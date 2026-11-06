Napoli, AdL predica calma ma pensa a Montella: l’infortunio di Di Lorenzo e il calendario fanno tremare Allegri

Il presidente azzurro sbarca e conferma la fiducia al tecnico toscano, ma la gara con la Lazio può essere decisiva e spunta il nome dell’ex ct della Turchia

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il Napoli prova a ritrovare la strada nel momento più complicato della stagione. Aurelio De Laurentiis ha fatto visita alla squadra a Castel Volturno per un summit con Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Manna e i calciatori. L’obiettivo? Ritrovare fiducia e compattezza dopo il ko con la Juve e quello con strascichi non indifferenti contro il Porto.

Il messaggio del presidente è chiaro: niente processi, almeno per il momento, ma serve una reazione immediata. La sfida contro la Lazio capolista dell’ex Gattuso arriva in un momento delicatissimo, con una classifica da rimettere in ordine, un calendario non proprio benevoloe un’infermeria che continua a riempirsi. Sullo sfondo, intanto, comincia a circolare anche il nome del possibile traghettatore in caso di addio anticipato ad Allegri.

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Faccia a faccia tra AdL e Allegri

Il blitz del numero uno azzurro non è passato inosservato. De Laurentiis ha raggiunto Castel Volturno già in mattinata, trascorrendo diverse ore a contatto con la squadra e con i principali riferimenti dell’area tecnica. Un confronto diretto con Allegri e Manna, prima di parlare anche al gruppo e caricare l’ambiente in vista del prossimo cruciale impegno di campionato con la Lazio del grande ex, Gennaro Gattuso. Il momento, del resto, richiede una presa di posizione. Sette sconfitte nelle prime quattordici partite rappresentano un bilancio difficile da digerire per i vicecampioni d’Italia in carica.

D’altra parte, la sensazione è che la squadra abbia smarrito continuità e certezze, proprio mentre gli infortuni stanno riducendo drasticamente le alternative a disposizione dell’ex allenatore del Milan e della Juventus. AdL, però, non sembra intenzionato a cercare colpevoli nell’immediato. La parola d’ordine trapelata dal summit odierno è “calma”, con Allegri che, nei pensieri del patron azzurro, resta una garanzia e avrà ancora un po’ di tempo per provare a uscire dalla crisi.

Lungo stop per Di Lorenzo

A rendere più complicata una situazione che vede ai box i vari Buongiorno, Favasuli, David Neres, Alisson Santos, Badiashile, Spinazzola e Lobotka, ci hanno pensato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Di Lorenzo, uscito malconcio dal ko con la Juve. Gli esami strumentali hanno, infatti, evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra che, secondo le prime stime, dovrebbe costringe l’ex Empoli lontano dal campo per almeno tre-quattro settimane.

Una perdita pesante per Allegri, che dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di ritrovare certezze. Oltre alla Lazio, Di Lorenzo salterà infatti sicuramente le sfide post nazionali con Torino e Sassuolo in campionato e, nel mezzo, la già di per sé proibitiva trasferta di Champions League con il Manchester City. L’obiettivo è recuperare il capitano per la gara con il Lecce in calendario il 5 dicembre. La buona notizia di giornata arriva da Olivera, che è tornato regolarmente in gruppo.

Montella al posto di Allegri

In questo scenario si inserisce la “calma” di AdL, che spera in una rinascita contro la Lazio per permettere ad Allegri di lavorare con maggiore serenità durante la pausa. Una battuta d’arresto anche con la capolista potrebbe, invece, trasformare la pausa in un periodo di riflessioni importanti per la società. Perché De Laurentiis vuole evitare decisioni affrettate, e farebbe volentieri a meno di accollarsi un altro stipendio, oltre ai 6 milioni di euro a stagione da corrispondere a Max.

La pazienza, però, come insegnano anche i trascorsi più o meno recenti, non è infinita. Ed è qui che si inserisce l’indiscrezione relativa a Vincenzo Montella. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, il nome dell’ex commissario tecnico della Turchia sarebbe già da tempo sul taccuino di AdL, che vedrebbe l’ex aeroplanino come un traghettatore fino al termine della stagione. E poi? Poi si vedrà. Insomma, a Napoli, in un modo o nell’altro, ha da passà ‘a nuttata.