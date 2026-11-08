Napoli-Lazio, moviola: l’arbitro rimprovera Allegri, Frattesi spiega tutto, Lang provoca, quanti fischi

La prova dell’arbitro Pairetto al Maradona nell’11esima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto piemontese ha ammonito 4 giocatori

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Prova energica dell’arbitro Pairetto di Nichelino che si fa rispettare in campo e sbaglia poco, il Var non è praticamente mai intervenuto. Vediamo cosa è successo al Maradona nell’11esima giornata di serie A.

Napoli-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ Noslin scappa via poi cade in area ma non c’è contatto con Beukema, è scivolato da solo. Regolare al 27′ il gol in inserimento di Frattesi su assist di Noslin. Allegri furioso per la lunga esultanza biancocelstem viene rimproverato dall’arbitro e invitato a rimanere in panchina prima che Frattesi riportasse la calma dicendo ad entrambi: “Ho fatto una corsa, dovevo recuperare”.

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I fischi a Lang

Intanto scatta una polemica tra Lang e i tifosi: l’esterno ha fatto un gesto verso le tribune come a dire “non vi sento” e da quel momento è stato bersagliato dai fischi a ogni pallone toccato. Al 42′ Olivera, sul fondo a sinistra e da due passi, mette al centro per la deviazione da un metro di Hojlund: Mandas recupera la sfera sulla linea, all’ultimo istante: la Goal line technology conferma che il pallone non è entrato. Primo giallo al 44’, è per Lang dopo un intervento in ritardo su Diogo Leite.

L’errore di Pairetto

Regolare al 48’ il gol del pareggio: su assist di Lang carambola vincente tra McTominay e Hojlund con la complicità del ginocchio di Pedraza. Ammoniti al 65’ Vergara per gioco falloso e Gilmour per fallo tattico. Pairetto si era sbagliato, in precedenza, ammonendo erroneamente Amir Rrahmani, a cui è stato giustamente tolto il cartellino. Al 78’ ammonito Pedraza per un pestone su Politano. Dopo 4′ di recupero finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Pairetto

Arbitro dal 1999, Pairetto di Nichelino – la scelta per Napoli-Lazio, è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. Nella scorsa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Ultima in A in Venezia-Inter.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Perrotti con Marinelli IV uomo, Aureliano al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lang, Vergara, Gilmour, Pedraza