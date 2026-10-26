Napoli, per Allegri soluzioni ridotte all’osso in difesa: altri due assenti per Monza e Juventus, l’emergenza si aggrava  

Il tecnico perde altre due pedine nel reparto che sta soffrendo di più in questo avvio di stagione: si annunciano straordinari per gli azzurri a disposizione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La difesa del Napoli fa acqua e per Massimiliano Allegri trovare una via d’uscita diventa sempre più complicato, anche a causa dei continui problemi fisici: nella giornata di oggi è arrivata la notizia di altri due infortuni, contro Monza e Juventus gli azzurri saranno ancora una volta in emergenza.

Napoli, lesione muscolare per Badiashile

Emergenza difesa per il Napoli e non soltanto per i tanti gol presi. A Massimiliano Allegri mancano anche gli uomini: altri due elementi del pacchetto arretrato sono infatti rimasti vittime di infortuni. Il primo, come previsto, è Benoit Badiashile: il difensore francese, titolare contro la Roma dopo tre gare a riposo, era uscito nella ripresa per un problema muscolare. Al momento della sostituzione di Badiashile il Napoli conduceva per 2-0: la sostituzione con Sam Beukema, protagonista di una prestazione da dimenticare, è stato di certo uno dei fattori che ha favorito la rimonta della Roma.

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Badiashile ha rimediato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro, per lui si prospetta uno stop dalle 3 alle 6 settimane. Di fatto, il francese tornerà disponibile dopo la sosta per le nazionali di novembre: salterà quindi le gare con Monza, Juventus, Porto e Lazio.

Infortunio per Spinazzola, emergenza in difesa

La brutta sorpresa di oggi è arrivata da Leonardo Spinazzola: il laterale ha accusato un dolore alla coscia destra nei minuti finali della gara con la Roma, gli esami clinici hanno evidenziato un una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Si tratta di un problema meno grave di quello evidenziato da Badiashile, ma è escluso che Spinazzola possa essere a disposizione per le gare con Monza, Juventus e quasi certamente Porto. Qualche speranza in più di rivederlo contro la Lazio.

Soluzioni all’osso per Allegri

Allegri si ritroverà dunque a giocare le prossime 3 o 4 gare, in programma nel giro di 10 giorni, con soli 6 difensori a disposizione, uno dei quali – Luca Marianucci, anch’egli reduce da un infortunio – finora mai utilizzato. Per fortuna l’allenatore del Napoli ritroverà Amir Rrahmani, assente contro la Roma per uno stato influenzale: al leader difensivo saranno richiesti gli straordinari, così come a Giovanni Di Lorenzo, Rafa Marin e Mathias Olivera, gli altri titolari rimasti a disposizione di Allegri, che salterà Monza e Juventus per squalifica. Il tecnico potrebbe essere tentato dal rilanciare Beukema dal 1’, nella speranza che l’olandese non tradisca nuovamente la sua fiducia con errori clamorosi come quelli commessi sabato.