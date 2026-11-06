Napoli-Lazio, dall’addio da reietto al ritorno da Re. Gattuso cerca la sua vendetta al Maradona: due anni di amore incompreso

Due stagioni in chiaroscuro finite malissimo in azzurro ora Ringhio guarda tutti dall'alto in basso e cerca la rivincita a Fuorigrotta

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

E’ andato via con lo stigma del reietto e torna con la Corona del Re. Gennaro Gattuso domenica entrerà nello Stadio Maradona dalla porta principale sul trono del campionato. La Lazio vola, è la vera rivelazione del campionato, l’underdog che sta sbaragliando la Serie A, eppure Gattuso, considerato oggi alla stregua di un taumaturgo, non ha mai dimenticato quell’esonero del 2001 in azzurro. Al punto che in questa stagione, alla vigilia del successo a Venezia del 19 settembre, ci tenne a fare una digressione sul suo passato di allenatore puntualizzando in conferenza stampa: “anche il mio Napoli giocava un gran calcio”. Evidentemente la ferita è ancora aperta.

L’ammutinamento azzurro e il viaggio segreto di Ringhio

Il 5 novembre del 2019 il Napoli di Ancelotti pareggia con il Salisburgo per 1-1. La squadra è al culmine di una crisi e De Laurentiis ordina il ritiro. I giocatori in un moto di disobbedienza rifiutano l’ordine del Patron. Ancelotti si dichiara contrario ma obbedisce e in ritiro ci va da solo senza squadra. De Laurentiis decide intimemente proprio in quelle ore di esonerare il tecnico per non essere riuscito a domare quello che venne definito “l’ammutinamento azzurro”. Ancelotti resta ancora sulla panchina ma quello stesso giorno stesso Don Aurelio contatta Gattuso e gli dice di raggiungere in segreto la Filmauro per firmare il contratto. Ringhio guida una notte intera per non lasciare traccia su biglietti aerei e tenere a fari spenti la trattativa. Il dado è tratto. Il Napoli vince col Genk 4-0 la gara successiva, ma la sera Ancelotti viene esonerato. Arriva Gattuso il giorno dopo e non telefona a Carlo in segno di amicizia o vicinanza nemmeno dopo essere giunto a Castelvolturno. Non bastano le sue parole nella prima conferenza stampa in azzurro: “Carlo per me è come un padre”. Si rompe di fatto un rapporto storico sul quale cala il gelo.

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Il Covid e la conquista della Coppa Italia

Ringhio debutta il 15 dicembre con una sconfitta contro il Parma, ma alla lunga risolleva l’ambiente portando il Napoli in zone tranquille. In azzurro verrà anche ricordato come il tecnico del COVID. Dopo il lockdown del marzo 2020, il campionato riprende a porte chiuse e le sue urla in campo a guidare ossessivamente i calciatori diventano la colonna sonora delle partite. Celebre una frase di Fabio Quagliarella che durante un Sampdoria-Napoli gli disse in segno di scherno: “Mister, stai facenno ‘a telecronaca”. Immediata e stentorea la replica di Ringhio: “Quaglia pensa a giocare e non rompere i…”. Ma non c’è solo grinta e carattere nella sua avventura a Napoli, c’è anche un trofeo: la Coppa Italia vinta (sempre a porte chiuse) il 17 giugno allo Stadio Olimpico battendo la Juventus ai rigori. E’ il primo, e al momento unico, successo conquistato in carriera come tecnico da Gattuso che esprime commosso la dedica del cuore alla sorella Francesca scomparsa pochi giorni prima.

Dallo show di Afragola ai veleni dell’addio

Da quel trionfo a Roma la squadra tornò a Napoli in treno ma fu costretta a scendere alla stazione di Afragola per evitare la folla di tifosi, che creò anche molte polemiche per i tristemente famosi “assembramenti vietati” del tempo. Ma in quella occasione Ringhio si profuse in uno show con alcuni sostenitori che erano all’esterno della Stazione cantando con loro “un giorno all’improvviso”. Sembra scoppiato l’amore, invece è solo l’apice di un orizzonte in dissolvenza. Nella sua seconda stagione arrivano risultati altalenanti e soprattutto un sedicesimo di finale contro il Granada in Europa League perso dagli azzurri anche per scelte molto contestate del tecnico. Si rompe l’idillio con De Laurentiis per vari duri faccia a faccia emersi e sommersi. Ma il Napoli ha ancora l’opportunità di guadagnare un posto in Champions. Il 23 maggio 2021 al Maradona c’è il Verona ampiamente salvo da tempo e senza nessun obiettivo di campionato. Agli azzurri basta l’ultima vittoria per guadagnare il quarto posto. Sarà una cocente delusione. Finisce 1-1 con le accuse alla squadra da parte del popolo azzurro di aver deliberatamente affrontato il match con ignavia. Una macchia indelebile per la personalità di Gattuso, per il quale in realtà era già pronto prima del match il comunicato di esonero al di là del risultato.

Il ritorno del guerriero

Sono trascorsi 5 anni da quella amarezza, ma l’acqua sotto i ponti non è mai passata e ristagna ancora. “Il mio Napoli giocava un gran calcio”. Ringhio il guerriero ruggisce ancora il suo orgoglio, torna a Napoli da avversario a testa alta e petto in fuori come Signore del campionato, ma con un vecchio tarlo ancora conficcato in fondo all’animo. Vedremo cosa servirà domenica il menù dell’ora di pranzo del Maradona. Con una sola cosa certezza: Ringhio sta già pregustando il piatto freddo della vendetta…