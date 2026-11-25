Tra mercato inesistente e infortuni a raffica il tecnico del Napoli, tanto criticato, sta comunque ottenendo risultati importanti nel recuperare giocatori che sembravano inutili

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha un sapore agrodolce il 2-2 di Manchester in Champions per il Napoli e sotto certi aspetti è il simbolo di una stagione che difficilmente si ricorderà con entusiasmo ma che avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa per una questione di dettagli. Gli azzurri col City hanno solo sfiorato una vittoria che era fuori da ogni pronostico – e non è la prima volta che accade quest’anno – e dovranno continuare a sudare in Champions così come sta accadendo in campionato ma sono davvero legittime tutte le critiche ad Allegri che da mesi soffocano il tecnico livornese?

L’errore di Allegri

Accolto con scetticismo dal popolo azzurro – per colpa anche della massiccia e invasiva campagna perennemente in atto messa in moto da opinionisti e “nemici storici” di Allegri – il conte Max un errore sicuro l’ha commesso, ovvero quello di accettare con aziendalismo portato all’estremo il mancato rafforzamento di una rosa logorata da due anni di metodo-Conte e anagraficamente anziana. “Decide la società”, ha sempre risposto Allegri ha ogni domanda sul mercato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rilancio degli esuberi di Conte

De Laurentiis gli ha contestualmente affidato anche un altro compito: recuperare alla causa tutti i costosissimi flop di mercato della gestione precedente che Manna non è riuscito a vendere. Impresa biblica visto che i vari Beukema, Lang e Lucca – voluti da Conte e costati un occhio della testa – sembravano totalmente fuori dal progetto. Un po’ per amor di causa e un po’ perchè costretto dalle assenze che non hanno mai smesso di ridurgli la rosa a disposizione dall’inizio dell’anno, Allegri ha iniziato la delicata operazione rilancio. Con fatica, accettando critiche (laddove non insulti) e con risultati inizialmente incerti. Ma se per Lucca (almeno per ora) non c’è stato niente da fare, ecco invece che Lang e Beukema oggi sono pedine importanti. L’esterno da 2-3 partite, nonostante l’ostilità degli stessi tifosi, sta facendo la differenza e a Manchester ha finalmente anche segnato e il difensore ex Bologna sta recuperando velocemente terreno.

Le scommesse vinte da Allegri

Anche l’inserimento graduale ma costante di Vergara – prima che si infortunasse – è un merito ma la vera grande scommessa vinta da Allegri si chiama Gilmour: lo scozzese è stato lanciato titolare ancor prima dell’infortunio di Lobotka, a volte ha giocato anche assieme al play slovacco e rispetto all’anonimo portatore d’acqua raramente utilizzato da Conte in passato è parso un altro giocatore. Veloce di pensiero e di gambe, un motorino perpetuo che mixa qualità e quantità, che dà ordine al reparto e che addirittura ha dimostrato di saper anche segnare.

Col City la sua prova più bella ma già in precedenza era apparso tra i migliori del Napoli. Un vero gladiatore recuperato alla causa esclusivamente da Allegri. In parte un’operazione simile a quella di Lobotka, ignorato da Gattuso e portato invece da Spalletti a diventare tra i migliori registi d’Europa. Ma vuoi vedere che nell’anonimato più assoluto e nel marasma delle critiche ad personam Allegri sta facendo anche cose buone?

Per carità di errori ne ha commessi, lui stesso ha ammesso di aver sottovalutato un lavoro mancante nella fase difensiva, così come è vero che di gioco se n’è visto solo a sprazzi ma gli alibi non mancano.

I tanti infortunati della stagione

Vien da chiedersi dove sarebbe il Napoli se Allegri avesse avuto a disposizione dall’inizio anche il suo miglior difensore (Buongiorno, ai box da agosto), Alisson e Neres (perennemente infortunati) che lo hanno privato di due frecce fondamentali in attacco e poi via via Badiashile, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Meret, Vergara e prima ancora Favasuli e Marianucci senza contare che il vero McTominay lo si sta vedendo solo nelle ultime gare dopo l’intervento al cuore.

C’è un dato che fa riflettere. Contro le più forti il Napoli non è mai stato dominato: a Milano con l’Inter avrebbe vinto 3-2 se Anguissa avesse segnato a un metro dalla porta al 91′ prima che Lautaro segnasse il gol-sorpasso al 93′. Contro la Roma (soprattutto) e la Lazio il Napoli avrebbe meritato la vittoria (e l’ha sfiorata): vuol dire che questa squadra non è una banda di scappati di casa. E soprattutto che il suo tecnico non è un allenatore bollito e superato come troppo spesso viene dipinto.