Il gol dell’attaccante olandese a Manchester riporta la pace dopo mesi di polemiche e frattura con il popolo partenopeo

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Ha annunciato, affrontato e superato il diluvio di polemiche e ha condotto l’Arca azzurra in salvo nella tempesta dell’Etihad. Tutti zitti, parla Lang. Il profeta Noa che ha professato la sua parola a Manchester dopo aver predicato la sua parabola incomprensibile e misteriosa all’apice di una crisi spirituale e mistica nel Tempio del Maradona. Da oltre un anno Noa Lang ha spaccato in due in una guerra di religione i tifosi e l’ambiente del Napoli, tra coloro che ostinatamente credevano nel suo verbo enigmatico e chi, invece, lo aveva già scaricato e scomunicato come un testo apocrifo. Ieri sera nella terra dei Citizens è arrivata la luce della rivelazione: lampo improvviso, destro al volo splendido e palla in rete. A Napoli hanno gridato al Miracolo: Noa c’è! E’ il suo primo gol in Champions League e appena il terzo in assoluto con la maglia azzurra in due stagioni, ma arriva in un momento cruciale e delicato della sua avventura con il Napoli, come se fosse un segnale fatale. L’ultimo capitolo di una guerra fredda con il popolo partenopeo che va avanti da mesi.

Urlate più forte non vi sento

Tutto nasce lo scorso 8 novembre durante Napoli-Lazio. Dopo un’azione sulla fascia sinistra di pregevole fattura, Noa Lang si porta la mano all’orecchio all’indirizzo della Curva come a dire: “non vi sento”. Una provocazione a metà tra “adesso non mi fischiate più” e “incitate la squadra”. Da quel momento in poi, però, l’attaccante olandese ha sentito forte tutto lo stadio fischiare per il suo atteggiamento considerato insolente e irrispettoso verso i tifosi. Ma Noa non si è intimidito, anzi, nella ripresa ha offerto l’assist per il pareggio di McTominay e anziché esultare ha mandato al diavolo il pubblico con un gesto eloquente di insurrezione. E alla fine del match non si unisce alla squadra durante il saluto ai tifosi, nonostante lo avessero trascinato quasi a braccio sotto la Curva. E’ rottura prolungata. Noa Lang non si piega, non si spezza e anzi il giorno dopo rilancia…

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Perché ci vuole orecchio

A poche ore di distanza dallo scontro ideologico col popolo azzurro, Noa Lang pensa bene di passare dalle parole alle immagini e sul suo profilo Instagram pubblica il primo piano del proprio orecchio. Quello che non sente ragioni e che non vuole ascoltare più la contestazione del Maradona. Il post fa più rumore dei fischi e la polemica si ingigantisce. Lui che non riesce proprio ad andare in rete in campo, si ritrova ingarbugliato nella rete dei social, subissato di improperi e commenti impietosi da parte del “senato” popolare. Il pollice è decisamente verso: Noa è condannato e se ne deve andare, fin da gennaio. Spuntano addirittura ulteriori retroscena che ingrossano il dossier delle sue intemperanze. Si era sottratto al saluto sotto il settore azzurro nella gara contro il Porto e, andando ancor più a ritroso sempre in Champions, emerge un altro episodio controverso. Alla vigilia di Napoli-Arsenal, Allegri lo aveva pubblicamente punito e non convocato per “un comportamento non idoneo in allenamento”. I rumors parlano di una lite con Vergara, iniziata in campo e proseguita negli spogliatoi. Ma il caso rientra. Dopo la gara persa con i Gunners, Noa Lang chiede scusa e torna in rosa. Ma è solo la quiete prima della tempesta.

La rivincita col filo di Scozia

Il pubblico è sovrano, ma lo è ancor di più il campo. E Noa Lang fa valere il terreno di gioco per rispondere alle polemiche. Entra nel secondo tempo di Napoli-Torino di sabato scorso tra l’ennesima marea di fischi. Che però poco dopo diventano applausi. L’esterno azzurro recupera palla e con una progressione repentina offre a McTominay il pallone che Scott trasforma in oro segnando il gol partita. Si accende ancora il fil rouge tra i due, il filo di Scozia che unisce Noa e “McFratm” ancora in simbiosi dopo la rete alla Lazio. Quella volta, l’8 novembre, Lang aveva inveito contro i tifosi senza esultare, stavolta invece gioisce anche lui e si unisce all’abbraccio con i compagni. Il pubblico apprezza e applaude. Terminano i fischi. Una mano tesa e un gesto distensivo. E’ forse scoppiata la pace? Pia illusione.

Who’s Bad!?

Proprio poche settimane fa, a fine ottobre, Noa Lang lancia su Tik Tok il suo ultimo brano. E’ l’altra faccia dell’attaccante olandese che nella vita parallela tra passione, vocazione e hobby fa il rapper. Forse, considerato lo scarso consenso popolare contestuale, non era proprio il momento ideale per promozionare la sua ultima fatica musicale, ma “The show must go on” e Lang preferisce, anche legittimanente, sovrapporre lo spettacolo da cantante a quello poco gratificante, sin lì, da calciatore. Ha ragione perché il video diventa virale. Noa Lang indossa i panni, gli occhiali scuri e il nome d’arte di “Noano”, canta con movenze da duro il brano che si intitola “BADBAD”. Insomma più cattivo del “Bad” di Michael Jackson. Cattivissimo me, una fama che evidentemente Lang veste con orgoglio e che sfoggia anche nella vita parallela sul campo. Dal microfono al pallone. Noano il cattivo ve le suona a tutti.

Il dissing della City

Le note della Champions prendono il posto del rap ieri sera a Manchester e Noa Lang si riprende la scena. Allegri ne premia la crescita tecnica e lo inserisce a sorpresa tra i titolari. Tutto bene per oltre un’ora, il Napoli si muove con sicurezza e Lang regge la sfida ad alta quota. Hojlund segna e fa sognare gli azzurri, poi pareggia il City. Si va verso l’ultimo terzo di partita e sembra essere l’ora dei cambi per tenere botta e mettere energie fresche. Le sostituzioni arrivano, ma non per lui. “Corto muso” sente che, sul rettilineo dell’Etihad, Lang può trovare lo spunto. Il fiuto dell’esperienza conduce alla scelta giusta. Minuto 76’ Spinazzola vola a sinistra e crossa morbido: Noa arriva al volo di destro e scarica in porta mesi di rabbia. Gran gol ed esultanza muta. Dito sulla bocca e sguardo minaccioso: zitti tutti, parla Lang. In pieno stile BADBAD.

La guerra è finita

Un gol e soprattutto una prestazione che dà sollievo ad Allegri. Tornando all’aspetto tecnico, l’allenatore sa di poter contare sull’esterno olandese e dopo avergli dato fiducia con pazienza e anche comprensione paterna, adesso può godersi i frutti del suo lavoro certosino soprattutto in vista di una fase intensa e delicata della stagione con il Napoli alla ricerca della risalita in campionato e il passaggio del turno in Champions. Mai come in questo momento, Noa Lang sembra essere centrale nel progetto azzurro. Acquistato e poi “scartato” a gennaio scorso da Conte è rientrato questa estate con il prezzo di listino in bella mostra nella vetrina del mercato con il cartello “Vendesi”. E invece è rimasto, per volontà della Società e dell’allenatore che gli hanno concesso una seconda opportunità. Sembrava un azzardo e un errore fino a qualche settimana fa. Il novembre di polemiche torrentizie, la rottura coi tifosi, i fischi del Maradona, i dispetti in campo e le provocazioni social. Il gol di ieri sera a Manchester ci ha messo una pietra sopra. La prima pietra sulla quale costruire un nuovo luminoso futuro di Noa Lang con il Napoli. La “guerra fredda” è finita, andate in pace. Basta polemiche, il dissing di Noano è terminato. Dal rap cattivo alla dolce melodia del Maradona. Napoli è pronta ad applaudire il nuovo musical di Noa. La La Lang…