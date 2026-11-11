Napoli: Italiano vuol soffiare una stella ad Allegri per portarlo al Besiktas già a gennaio e farla giocare con Vlahovic

Nel mirino del club turco c'è Anguissa: il suo contratto con il club partenopeo scade a giugno ma la trattativa per il rinnovo è in stallo. Piace anche Brahim Diaz

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sta diventando la seconda casa per la serie A: la Turchia è il nuovo polo del calcio europeo, spese importanti, nomi forti, passione eterna ed ecco che spunta una nuova voce di mercato che vede protagonista un club turco e un giocatore del nostro campionato.

Il Besiktas su Anguissa

Il Besiktas, allenato da Vncenzo Italiano e che in rosa ha già l’ex Juve Vlahovic, è intenzionato a rinforzare la propria squadra durante la finestra di mercato di gennaio e ha intensificato i suoi sforzi. Oltre a proseguire la trattativa per Joe Willock del Newcastle United a centrocampo, i bianconeri hanno ora rivolto la loro attenzione all’Italia.

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Secondo il quotidiano turkiyegazetesi Italiano ha espresso alla dirigenza il desiderio di unire alla sua squadra la stella del Napoli Frank Anguissa. Alla ricerca di un giocatore in grado di apportare qualità, forza fisica ed esperienza al centrocampo.

Il contratto del camerunense col Napoli scade a giugno

Il contratto di Anguissa con il Napoli scadrà al termine della stagione e le trattative per il rinnovo del contratto tra il calciatore camerunese e il club azzurro sono da tempo in una fase di stallo. Anguissa è stato vicino a lasciare i partenopei già l’anno scorso, sedotto dai soldi degli arabi, ma l’accordo era saltato all’ultimo minuto a causa dell’aumento delle richieste economiche del Napoli. Anche l’Inter si era interessata al giocatore.

Il camerunese ha disputato 159 partite con il Napoli nelle ultime cinque stagioni, di cui 142 da titolare con 16 gol e fornito 16 assist nelle ultime cinque stagioni.

Riflettori anche su Brahim Diaz

Altro nome che circola per il Besiktas è quello di Brahim Diaz, che fatica a trovare spazio nel Real Madrid. La stella marocchina di 27 anni, che in questa stagione ha giocato solo 249 minuti con il Real Madrid, ha un futuro incerto in Liga e il Besiktas ha intenzione di offrire al club spagnolo un prestito con diritto di riscatto se le condizioni saranno favorevoli.