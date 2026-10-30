Napoli, finalmente Lang: dalla crescita col Monza al feeling con De Bruyne, perché quella con la Juventus è la sua partita

Al Brianteo la migliore partita dell’olandese da quando è a Napoli, condita anche dall’assist per KDB: i precedenti positivi contro i bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli ha finalmente finito di aspettare Noa Lang: contro il Monza l’olandese ha giocato la sua migliore partita in azzurro, condita dall’assist per Kevin De Bruyne, con il quale pare aver instaurato un certo feeling. E i precedenti dicono che quella con la Juventus potrebbe essere la sua partita.

Napoli, finalmente Lang

Il feeling con De Bruyne

Lang e i precedenti positivi con la Juventus

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Napoli, finalmente Lang

Dopo le polemiche social, il rapporto burrascoso con Antonio Conte e anche una tribuna per una lite in allenamento con Antonio Vergara, Noa Lang ha finalmente fatto vedere cosa può offrire al Napoli. La prestazione offerta contro il Monza è stata la migliore in maglia azzurra dell’olandese, capace di unire spirito di sacrificio – tanti i suoi ripiegamenti sulla fascia – a una buona dose di qualità: al Brianteo Lang ha creato diverse occasioni per i compagni, vinto la maggior parte dei duelli ingaggiati (4 su 6) e firmato anche l’assist per il 4-1 di Kevin De Bruyne con la sua specialità, la verticalizzazione per la sovrapposizione interna del compagno di squadra.

Il feeling con De Bruyne

Il fatto che il primo passaggio vincente di Lang in stagione sia stato proprio per KDB potrebbe non essere un caso. Anche quando ha offerto prove meno incoraggianti di quella di Monza, l’olandese aveva mostrato un certo feeling col fuoriclasse belga: la tensione alla verticalità di De Bruyne si sposa bene, infatti, con i movimenti di Lang, attaccante esterno che ama essere servito in profondità per sfruttare i cambi di direzione, più che le finte partendo da fermo, per dribblare l’avversario.

Lang ritroverà De Bruyne dal 1’ domenica sera contro la Juventus: partito dalla panchina a Monza, il belga tornerà titolare in cabina di regia all’Allianz Stadium, molto probabilmente al centro del duo di mezz’ali composto da McTominay e Anguissa.

Lang e i precedenti positivi con la Juventus

E chissà che a Torino Lang non confermi il suo trend positivo contro la Juventus. L’olandese ha affrontato i bianconeri in 6 occasioni con uno score di 3 vittorie e 3 sconfitte, ma in realtà il bilancio è decisamente positivo se si pensa che due k.o. sono arrivati in un turno a eliminazione diretta della Champions League, risultando ininfluenti ai fini della qualificazione.

Lang, infatti, ha eliminato la Juve ai playoff sia quando giocava nel Psv (stagione 2024/25), sia col Galatasaray, nello scorso inverno. Non solo: l’olandese è stato protagonista sia del 3-1 con cui il Psv rimontò in casa il 2-1 subito all’Allianz Stadium (suo l’assist per l’1-0 di Perisic), sia nel 5-2 inflitto dal Galatasaray ai bianconeri nella gara di andata a Istanbul dello scorso febbraio, quando realizzò addirittura una doppietta. Quella di Torino, dunque, potrebbe essere davvero la sua partita. O, almeno, è ciò che si augurano i tifosi del Napoli.