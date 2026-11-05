Il tecnico azzurro si mostra distaccato e senza rabbia mentre sotto i suoi occhi si consuma il lento sgretolamento di una squadra che per due anni aveva dettato legge

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A sentirlo commentare senza una smorfia le partite del suo Napoli Max Allegri sembra più un opionionista da salotto che il timoniere di una squadra allo sbando. Imperturbabile il tecnico livornese nelle conferenze pre e post-gara, solitamente velocissime e prive di notizie. Napoli in pochi mesi è passata dalle rare sfuriate di Conte – che se poteva evitava proprio di parlare alla stampa ma quando lo faceva erano bordate per tutti – al nulla cosmico delle parole di Max.

Le differenze con Conte

Solo dopo la partita di Firenze Allegri ebbe un sussulto, aveva capito che questa squadra stava perdendo anima e fame, che non c’era collaborazione in campo, che alla qualità sulla carta non faceva da contrappeso un gioco d’insieme. Uno sfogo solitario, però. Senza seguito. Se Conte l’anno scorso dopo la sconfitta di Bologna disse a muso duro: “Non voglio accompagnare un morto, parlerò con la società”, Allegri ha scelto la strada opposta, sta accompagnando per mano un dead man walking quale è il Napoli attuale.

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I tanti infortuni

L’alibi degli infortuni è reale, probabilmente ad Allegri sta andando anche peggio che al Conte dello scorso anno, ma non basta per giustificare atteggiamenti e scelte. Ieri col Porto sono volati gli stracci: accuse tra giocatori in campo e fuori, italiani contro stranieri e Allegri che dice? Niente. Parla di buona partita e di dettagli decisivi. Sembra catapultato da Marte, come se non si rendesse conto della delicatezza del momento.

Le colpe di Allegri

Allegri ha la colpa principale di aver avallato un mercato inesistente, di aver delegato tutto a Manna e De Laurentiis. Non si è mai lamentato nè dei mancati arrivi nè dei tanti infortuni ma alla lunga questo è diventato un boomerang. Ha perso la fiducia – già traballante – dei tifosi. E’ come se non avesse lui per primo rabbia, fame, voglia di vincere. Non è il vero Allegri e non ci si lasci ingannare dalle giacche che volano in campo.

Con la Lazio ultima spiaggia

Max non sente questo progetto come suo, ne prende quasi le distanze, non ha saputo dare un’identità di gioco, sembra essersi arreso a un’ineluttabile declino, assiste impassibile allo sfascio ma potrebbe essere lui il primo a pagare. De Laurentiis è in silenzio da tempo ma quella con la capolista Lazio dell’ex Gattuso domenica al Maradona potrebbe essere l’ultima spiaggia per il tecnico. In caso di nuova sconfitta potrebbe dimettersi o potrebbe essere esonerato, lasciando in alto mare una squadra sballata e incompleta, fuori dai giochi in A come in Champions. Nell’anno di un centenario mai così triste. Altro che Allegri.