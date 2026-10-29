Undici gol in tre partite, Hojlund ritrovato e De Bruyne decisivo: gli azzurri travolgono il Monza e ritrovano fiducia. Ma è emergenza infermeria in vista della Juventus.

Altro che corto muso. Il Napoli si scopre macchina da gol – uno più bello dell’altro – e manda un messaggio forte al campionato: Massimiliano Allegri è tornato e sa far anche divertire. Il 4-1 rifilato al Monza è molto più di una vittoria utile per la classifica: è la risposta di una squadra che, dopo la sconfitta di Venezia e il pareggio beffardo contro la Roma, aveva bisogno di ritrovare entusiasmo, certezze e soprattutto risultati. A preoccupare è però l’infortunio di Lobotka che va a gravare sulla lista già lunga di indisponibilità degli azzurri, il tutto proprio alla vigilia della gara con la Juventus.

Il Napoli si è sbloccato

Dopo la vittoria contro il Monza, i numeri raccontano una trasformazione evidente: undici reti nelle ultime tre partite, considerando anche il 4-3 contro il Bodo/Glimt e il 3-3 con la Roma. Un bottino che certifica la crescita offensiva degli azzurri, che vede il ritorno al gol di Hojlund e che mette in discussione l’immagine precaria del Napoli vista finora.

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Allegri si prende la scena: il corto muso può aspettare

Per anni, il nome di Allegri è stato associato soprattutto alla gestione del risultato, alla solidità difensiva e alla capacità di vincere anche senza brillare. Il Napoli di queste ultime settimane sta mostrando un volto differente. Undici gol in tre partite rappresentano un segnale significativo, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dalla squadra e le numerose assenze che hanno condizionato il lavoro dell’allenatore.

Non significa che gli azzurri abbiano improvvisamente risolto tutti i problemi. Ma la reazione della ripresa ha mostrato una squadra capace di non perdere la bussola e di continuare a cercare la porta avversaria. Anche il contributo della panchina è un altro elemento da sottolineare: De Bruyne ha lasciato il segno entrando a partita in corso, mentre Lang ha partecipato all’azione del quarto gol. La profondità della rosa può rappresentare un vantaggio importante proprio a causa dei ripetuti infortuni.

Lobotka, si teme uno stop pesante

A preoccupare sono infatti le condizioni di Stanislav Lobotka, costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d’ora, in seguito a un contrasto nel quale la caviglia sinistra è rimasta sotto il corpo dell’avversario. Il centrocampista slovacco è uscito in barella, visibilmente dolorante e con le mani sul volto.

Le prime sensazioni hanno alimentato la preoccupazione per una possibile distorsione, ma per stabilire l’entità del problema sono necessari gli accertamenti strumentali. Il vice allenatore Marco Landucci, che ha guidato la squadra dalla panchina durante la squalifica di Allegri, ha spiegato nel dopopartita che il giocatore aveva subito una brutta botta e che la caviglia si era girata.

Billy Gilmour è entrato al suo posto contro il Monza e rappresenta una delle alternative naturali per la regia. Anche Kevin De Bruyne può essere impiegato in una posizione più centrale, soluzione che permetterebbe di sfruttare la qualità del belga nella costruzione. Molto dipenderà, però, dall’esito degli esami e dalla durata dello stop.

Infermeria piena: da Buongiorno a Neres

Ma quello di Lobotka è soltanto l’ultimo nome di una lista che continua ad allungarsi. Il Napoli sta affrontando una vera emergenza fisica, con problemi distribuiti in più reparti e conseguenze inevitabili sulla gestione delle rotazioni.

In difesa, anche l’assenza di Benoit Badiashile pesa particolarmente. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro, con uno stop stimato nell’ordine di quattro-sei settimane. Anche Leonardo Spinazzola è fermo per una lesione di basso grado al bicipite femorale destro: il suo rientro è atteso dopo la sosta per le nazionali di novembre, salvo imprevisti.

Restano inoltre da monitorare le condizioni di Alessandro Buongiorno, David Neres, Alisson Santos e Costantino Favasuli, tutti alle prese con problemi fisici che hanno limitato la disponibilità della rosa.

Juventus-Napoli, il test della verità

Domenica 1 novembre il Napoli sarà atteso dalla trasferta contro la Juventus, una partita che può rappresentare un passaggio importante nella corsa in classifica. La vera sfida di Allegri sarà trovare continuità senza consumare ulteriormente le energie di una squadra già provata dagli infortuni anche in vista della prossima gara di Champions.

La Juventus, a sua volta, deve reagire dopo la sconfitta contro il Genoa e ritrovare certezze davanti al proprio pubblico e con Spalletti in piena crisi.

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