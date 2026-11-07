Napoli, De Laurentiis spiega perchè ha bloccato la conferenza di Allegri, cosa succede adesso, il precedente con Garcia

Il patron azzurro motiva la sua decisione con la necessità di concentrarsi sulla partita con la Lazio, specie quando la squadra è in ritiro, il malcontento dei tifosi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La pezza sembra peggiore del buco: dopo aver preso atto del clamore suscitato dalla decisione di annullare l’annunciata conferenza di vigilia di Napoli-Lazio di Allegri appena 10′ prima dell’orario previsto, con tutti i giornalisti presenti in sala, il presidente De Laurentiis ha voluto fare chiarezza con un intervento sui social.

Il tweet di De Laurentiis

Scrive su X/twitter il patron azzurro: In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale. Aurelio De Laurentiis”.

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Fa un po’ sorridere l’espressione “quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza”, come se fosse un appuntamento inatteso, ma tant’è. De Laurentiis, come già accade da tempo, ha bloccato la possibilità di commentare le sue parole su X ma sui social arrivano comunque le reazioni dei tifosi mentre la posizione di Allegri resta in stand-by. Il tecnico ufficialmente è confermato ma può accadere di tutto.

Il precedente di Garcia

C’è un precedente preoccupante. Esattamente il 12 novembre del 2023. Sulla panchina del Napoli c’era Rudy Garcia che saltò la conferenza di vigilia con l’Empoli, al Maradona il Napoli esce sconfitto per 1-0. E’ l’ultima panchina del tecnico francese, che due giorni dopo viene esonerato. Un dato per gli amanti del brivido: anche quella gara si giocò di domenica alle 12.30

I tifosi del Napoli sconcertati

Fioccano i commenti: “Ancora una volta il Napoli dà un’ennesima dimostrazione che la comunicazione “non è roba sua”, ma anche: “Finalmente prima decisione giusta del Padrone. Inutile in questo momento ascoltare le solite ….ate ” dobbiamo lavorare .. dopo la sosta …dobbiamo vincere la prossima..” e poi: “La spiegazione è che il Napoli è in ritiro. Non lo sapevano ieri? Episodio di tafazzismo in purezza. Non si comunica lo stop alla conferenza dieci minuti prima della conferenza stampa”

C’è chi ricorda: “Con Garcia stessa cosa prima dell’esonero la domenica alle 12:30” e poi: “Meglio così che ascoltare le solite 8-10 risposte scritte nel 2010 e valide ancora per qualsiasi domanda” e anche: “Solo una cessione societaria può salvarci. Mai ne ho sentito un bisogno simile” e infine: “Le conferenze stampa sono utili solo ai giornalisti, a noi tifosi interessa il campo e quanto sia sudata la maglietta perché si può perdere anche 10 gare di fila purché si sia dato tutto e noi siamo in grado di capire più di qualunque altro se questo accade”.