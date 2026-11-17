In estate il club azzurro ha preso solo Badiashile (in prestito) e Favasuli, rinunciando a colpi del calibro di Gabriel Jesus e Rabiot. Con quella che si è rivelata una "scusa".

A inizio luglio Aurelio De Laurentiis, vispo e raggiante come nelle migliori occasioni, annunciò col sorriso ai tifosi del Napoli che in estate non avrebbe ingaggiato nessuno, che c’erano troppi calciatori a libro paga e che la priorità sarebbe stata sfoltire la rosa. Il presidente è stato (quasi) di parola. Sono andati via, tra gli altri, Lukaku, Gutierrez, Elmas, Juan Jesus, Mazzocchi e al loro posto ha ingaggiato il solo Favasuli dal Catanzaro, promessa della “Giovane Italia” di Baldini, e si è fatto prestare Badiashile dal Chelsea visto l’infortunio di Buongiorno. Entrambi i nuovi acquisti hanno già preso posto in infermeria, ma non è questo il punto. La questione, dopo la pubblicazione del bilancio del Napoli al 30 giugno 2026, è un’altra.

Napoli: niente mercato per scelta, non per necessità

Perché il Napoli non ha fatto mercato in estate? Non è stata un’esigenza, ma una scelta deliberata. A leggere i numeri, infatti, la realtà era (anzi è) ben diversa da quanto raccontato da molti nei mesi passati, in cui sembrava quasi che il club azzurro fosse sull’orlo di una grave crisi finanziaria. Che dovesse “risparmiare” per necessità. I dati del bilancio al termine della stagione passata, la seconda e ultima dell’era Conte, suggeriscono altro. A cominciare dalla voce più importante, quella relativa al saldo d’esercizio: il club di De Laurentiis ha chiuso in utile (+2,18 milioni). Con un patrimonio netto di 192,36 milioni. Quasi duecento milioni di euro in cassa. Ne ha speso una decina ad agosto, incassandone molti di più.

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Il bilancio da sogno del club azzurro: in cassa 200 milioni

La circostanza curiosa è che un bilancio come quello del Napoli altre società che pure hanno investito in modo massiccio per questa stagione (Roma, Milan, Como, la stessa Inter) se lo sognano. Il fatturato è cresciuto del 32%, passando da 290,86 milioni a 384,3 milioni di euro, il più alto di sempre. I ricavi commerciali (merchandising, ma non solo) sono cresciuti da 20,07 a 25,45 milioni, quelli derivanti da sponsorizzazioni da 48 a 52,9 milioni. Oltre 102 milioni sono arrivati dalle plusvalenze (73,21 per Osimhen, 15,64 da Raspadori, quasi 10 da Simeone e Zanoli), mentre la chiusura positiva del contenzioso Img, sui diritti tv internazionali dal 2008 al 2018, ha fruttato al Napoli 19,35 milioni di euro.

L’aumento dei costi e i soldi “prestati” alla Filmauro

Certo, sono aumentati anche i costi. Salari e stipendi, ad esempio, sono passati da 132,94 milioni del 2025 a 161,89 mlioni di fine 2026. In aumento pure ammortamenti e svalutazioni, passate da 118,23 milioni a 134,97. E in aumento pure le spese di mantenimento del Cda. Già, perché a fronte di tagli e tagliuzzamenti vari, De Laurentiis si è alzato lo stipendio e ha fatto lo stesso per quelli della moglie Jacqueline Baudit, dei figli Edo e Valentina e del fido amministratore Chiavelli: 730mila euro in più, per complessivi 3,5 milioni. Una situazione talmente florida da consentire un prestito da 15 milioni dalla SSC Napoli a FilmAuro, la holding di famiglia. Sette e mezzo versati durante la stagione 2025-26.

Le due domande “scomode” a De Laurentiis e Allegri

Ci sono due misteri, due domande a cui probabilmente i diretti interessati non risponderanno mai. La prima: perché, con un bilancio del genere, De Laurentiis ha scelto di praticare la strada del risparmio e della stagnazione sul mercato, arrivando a bocciare alcune operazioni (Gabriel Jesus, Rabiot, giusto per fare qualche nome) perché ritenute impraticabili al momento? Altra domanda, stavolta per mister Allegri: perché ha accettato a cuor leggero questo clamoroso (e inspiegabile) immobilismo, che ha riempito la rosa del Napoli di scontenti o di rientranti dai prestiti dopo le bocciature dei mesi precedenti? Qualsiasi riferimento a Lucca e Lang è assolutamente voluto.

La “favola” su Conte: il tecnico non ha lasciato voragini

Un’ultima riflessione va fatta sulla “favola” raccontata per mesi su Antonio Conte, secondo cui il tecnico salentino avrebbe lasciato “voragini” nei conti del Napoli. L’ex CT ha fatto sì spendere 200 milioni al Napoli in due anni, ma non ha lasciato buchi di bilancio. Se n’è andato con un utile di due milioni. Lasciando interamente sul tavolo lo stipendio suo e dello staff per il terzo anno, a cui ha rinunciato spontaneamente. Conte ha fatto spendere 200 milioni al Napoli (in alcuni casi male, senza ombra di dubbio) perché i soldi c’erano. E perché nel frattempo il Napoli ne ha incassati altrettanti. Anzi, pure un paio di milioncini in più. E con altri 200 custoditi gelosamente nei forzieri societari. Perché?