Napoli, Lang manda un’altra frecciata ai tifosi: il messaggio sui social alimenta la tensione. E si teme un’escalation pericolosa

Noa Lang prosegue il "duello" a distanza con i tifosi del Napoli dopo i fischi rimediati contro la Lazio: l'olandese mostra l'orecchio, il silenzio del Napoli fa discutere

Dopo aver punzecchiato i tifosi del Napoli, Noa Lang – fischiato sonoramente durante e dopo la sfida contro la Lazio – ha rincarato la dose postando delle foto sui social, tra cui quella di un orecchio, a voler riprendere il discorso di domenica, quando ha fatto capire ai tifosi azzurri di non sentire i loro fischi. Si rischia, però, un’escalation di tensione che farebbe ancora più male a una squadra già in difficoltà.

Lang mostra l’orecchio e stuzzica i tifosi del Napoli

Noa Lang e i tifosi del Napoli, storia di un rapporto incrinato, probabilmente finito. L’olandese col sangue bollente era già andato a muso duro con i sostenitori azzurri delle tribune al termine di Napoli-Lazio di domenica. Non pago, ha alimentato la tensione con alcune foto condivise sui social che rischiano di causare un’escalation pericolosa.

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Non spegne l’incendio il calciatore “bravo cantante, buon ballerino” come lo definì Antonio Conte con i giornalisti olandesi che gli chiedevano un parere sulle qualità dell’attaccante fischiato sonoramente dai tifosi del Napoli nonostante fosse di gran lunga uno dei migliori in campo tra le fila partenopee. Da qui la reazione del giocatore, che s’è portato un dito all’orecchio a voler dire “non sento i vostri fischi”.

Lang testa calda, altro che “nuovo” Kvaratskhelia….

Lo stesso orecchio immortalato in uno scatto postato sui social all’indomani di Napoli-Lazio, a voler aizzare ulteriormente la folla, anziché indietreggiare provando a contenere gli animi infuocati e a ripristinare un rapporto con la piazza che sembra ormai impossibile da recuperare.

Non arretra di un millimetro Noa Lang, che nelle intenzioni del Napoli avrebbe dovuto non far rimpiangere, almeno in parte, Kvaratskhelia. Un’ambizione non suffragata dalle prestazioni dell’olandese, testa calda del gruppo di Allegri, con il quale ha avuto modo di scontrarsi già a inizio stagione.

Il silenzio del Napoli sulle bravate di Lang

Sopra le righe fuori dal campo, tanto dall’arrivare a dire, nel giorno della presentazione ufficiale, di “meritare da solo il prezzo del biglietto” o di essere uno di quei calciatori per cui “vale la pena venire allo stadio”, ma poco incisivo sul rettangolo di gioco, se non a sprazzi, a fiammate, con le quali comunque riesce a mostrare parte del suo talento.

Per lui le aspettative del Napoli e dei suoi tifosi erano altissime, ma fa specie anche il silenzio del club, che non s’è mosso per contenere l’atteggiamento dell’olandese, che come riportato da Repubblica, finì in tribuna per aver cercato di aggredire Vergara durante un allenamento a Castel Volturno, dopo un passaggio sbagliato.