fase di stagione, inizierà anche la Coppa Italia il 16 dicembre”, le parole di Max, che poi conferma come la situazione di De Bruyne (e non solo, a quanto pare) rimanga estremamente fluida. “Durante la sosta di Natale la società farà le sue valutazioni, così come le sta facendo per sistemare la rosa – aggiunge Allegri – Poi dipenderà anche dalla volontà di alcuni giocatori, se vorranno rimanere o andare via. Però ora bisogna essere concentrati all’obiettivo: se ne parla dopo il 20 dicembre”.

Napoli, De Bruyne punge Allegri sui lanci lunghi

Tornando a De Bruyne, l’altro momento caldo della conferenza è quello in cui gli viene chiesto il perché del suo differente rendimento tra Napoli e Belgio. “Sono più abituato a giocare con uno stile offensivo nella mia carriera, anche con il Belgio. Quindi è più facile per me quello stile di gioco – ammette KDB -. Però ho l’impressione di giocare ben anche con il Napoli: ho creato tante occasioni, lavoro per la squadra”. Il concetto diventa più esplicito quando si parla della gara di domani contro il Manchester City: nel parlare del piano gara, De Bruyne si lascia andare a quella che pare essere proprio una frecciata nei confronti di Allegri.

“Dobbiamo avere coraggio, non possiamo fare solo lanci lunghi e duelli”, dice De Bruyne, riferendosi evidentemente al gioco adottato contro il Torino, in cui il Napoli è andato spesso a cercare Rasmus Hojlund con passaggi diretti. “A me piace giocare a calcio – continua poi il belga – giocare palla al piede è più difficile, giocare senza il possesso è più facile. Dovremo trovare sia soluzioni tra le linee che passaggi per scavalcarli”. Un messaggio piuttosto chiaro ad Allegri e anche ai compagni di squadra.