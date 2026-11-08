Napoli-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Napoli-Lazio, 11ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche. Allegri rischia, Gattuso non vuole fermarsi.

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La capolista Lazio mette alla prova il Napoli: domenica 8 novembre 2026, alle 12:30, si gioca allo stadio Diego Armando Maradona per l’11ª giornata di Serie A. Azzurri decimi con 14 punti: 4 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 17 gol segnati e 13 subiti. Biancocelesti primi e imbattuti a quota 28: 9 successi, un pareggio, 24 reti realizzate e 8 incassate. Una sfida ad alta tensione: i padroni di casa cercano il rilancio dopo settimane turbolente, mentre su Allegri si addensano nubi minacciose. Gli ospiti vogliono prolungare una partenza da Scudetto.

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Probabili formazioni di Napoli–Lazio

Il Napoli dovrebbe disporsi con il 3-5-1-1, soluzione condizionata soprattutto dalle assenze in difesa: senza Di Lorenzo, Buongiorno e Badiashile, oltre allo squalificato Marianucci, si va verso il terzetto Beukema–Rrahmani–Marín. Sulle corsie potrebbero agire Politano e Vergara, mentre Gilmour dovrebbe dirigere il gioco al posto dell’indisponibile Lobotka, affiancato da Anguissa e McTominay. Tra le linee spazio a De Bruyne, alle spalle di Højlund. La Lazio potrebbe rispondere con il 4-3-3: Belahyane in regia, Frattesi e Taylor ai suoi lati. L’assenza di Zaccagni dovrebbe favorire Noslin a sinistra, con Isaksen sul versante opposto e Pinamonti riferimento centrale.

Napoli (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; De Bruyne; Højlund.

V:Sport

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Šutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

V:Sport

Gli indisponibili

È soprattutto il Napoli a fare i conti con un’emergenza che riduce sensibilmente le possibilità di scelta. Le assenze di Di Lorenzo, Buongiorno e Badiashile, sommate alla squalifica di Marianucci, limitano le alternative nel reparto arretrato; gli stop di Spinazzola e Favasuli complicano ulteriormente la gestione delle corsie. Senza Lobotka viene meno un riferimento nella costruzione, mentre le indisponibilità di Neres Campos e de Almeida Santos tolgono opzioni offensive. Per la Lazio pesa soprattutto lo stop di Zaccagni, che priva l’attacco di una soluzione importante sulla sinistra. Assente anche Furlanetto; non risultano squalificati tra i biancocelesti nei dati disponibili.

Napoli : Spinazzola (problema ai muscoli posteriori della coscia); Di Lorenzo (infortunio all’inguine); Lobotka (infortunio alla caviglia); Neres Campos (problema ai muscoli posteriori della coscia); Buongiorno (infortunio al ginocchio); Badiashile (infortunio alla coscia); de Almeida Santos (problema ai muscoli posteriori della coscia); Favasuli (infortunio alla coscia); Marianucci (squalifica di una giornata per espulsione).

: (problema ai muscoli posteriori della coscia); (infortunio all’inguine); (infortunio alla caviglia); (problema ai muscoli posteriori della coscia); (infortunio al ginocchio); (infortunio alla coscia); (problema ai muscoli posteriori della coscia); (infortunio alla coscia); (squalifica di una giornata per espulsione). Lazio: Zaccagni (infortunio alla coscia); Furlanetto (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio).

Le ultime partite giocate da Napoli e Lazio

Due vittorie, un pareggio e due sconfitte: nelle cinque gare considerate il Napoli ha raccolto 7 punti, alternando prestazioni prolifiche a due incontri chiusi senza segnare. Ben diverso il passo della Lazio, capace di conquistare tutti i 15 punti disponibili con 16 gol fatti e 5 subiti. Spiccano il successo per 3-0 sul campo della Juventus e il 6-2 esterno contro il Sassuolo. Gli azzurri hanno invece realizzato 10 reti, incassandone 7.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Napoli 2 1 2 7 10 7 Lazio 5 0 0 15 16 5

Il dettaglio delle cinque partite considerate per ciascuna squadra:

Napoli – Frosinone 3-0: vittoria azzurra.

– 3-0: vittoria azzurra. Venezia – Napoli 1-0: sconfitta azzurra.

– 1-0: sconfitta azzurra. Napoli – Roma 3-3: pareggio.

– 3-3: pareggio. Monza – Napoli 1-4: vittoria azzurra.

– 1-4: vittoria azzurra. Juventus – Napoli 2-0: sconfitta azzurra.

– 2-0: sconfitta azzurra. Lazio – Monza 3-1: vittoria biancoceleste.

– 3-1: vittoria biancoceleste. Juventus – Lazio 0-3: vittoria biancoceleste.

– 0-3: vittoria biancoceleste. Lazio – Parma 2-1: vittoria biancoceleste.

– 2-1: vittoria biancoceleste. Sassuolo – Lazio 2-6: vittoria biancoceleste.

– 2-6: vittoria biancoceleste. Lazio–Cagliari 2-1: vittoria biancoceleste.

L’arbitro di Napoli-Lazio

A dirigere Napoli–Lazio sarà Luca Pairetto, assistito da Tegoni e Perrotti. Marinelli sarà il quarto ufficiale, Aureliano opererà al VAR e Mazzoleni all’AVAR. Nelle quattro partite dirette in questa Serie A 2026-27, Pairetto ha assegnato 10 ammonizioni, senza espulsioni né rigori: la media è di 2,5 cartellini a incontro. Sono 71 i falli complessivamente fischiati, con un rapporto di 7,1 falli per cartellino.

Napoli-Lazio: precedenti, curiosità e pillole sul match

Il Maradona è diventato un terreno sorprendentemente favorevole alla Lazio: quattro vittorie nelle ultime quattro visite di campionato raccontano un incrocio che il Napoli vuole riportare dalla propria parte. Non è soltanto una questione di precedenti. I biancocelesti arrivano con sei successi consecutivi e un percorso esterno perfetto, cinque vittorie su cinque, mentre gli azzurri cercano una risposta a una partenza da 14 punti in dieci giornate. La capolista può inseguire quota 31 e un traguardo storico nelle trasferte; i padroni di casa devono ritrovare equilibrio, perché la buona frequenza di porte inviolate interne convive con alcune giornate difensive difficili. Tra i protagonisti annunciati spiccano De Bruyne, tornato incisivo sotto porta, e Isaksen, nel pieno di una fase realizzativa brillante. Anche il recupero del pallone offre una chiave tattica: entrambe recuperano poco in zona offensiva, ma il Napoli ricava più conclusioni da queste situazioni. Dettagli che possono pesare in una partita dai valori attuali molto diversi.

Il confronto recente sorride alla Lazio : quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime sette sfide di Serie A con il Napoli . Sono tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 24, chiuse con tre pareggi e 17 sconfitte. In quattro degli ultimi sette incroci i biancocelesti non hanno subito gol.

: quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime sette sfide di Serie A con il . Sono tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 24, chiuse con tre pareggi e 17 sconfitte. In quattro degli ultimi sette incroci i biancocelesti non hanno subito gol. Quattro visite, quattro colpi esterni: la Lazio ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato contro il Napoli , infliggendo agli azzurri la loro più lunga serie di sconfitte casalinghe contro una singola avversaria in Serie A. Tra le strisce esterne aperte dei capitolini, soltanto quella contro l’ Empoli è più lunga, con sei vittorie; contro il Genoa sono quattro.

ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato contro il , infliggendo agli azzurri la loro più lunga serie di sconfitte casalinghe contro una singola avversaria in Serie A. Tra le strisce esterne aperte dei capitolini, soltanto quella contro l’ è più lunga, con sei vittorie; contro il sono quattro. Il Napoli cerca una svolta dopo 14 punti nelle prime dieci giornate. Un altro ko significherebbe perdere cinque delle prime 11 gare, come non accade dal 2000-01; un pareggio porterebbe invece a 15 punti, eguagliando la peggior partenza per punti dal 2007-08.

cerca una svolta dopo 14 punti nelle prime dieci giornate. Un altro ko significherebbe perdere cinque delle prime 11 gare, come non accade dal 2000-01; un pareggio porterebbe invece a 15 punti, eguagliando la peggior partenza per punti dal 2007-08. La difesa interna del Napoli viaggia tra due estremi: cinque porte inviolate nelle ultime nove gare casalinghe di Serie A, ma almeno due reti incassate in ciascuna delle altre quattro, per dieci gol complessivi. Dall’inizio di aprile, soltanto Como , Juventus e Roma hanno ottenuto altrettanti clean sheet in casa, senza fare meglio.

viaggia tra due estremi: cinque porte inviolate nelle ultime nove gare casalinghe di Serie A, ma almeno due reti incassate in ciascuna delle altre quattro, per dieci gol complessivi. Dall’inizio di aprile, soltanto , e hanno ottenuto altrettanti clean sheet in casa, senza fare meglio. Una partenza da élite per la Lazio : nell’era dei tre punti, prima dei biancocelesti soltanto Juventus , Roma , Napoli e Milan avevano raggiunto almeno 28 punti dopo dieci partite, in specifiche stagioni. In tutti quei precedenti, tranne quello della Juventus 2012-13, è poi arrivata quota 31 all’11ª giornata.

: nell’era dei tre punti, prima dei biancocelesti soltanto , , e avevano raggiunto almeno 28 punti dopo dieci partite, in specifiche stagioni. In tutti quei precedenti, tranne quello della 2012-13, è poi arrivata quota 31 all’11ª giornata. La Lazio ha infilato sei vittorie consecutive in campionato. Per trovare una serie più lunga bisogna risalire al 2019-20, quando i biancocelesti arrivarono a 11 successi di fila.

ha infilato sei vittorie consecutive in campionato. Per trovare una serie più lunga bisogna risalire al 2019-20, quando i biancocelesti arrivarono a 11 successi di fila. Cinque trasferte e cinque vittorie: la Lazio può diventare la prima squadra a vincere le prime sei gare esterne stagionali di Serie A per tre volte, dopo il 2002-03 e il 2017-18. L’ultima formazione a riuscirci in una singola stagione è stata l’ Inter nel 2019-20.

può diventare la prima squadra a vincere le prime sei gare esterne stagionali di Serie A per tre volte, dopo il 2002-03 e il 2017-18. L’ultima formazione a riuscirci in una singola stagione è stata l’ nel 2019-20. Recuperare alto non è finora la specialità delle due squadre: la Lazio conta 50 recuperi offensivi, davanti soltanto a Napoli con 42, Parma con 46 e Cagliari con 48. Gli azzurri, però, hanno prodotto dieci tiri da queste situazioni, contro i quattro dei biancocelesti, ultimi in questa graduatoria.

conta 50 recuperi offensivi, davanti soltanto a con 42, con 46 e con 48. Gli azzurri, però, hanno prodotto dieci tiri da queste situazioni, contro i quattro dei biancocelesti, ultimi in questa graduatoria. De Bruyne è a quattro reti e punta a diventare il secondo centrocampista, dopo Rabiot , a segnare almeno cinque gol sia in questa sia nella precedente Serie A. Tre centri sono arrivati nelle ultime cinque presenze, tanti quanti nelle precedenti 18.

è a quattro reti e punta a diventare il secondo centrocampista, dopo , a segnare almeno cinque gol sia in questa sia nella precedente Serie A. Tre centri sono arrivati nelle ultime cinque presenze, tanti quanti nelle precedenti 18. Isaksen ha segnato quattro volte nelle ultime cinque presenze di Serie A, eguagliando il bottino delle precedenti 29. Gli manca un gol per raggiungere il proprio primato stagionale nel torneo, cinque reti nel 2025-26, e può andare a bersaglio per tre presenze consecutive: non gli accade da una serie di quattro incontri con il Midtjylland, tra maggio e giugno 2023.

Le statistiche stagionali di Napoli e Lazio

Il divario in classifica trova una spiegazione soprattutto nell’efficacia. La Lazio ha segnato 24 gol contro i 17 del Napoli, pur effettuando meno tiri complessivi, 110 contro 115, e meno conclusioni nello specchio, 46 contro 56. La conversione delle occasioni di tiro è del 21,82% per i biancocelesti e del 14,78% per gli azzurri. Gli ospiti concedono anche meno: otto reti e 116 tiri avversari, contro 13 gol e 164 conclusioni subite dai padroni di casa. Possesso relativamente vicino, 54,1% contro 52,8%, ma gestione del vantaggio differente: due punti persi da situazioni favorevoli per la capolista, sette per gli azzurri. Il Napoli prevale invece nei duelli aerei vinti, 146 a 99.

Tra i singoli, il miglior marcatore del Napoli è De Bruyne con quattro gol, seguito da Højlund con tre e da McTominay e Politano con due ciascuno. Completano i marcatori Anguissa, Gilmour, Lang, Lobotka, Marín e Vergara, tutti a uno. Politano guida gli assist con tre; Marín è il più ammonito con tre gialli e Marianucci conta l’unica espulsione, per doppia ammonizione. Tra i portieri, Meret ha ottenuto due clean sheet e Milinković-Savić uno. Nella Lazio comandano Isaksen e Noslin con quattro gol, davanti a Frattesi con tre; Pinamonti, Taylor e Zaccagni ne hanno due. A quota uno figurano Cancellieri, Dele-Bashiru, Floriani Mussolini, Gudmundsson, Tavares e Provstgaard; al totale di squadra contribuisce anche un’autorete a favore. Zaccagni è il miglior assistman con cinque passaggi vincenti e condivide con Provstgaard il primato delle ammonizioni, tre. Nessun biancoceleste è stato espulso. Mandas ha mantenuto la porta inviolata quattro volte e parato un rigore.

Statistica Napoli Lazio Partite giocate 10 10 Posizione in classifica 10ª 1ª Punti 14 28 Vittorie 4 9 Pareggi 2 1 Sconfitte 4 0 Gol segnati 17 24 Gol subiti 13 8 Media gol segnati 1,7 2,4 Media gol subiti 1,3 0,8 Porte inviolate 3 4 Possesso palla 52,8% 54,1% Tiri totali 115 110 Tiri nello specchio 56 46 Precisione dei tiri 48,70% 41,82% Conversione dei tiri in gol 14,78% 21,82% Tiri avversari concessi 164 116 Precisione dei passaggi 86,35% 87,00% Assist 12 19 Calci d’angolo 53 47 Gol di testa 2 6 Pali e traverse colpiti 2 6 Duelli aerei vinti 146 99 Falli commessi 86 111 Cartellini gialli 8 16 Cartellini rossi 1 0 Punti persi da situazioni di vantaggio 7 2 Migliori marcatori De Bruyne 4 Isaksen e Noslin 4 Miglior assistman Politano 3 Zaccagni 5 Giocatori più ammoniti Marín 3 Provstgaard e Zaccagni 3 Giocatore con più espulsioni Marianucci 1 Nessuno Clean sheet dei portieri Meret 2; Milinković-Savić 1 Mandas 4

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FAQ Quando e a che ora si gioca Napoli-Lazio? Napoli-Lazio si gioca domenica 8 novembre 2026 alle ore 12:30, nell’11ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Napoli-Lazio? La partita si disputa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Lazio? L’arbitro è Luca Pairetto, con Tegoni e Perrotti assistenti. Marinelli è il quarto ufficiale, Aureliano il VAR e Mazzoleni l’AVAR.