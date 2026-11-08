Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri su De Bruyne, Vergara e Politano, le mosse di Gattuso

Gli azzurri cercano una svolta dopo le ultime delusioni, ma l'emergenza infortuni complica i piani di Allegri. La Lazio sogna di consolidare il primato, le formazioni

Ora o mai più. Il Maradona si prepara a una sfida che può pesare tantissimo sul futuro del Napoli, sulle ambizioni della Lazio ed anche sul possibile esonero di Max Allegri. Gli azzurri ospitano la formazione biancoceleste, nell’undicesima giornata di Serie A, con il morale a pezzi dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League e dopo la battuta d’arresto contro la Juventus. Dall’altra parte c’è una Lazio lanciatissima, capolista del campionato e intenzionata a sfruttare le difficoltà degli avversari. Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio e le scelte dei tecnici per il lunch match delle 12:30.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

Allegri vara il 4-3-3 con Meret tra i pali e una difesa composta da Beukema, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera, mentre in mezzo al campo agiranno Anguissa, Gilmour e McTominay davanti assieme a Hojlund, chiamato a guidare il reparto offensivo, Vergara e Lang.

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Gennaro Gattuso risponde con il 4-3-3. Mandas difenderà la porta biancoceleste, con Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Nuno Tavares in difesa. A centrocampo spazio a Frattesi, Belahyane e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà composto da Isaksen, Pinamonti e Noslin. L’assenza di Zaccagni modifica gli equilibri del reparto avanzato, con Noslin pronto a occupare la corsia sinistra.

Napoli, crisi senza fine: Allegri rischia l’esonero

Per il Napoli è arrivato il momento della verità. La sconfitta contro la Juventus, arrivata dopo un periodo già complicato, e soprattutto il pesantissimo 4-1 incassato contro il Porto in Champions hanno ulteriormente aggravato la situazione. Gli azzurri faticano a trovare continuità da inizio stagione, hanno perso certezze sul piano del gioco e devono fare i conti con un’infermeria sempre più affollata. La classifica, con il Napoli distante dalle posizioni di vertice, rende il quadro ancora più preoccupante.

Sul banco degli imputati è finito inevitabilmente Massimiliano Allegri che ha mandato la squadra in ritiro di comune accordo con De Laurentiis. La sfida contro la Lazio rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dell’allenatore con Montella e Pioli tra i candidati alla sostituzione: un’altra prestazione negativa potrebbe spingere la società a valutare definitivamente un cambio in panchina, sfruttando anche la successiva sosta per le nazionali.

A rendere tutto più complicato sono le numerose assenze. Non saranno disponibili Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Spinazzola, Neres, Alisson Santos, Favasuli e Badiashile, mentre Marianucci è squalificato. Un’emergenza che costringe Allegri a ridisegnare continuamente la squadra e limita le possibilità di intervenire a gara in corso.

Lazio, Gattuso vuole consolidare il primato

Situazione decisamente differente per la Lazio. Gennaro Gattuso ha costruito una squadra capace di sorprendere il campionato, trovando risultati e continuità fin dalle prime giornate. I biancocelesti si presentano al Maradona da capolista, con 28 punti conquistati nelle prime dieci partite e nove vittorie all’attivo.

L’ultimo successo è arrivato contro il Cagliari, battuto 2-1 in rimonta grazie alle reti di Isaksen e Pinamonti. Un’altra dimostrazione del carattere di una squadra che non rinuncia a lottare nemmeno quando la partita si mette in salita. Gattuso sta riuscendo a valorizzare il gruppo, puntando su organizzazione, intensità e capacità di colpire negli spazi.

L’assenza di Zaccagni rappresenta sicuramente una perdita importante, ma il tecnico ha individuato in Noslin la soluzione per completare il tridente con Isaksen e Pinamonti. La trasferta di Napoli può diventare un’occasione preziosa per allungare sulle inseguitrici e arrivare alla sosta con un vantaggio ancora più consistente.

Napoli-Lazio, precedenti e curiosità della partita

La sfida del Maradona nasconde numeri particolarmente interessanti. La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette partite di Serie A contro il Napoli, ottenendo lo stesso numero di successi che aveva raccolto nelle precedenti 24 sfide contro i partenopei. Un’inversione di tendenza significativa nei confronti diretti tra le due squadre.

C’è però un dato ancora più sorprendente che riguarda il rendimento casalingo degli azzurri: il Napoli ha perso tutte le ultime quattro partite interne di campionato contro la Lazio. Si tratta della striscia negativa più lunga dei partenopei contro una singola avversaria nella competizione.