Napoli-Lazio, Allegri spiega i fischi a Lang e allontana i fantasmi dell'esonero. La risposta a De Laurentiis

Le parole dei protagonisti di Napoli-Lazio al termine del lunch match domenicale. L'intervista a Max Allegri, il caso Lang sui fischi dei tifosi e l'analisi di Gattuso.

Si sente in mezzo alla tempesta ma continua a rimanere convinto di poter condurre la barca in porto. Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari con la Lazio che sposta poco in termini di classifica ma certifica una parziale uscita dal tunnel. E’ forse più arrabbiato Gattuso per l’occasione mancata. Al termine di Napoli-Lazio arrivano dinanzi ai microfoni i protagonisti del lunch match domenicale. Dalle parole di Allegri a quelle di Gattuso che respinge un invito da parte dei giornalisti di DAZN.

Allegri allontana l’esonero

Rompe così il ghiaccio Max Allegri dopo giorni di gran tensione e il rischio esonero in vista: “Sono tranquillo, sto bene (sorride ndr.). Per fortuna nella mia carriera ho vissuto pochi momenti del genere. Bisogna continuare, non tutto è perduto, siamo dietro in classifica così come accadde al mio Milan lo scorso anno per poi recuperare nel finale. Questi momenti difficili vanno superati con serenità, va dato ordine e semplicità alle cose.”

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Il tecnico dei partenopei lancia poi un appello alla squadra: “Quello che chiedo ai ragazzi è di fare l’impossibile e loro lo stanno facendo. A livello psicologico non è facile, oggi ci alleniamo in 13 anziché in 20. Attendiamo la sosta per sperare in una condizione migliore della squadra”.

In conferenza stampa, Allegri risponde poi sul tema della fiducia di De Laurentiis: “Con il presidente ci parlo sempre, sia prima che dopo la partita. Sento la fiducia della società, ci deve essere una presa di coscienza generale da parte di tutti. Da parte del presidente, da parte mia e da parte della squadra. I miei giocatori li difendo.”

I fischi a Lang e l’analisi sul momento difficile di Lucca

Allegri è poi incalzato dai giornalisti quando gli chiedono dei fischi ricevuti da Noa Lang da parte dei tifosi, dopo un gesto di stizza e provocatorio dell’olandese nei confronti della curva: “Quando si vince si è tutti bravi, quando si perde meno. Oggi i tifosi ci sono stati vicini. Poi noi possiamo sbagliare ma sono fiducioso, con ordine saliremo la classifica. Quando ho passato questi momenti so che la nave va portata nel porto nonostante la tempesta. I ragazzi hanno bisogno di tranquillità”.

Allegri risponde poi sul tema scottante del rendimento di Lorenzo Lucca: “Lucca ha un momento di difficoltà, quando l’anno scorso fu preso la società credeva che fosse un buon acquisto. Ora si può sbagliare anche tecnicamente ma l’importante è che in campo diano tutti l’anima”.

Gattuso non vuole guardare la classifica

Si parte dall’analisi dei singoli per poi arrivare ad un tema più piacevole in casa Lazio ma che Gattuso si rifiuta di affrontare: la classifica. Spiega il tecnico biancoceleste al termine di Napoli-Lazio: “Noslin è tra i migliori, è diventato ordinato rispetto quest’estate, ha fatto una grandissima partita, mi è piaciuto tanto. Sulla classifica? Non voglio vederla, noi c’entriamo poco in quella zona là. Dobbiamo solo mettere benzina, non guardare nulla, dobbiamo vivere la giornata e avere voglia di fare sacrifici. Questi ragionamenti vanno fatti nelle ultime 7-8 partite. Ora non voglio guardare nulla.”

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso spiega poi quale sia l’umore del gruppo: “I miei giocatori erano amareggiati, questo non va bene perché oggi era una partita trappola. Il rammarico più grande è di non aver dilagato nel primo tempo. Noi siamo stati bravi a battere colpo su colpo, il Napoli era una squadra ferita ma che ha vinto scudetto e supercoppa in due anni. Questo è un punto che va tenuto stretto. Sono soddisfatto e non arrabbiato”.