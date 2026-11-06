Napoli, l’Allegri tradito sceglie la svolta in stile Conte: il retroscena sul ritiro e la posizione di De Laurentiis    

L’allenatore, arrabbiato per la prestazione e le dichiarazioni di Porto, ha deciso di cambiare atteggiamento verso la squadra. Il patron lo appoggia

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Deluso e arrabbiato sia per la prestazione del Napoli che per le dichiarazioni seguite alla sconfitta col Porto, Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare atteggiamento nei confronti della squadra, adottando un approccio “alla Conte”: la dimostrazione nel retroscena legato al ritiro pre-Lazio. Aurelio De Laurentiis, per ora, è dalla parte del tecnico.

Napoli: De Laurentiis, Conte e la scelta di Allegri

Ad Aurelio De Laurentiis Massimiliano Allegri deve essere parso la soluzione migliore per allenare il Napoli dopo Antonio Conte: dopo un biennio in cui la squadra è stata costantemente messa sotto pressione dal tecnico salentino, nei piani del presidente l’arrivo di Max e del suo approccio più rilassato nella gestione del gruppo avrebbe fatto bene al gruppo, permettendo agli azzurri di trovare nuove motivazioni e di restare competitivi nonostante il mercato al risparmio. Dopo la prima parte di stagione, però, la valutazione di ADL si è rivelata completamente errata: la prova definitiva è arrivata dalla sconfitta contro il Porto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allegri e la svolta “alla Conte”

Senza l’approccio da sergente di ferro di Conte, il Napoli si è dissolto come squadra e come gruppo, diviso da malumori dello spogliatoio che soltanto la costante pressione esercitata dal tecnico salentino era riuscita a nascondere nella scorsa stagione. E a giudicare dal retroscena riportato oggi da Il Mattino, pare che anche Allegri l’abbia capito.

Oltre che per la sconfitta e per la prestazione offerta contro il Porto, il tecnico si sarebbe arrabbiato anche per le dichiarazioni post–partita dei suoi giocatori, prova ultima delle difficoltà del Napoli a fare gruppo. E, di conseguenza, Allegri avrebbe scelto di cambiare atteggiamento nei confronti dello spogliatoio, adottando un approccio “alla Conte”.

Allegri e la scelta del ritiro

La prima conseguenza di questa svolta operata da Max è stata proprio la scelta di portare la squadra in ritiro prima della gara con la Lazio. Una decisione ascritta prima a De Laurentiis ma che, secondo quanto riferito dal quotidiano, sarebbe stata presa in realtà da Allegri, deciso a mandare un segnale forte ai giocatori del Napoli: imponendo il ritiro, sgradito ai giocatori che dopo le trasferte di Monza, Torino e Porto avrebbero voluto trascorrere del tempo in famiglia, il tecnico ha inviato un messaggio preciso sul cambio di rotta che intende adottare.

De Laurentiis sta con Allegri

Vedremo quali saranno le conseguenze, se la mossa di Allegri riuscirà a ricompattare il Napoli – e a riportarlo a vincere – o se la svolta nella gestione del gruppo sarà arrivata troppo tardi. Al momento il tecnico ha il supporto di De Laurentiis, che l’ha riconfermato alla guida della squadra – almeno per il momento – e oggi ha fatto visita al tecnico e al d.s. Giovanni Manna a Castelvolturno. In una situazione burrascosa come quella del Napoli attuale, però, nulla può essere dato per scontato: senza una vittoria sulla Lazio la posizione di Allegri tornerebbe inevitabilmente in bilico.