Napoli, De Bruyne può andar via già a gennaio: c’è chi lo vuole subito, la trattativa

Il PSV ha già contattato il belga e il suo entourage. Il Napoli non si opporrebbe alla partenza, mentre prende quota anche l'ipotesi MLS.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe essere molto più breve del previsto. Il centrocampista belga, arrivato in azzurro nell’estate del 2025 dopo l’addio al Manchester City, potrebbe lasciare la squadra già nella finestra invernale di mercato. Il club non avrebbe intenzione di opporsi a un’eventuale richiesta di cessione, anche per ragioni economiche e di gestione della rosa. Intanto, dall’Olanda arriva l’indiscrezione di un interesse concreto del PSV Eindhoven, che avrebbe già avviato i primi contatti con il giocatore e il suo entourage.

Il PSV fa sul serio: primi contatti con De Bruyne

Il PSV Eindhoven avrebbe individuato in De Bruyne un possibile grande colpo per rinforzare la propria squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, il club campione d’Olanda avrebbe già contattato il centrocampista e i suoi rappresentanti per sondare la disponibilità a un trasferimento. L’allenatore Peter Bosz ha recentemente evidenziato la mancanza in rosa di giocatori capaci di fare la differenza con le proprie qualità individuali, soprattutto dopo le partenze di Joey Veerman e Ismael Saibari. L’eventuale arrivo del belga garantirebbe al PSV un innesto di caratura internazionale e grande esperienza. Per De Bruyne si tratterebbe della prima esperienza nel campionato olandese. Nel 2012, quando militava ancora nel Genk, il centrocampista era stato seguito concretamente dal Twente, che però non riuscì a convincere il club belga a cederlo. Alla fine fu il Chelsea ad assicurarsene il cartellino

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Napoli, nessun muro per la cessione a gennaio

La possibilità di una partenza anticipata sarebbe legata anche alla situazione contrattuale del giocatore. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il contratto di De Bruyne con il Napoli scade a giugno e il club azzurro non avrebbe intenzione di esercitare l’opzione unilaterale per il prolungamento di un’altra stagione. Il centrocampista sarebbe consapevole della situazione e potrebbe quindi chiedere di anticipare l’addio qualora arrivasse una proposta interessante. La società, dal canto suo, non avrebbe intenzione di opporsi a una sua eventuale richiesta. Una separazione a gennaio consentirebbe inoltre di risparmiare una parte consistente dell’ingaggio, con circa 6 milioni di euro ancora da corrispondere fino al termine della stagione.

La MLS nel futuro del belga: obiettivo Europeo 2028

Il PSV non sarebbe l’unica società interessata al centrocampista. Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche la Major League Soccer, campionato che piacerebbe particolarmente al giocatore secondo le indiscrezioni rilanciate dalla stampa italiana. La prospettiva americana potrebbe rappresentare una soluzione interessante anche in ottica Nazionale: De Bruyne non avrebbe intenzione di abbandonare il Belgio e vorrebbe continuare a essere protagonista per puntare all’Europeo del 2028. Una scelta che gli permetterebbe di affrontare una nuova esperienza professionale senza rinunciare all’obiettivo di vestire ancora la maglia dei Diavoli Rossi con la quale il rendimento è sempre eccellente . Al momento, tuttavia, non risultano decisioni ufficiali sul suo futuro e molto dipenderà dalle eventuali proposte che arriveranno nei prossimi mesi.

Rendimento altalenante e gerarchie cambiate al Napoli

Alla base delle riflessioni sul futuro del belga ci sarebbe anche una stagione finora caratterizzata da prestazioni discontinue. Il talento e la qualità tecnica di De Bruyne non sono in discussione, ma il suo rendimento avrebbe alternato momenti positivi a pause che hanno alimentato qualche critica. Anche dopo il pareggio contro la Lazio il centrocampista è finito sotto osservazione per alcune occasioni da gol non sfruttate. Il feeling col gruppo, peraltro, sembra non idilliaco. Max Allegri ha comunque continuato a difenderlo, arrivando a ridisegnare gli equilibri della squadra per valorizzarne le caratteristiche e affidandogli anche compiti da regista davanti alla difesa. Il Napoli potrebbe dunque ritrovarsi a valutare una separazione già a gennaio, con il PSV pronto a inserirsi e la MLS sullo sfondo.