La moglie del centrocampista in un’intervista con la rivista Nina rivela la voglia di “scappare” dalla città: “Prima andiamo via e meglio è, qui Kevin non riesce a uscire”

Crisi su crisi, il Napoli non riesce a godersi neanche qualche giorno di pace nella pausa per le nazionali. Il momento difficile del club partenopeo vive un nuovo capitolo legato a Kevin De Bruyne, la cui permanenza in Campania si sta trasformando in una sorta di telenovela. L’ultimo capitolo lo scrive la moglie Michelle che nel corso di un’intervista non si nasconde e spara a zero anche sulla città.

La moglie e l’intervista incriminata: “Prima andiamo via e meglio è”

Nel corso di un’intervista alla rivista Nina arrivano le parole della moglie del centrocampista del Napoli. Dichiarazioni che fanno capire come ormai il rapporto con la piazza e con la società sia arrivato al capolinea e che seguono quanto già rivelato da alcuni media qualche giorno fa. “A Manchester la gente era ormai abituata e quasi non ci faceva caso a Kevin. Ma a Napoli è diverso. Ci diciamo che prima andiamo via e meglio è. Pensiamo insieme al futuro, E sempre più spesso ci diciamo: andremo a vivere qui nel Limburgo”. Michelle Locroix continua a discutere quella che definisce come un’esistenza “molto limitata”: “Non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultima grana di Allegri

L’avvio di stagione è stato da incubo per il Napoli e per Massimiliano Allegri. Da più parti si chiede un suo esonero anche se il tecnico toscano ha delle attenuanti come gli infortuni che hanno flagellato gli azzurri fino a questo momento. Uno dei punti cardini di questa nuova avventura doveva essere rappresentato proprio da Kevin de Bruyne a cui Allegri ha cercato di ritagliare un nuovo ruolo, da centrocampista puro, quasi da regista anche per far fronte all’assenza di Lobotka. Alcune prestazioni sono state anche positive, l’atteggiamento invece del belga non ha mai convinto fino in fondo. Ora queste voci gettano ulteriore benzina su un fuoco di polemiche che toccherà al tecnico riuscire a spegnere.

La reazione di De Laurentiis

Da giorni la voce di un addio di Kevin De Bruyne si è fatta sempre più insistente in casa Napoli. In Olanda danno come molto probabile un suo approdo al PSV per l’ultima parte della sua carriera, e le parole della moglie sembrano confermare questa volontà della famiglia che cerca tranquillità lontano da Napoli. Il mercato di gennaio sarà particolarmente importanti per gli azzurri che devono fare i conti con diverse situazioni critiche. Se il belga sembra già destinato alla partenza, ci sono altri casi spinosi da risolvere come quello di Zambo Anguissa. Le trattative per il rinnovo di contratto si sono bloccate e il Napoli potrebbe decidere di provare a far cassa per non perderlo a parametro zero a giugno. E c’è da affrontare il caso Lucca (che proprio con De Bruyne ha avuto uno scontro nel corso del match col Porto in Champions) che non sembra più rientrare nei programmi del club.